As eleições do Santos seguem movimentando os bastidores políticos do clube. Na noite desta segunda-feira (16), o pré-candidato José Renato Quaresma desistiu de concorrer à presidência e se uniu, como candidato a vice-presidente, à chapa liderada por Maurício Maruca.

Com a movimentação, o cenário atual aponta para três possíveis chapas na disputa presidencial do Peixe: duas de oposição e uma da situação. Antes de Quaresma, outro pré-candidato já havia recuado neste mês de novembro para formar aliança. Wladimir Mattos desistiu da cabeça de chapa para integrar, como vice-presidente, o grupo liderado por Ivan Luduvice.

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No início da corrida eleitoral, o bloco oposicionista chegou a contar com quatro pré-candidaturas, número que agora foi reduzido pela metade após as composições. Do lado da situação, o atual presidente Marcelo Teixeira ainda não oficializou sua chapa, mas a expectativa nos bastidores é de que a confirmação aconteça nos próximos dias.

Entenda as chapas da oposição

O Lance! vem acompanhando as movimentações dos bastidores políticos do clube. Com as recentes alianças, o bloco oposicionista passou a contar com duas chapas na disputa: uma formada por Ivan Luduvice e Wladimir Mattos, e outra composta por Maurício Maruca e José Renato Quaresma.

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A primeira união aconteceu no início do mês, quando quatro grupos ainda estavam postos. Na última quinta-feira (5), Wladimir Mattos anunciou acordo com Ivan Luduvice e assumiu a condição de candidato a vice-presidente na chapa.

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Já a segunda frente de oposição é a chapa "Aliança Santista", encabeçada pelo empresário e consultor financeiro Maurício Maruca, que agora passa a ter José Renato Quaresma como vice. No último pleito, em 2023, Maruca terminou na segunda colocação, com 1.378 votos. Quaresma, por sua vez, esteve à frente das categorias de base do Santos ao longo de 2024 e deixou a gestão de Marcelo Teixeira em 2025 antes de entrar na corrida eleitoral.

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Marcelo Teixeira vai concorrer à reeleição?

Mesmo sem um posicionamento oficial confirmando a candidatura à reeleição, o presidente Marcelo Teixeira tem atuado nos bastidores políticos do clube. A tendência é que o mandatário confirme a chapa da situação para o pleito e faça o anúncio nos próximos dias.

Qual é o prazo final para a inscrição de chapas?

De acordo com o estatuto social vigente do clube, as chapas têm até o dia 22 de novembro como prazo-limite para registro oficial. Todos os grupos que pretendem participar da eleição precisam protocolar a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo até essa data.

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