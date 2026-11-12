Sem Neymar, ranking do Brasileirão tem craque do Flamengo no topo

Neymar não aparece entre os 50 jogadores mais bem avaliados do Brasileirão de 2026 em um levantamento elaborado pelo portal internacional Football Ranked, especializado em classificações esportivas. A ausência do camisa 10 do Santos chama atenção em uma relação liderada por Lucas Paquetá, do Flamengo, e marcada pela forte presença de atletas do clube carioca.

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Neymar não aparece entre os 50 melhores jogadores do Brasileirão 2026 em lista elaborada pelo portal Football Ranked (Foto: Raul Baretta/ Santo FC)

A classificação utiliza o sistema Elo, modelo matemático que atribui pontuações a partir dos resultados e do nível competitivo dos participantes. Na metodologia apresentada pelo portal, entram na avaliação elementos como a dificuldade dos confrontos, o rendimento dos atletas e os resultados obtidos ao longo da temporada. Dessa forma, a lista não representa uma votação popular ou uma escolha direta dos melhores jogadores do campeonato.

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Flamengo domina ranking dos melhores do Brasileirão

O Flamengo ocupa as três primeiras posições do levantamento. Lucas Paquetá aparece isolado na liderança, com 1.621 pontos, seguido por Léo Pereira e Samuel Lino, que dividem a segunda colocação, ambos com 1.565.

Lucas Paquetá lidera ranking dos melhores jogadores do Brasileirão 2026, com 1.621 pontos (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

O primeiro jogador de outro clube é Jhon Arias, do Palmeiras, que soma 1.560 pontos e ocupa o quarto lugar. Na sequência aparece Pedro, também do Flamengo, com 1.537, completando as cinco primeiras posições.

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A presença rubro-negra se estende ao restante da classificação. Ao todo, 15 jogadores do Flamengo aparecem entre os 50 nomes relacionados, o maior número entre os clubes brasileiros.

O Palmeiras surge logo atrás, com 12 representantes, incluindo Gustavo Gómez, José López, Maurício, Andreas Pereira e Vitor Roque.

Na outra ponta, Corinthians e São Paulo contam com apenas um jogador cada: Matheuzinho e Artur, respectivamente.

Neymar fica atrás de companheiros do Santos

Apesar de ser um dos nomes de maior repercussão do futebol brasileiro, Neymar não conseguiu uma posição entre os 50 primeiros colocados do levantamento.

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O Santos, entretanto, aparece representado por dois atletas. O lateral Rodinei ocupa a nona posição geral, com 1.518 pontos, enquanto o atacante Gabriel Barbosa figura no 17º lugar, com 1.494.

A ausência de Neymar contrasta com a presença de jogadores de diferentes setores e equipes, incluindo atletas de clubes como Cruzeiro, Vasco, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Botafogo.

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Veja os 50 melhores jogadores do Brasileirão 2026, segundo o Football Ranked

Posição Jogador Clube Pontos 1º Lucas Paquetá Flamengo 1.621 2º Léo Pereira Flamengo 1.565 2º Samuel Lino Flamengo 1.565 4º Jhon Arias Palmeiras 1.560 5º Pedro Flamengo 1.537 6º Giorgian de Arrascaeta Flamengo 1.531 7º Gonzalo Plata Flamengo 1.526 8º Léo Ortiz Flamengo 1.521 9º Rodinei Santos 1.518 10º Gustavo Gómez Palmeiras 1.513 11º Matheus Pereira Cruzeiro 1.511 12º José López Palmeiras 1.510 13º Danilo Flamengo 1.508 14º Agustín Rossi Flamengo 1.507 15º Maurício Palmeiras 1.501 16º Jorge Carrascal Flamengo 1.495 17º Gabriel Barbosa Santos 1.494 18º Emerson Royal Flamengo 1.488 19º Guillermo Varela Flamengo 1.485 20º Ayrton Lucas Flamengo 1.480 21º Agustín Giay Palmeiras 1.477 22º Jorginho Flamengo 1.472 23º Kaio Jorge Cruzeiro 1.466 24º Fred Atlético-MG 1.465 25º Joaquín Piquerez Palmeiras 1.464 26º Bruno Duarte Vasco 1.459 27º Andreas Pereira Palmeiras 1.455 28º Luciano Juba Bahia 1.454 29º Marlon Freitas Palmeiras 1.450 29º Murilo Palmeiras 1.450 29º Matheuzinho Corinthians 1.450 32º Gabriel Pereira Vasco 1.449 33º Luiz Araújo Flamengo 1.446 33º Gerson Cruzeiro 1.446 35º Danilo Santos Botafogo 1.442 36º Arnaldo Sanabria Internacional 1.441 36º Ronaldo Bahia 1.441 36º Renan Lodi Atlético-MG 1.441 36º Jefferson Savarino Fluminense 1.441 40º Léo Duarte Atlético-MG 1.435 41º Thiago Silva Fluminense 1.434 41º Vitor Roque Palmeiras 1.434 41º Robert Renan Vasco 1.434 44º Bruno Fuchs Palmeiras 1.433 44º Ramón Sosa Palmeiras 1.433 46º Artur São Paulo 1.431 47º Fabrício Bruno Cruzeiro 1.429 47º Agustín Canobbio Fluminense 1.429 49º Renê Fluminense 1.428 50º Tetê Grêmio 1.424

Fonte: Football Ranked. Pontuações e clubes conforme o levantamento divulgado.