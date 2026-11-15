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Santos aposta em Neymar por recuperação no Brasileirão e vaga na Libertadores

Peixe vem de sequência de três partidas sem vitórias na competição, mas contará com o retorno do camisa 10 para encarar o Coritiba

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/11/2026 11:36
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Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro
Neymar comemora gol do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santo FC.)

O Santos contará com Neymar para o confronto com o Coritiba, o primeiro da equipe após o encerramento da Data Fifa. O camisa 10 teve a suspensão reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, depois de desfalcar o time nas partidas contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, está liberado para voltar aos gramados.

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O retorno de Neymar ocorre em um momento de instabilidade do Peixe. A equipe soma dois empates e uma derrota nas últimas três rodadas, resultados que aumentaram a distância para a zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores.

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O Santos ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, oitavo colocado. Restam quatro rodadas para o encerramento da competição. Atualmente, o torneio oferece seis vagas diretas para a Libertadores, número que pode chegar a nove, a depender dos resultados das decisões continentais e da classificação final das equipes brasileiras envolvidas.

A distância para o sexto colocado é de seis pontos, com apenas 12 ainda em disputa. Entre os possíveis caminhos para alcançar uma vaga na Libertadores estão os resultados de concorrentes diretos, como o Atlético-MG, que também divide as atenções com a final da Copa Sul-Americana, e o Grêmio, que perderia o direito de disputar a competição continental caso seja rebaixado à Série B.

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— Tomara que consigamos ir até o final nessa condição. Lógico que não vamos ganhar todos, mas acabar bem no projeto que estamos com uma pré-Libertadores ou Libertadores. Seria um final de ano muito bom — afirmou o técnico Cuca em entrevista.

Um fator que dificulta as pretensões da equipe comandada por Cuca é a ausência de confrontos diretos nas rodadas finais. O Santos terá dois compromissos como visitante, contra Coritiba e Vitória, e outros dois como mandante. O último deles será diante do Botafogo, na Vila Belmiro.

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Neymar e Willian Arão durante treinamento desta terça-feira (10), no CT Rei Pelé.
Neymar e Willian Arão durante treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Próximos jogos do Santos no Brasileirão

  • 18/11 - Coritiba x Santos - 35ª rodada
  • 23/11 - Santos x Grêmio - 36ª rodada
  • 29/11 - Vitória x Santos - 37ª rodada
  • 02/12 - Santos x Botafogo - 38ª rodada
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