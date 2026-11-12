Sem Neymar, ranking do Brasileirão tem craque do Flamengo no topo
Levantamento internacional tem Paquetá na liderança e domínio de jogadores do clube carioca
Neymar não aparece entre os 50 jogadores mais bem avaliados do Brasileirão de 2026 em um levantamento elaborado pelo portal internacional Football Ranked, especializado em classificações esportivas. A ausência do camisa 10 do Santos chama atenção em uma relação liderada por Lucas Paquetá, do Flamengo, e marcada pela forte presença de atletas do clube carioca.
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A classificação utiliza o sistema Elo, modelo matemático que atribui pontuações a partir dos resultados e do nível competitivo dos participantes. Na metodologia apresentada pelo portal, entram na avaliação elementos como a dificuldade dos confrontos, o rendimento dos atletas e os resultados obtidos ao longo da temporada. Dessa forma, a lista não representa uma votação popular ou uma escolha direta dos melhores jogadores do campeonato.
Flamengo domina ranking dos melhores do Brasileirão
O Flamengo ocupa as três primeiras posições do levantamento. Lucas Paquetá aparece isolado na liderança, com 1.621 pontos, seguido por Léo Pereira e Samuel Lino, que dividem a segunda colocação, ambos com 1.565.
O primeiro jogador de outro clube é Jhon Arias, do Palmeiras, que soma 1.560 pontos e ocupa o quarto lugar. Na sequência aparece Pedro, também do Flamengo, com 1.537, completando as cinco primeiras posições.
A presença rubro-negra se estende ao restante da classificação. Ao todo, 15 jogadores do Flamengo aparecem entre os 50 nomes relacionados, o maior número entre os clubes brasileiros.
O Palmeiras surge logo atrás, com 12 representantes, incluindo Gustavo Gómez, José López, Maurício, Andreas Pereira e Vitor Roque.
Na outra ponta, Corinthians e São Paulo contam com apenas um jogador cada: Matheuzinho e Artur, respectivamente.
Neymar fica atrás de companheiros do Santos
Apesar de ser um dos nomes de maior repercussão do futebol brasileiro, Neymar não conseguiu uma posição entre os 50 primeiros colocados do levantamento.
O Santos, entretanto, aparece representado por dois atletas. O lateral Rodinei ocupa a nona posição geral, com 1.518 pontos, enquanto o atacante Gabriel Barbosa figura no 17º lugar, com 1.494.
A ausência de Neymar contrasta com a presença de jogadores de diferentes setores e equipes, incluindo atletas de clubes como Cruzeiro, Vasco, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Botafogo.
Veja os 50 melhores jogadores do Brasileirão 2026, segundo o Football Ranked
|Posição
|Jogador
|Clube
|Pontos
1º
Lucas Paquetá
Flamengo
1.621
2º
Léo Pereira
Flamengo
1.565
2º
Samuel Lino
Flamengo
1.565
4º
Jhon Arias
Palmeiras
1.560
5º
Pedro
Flamengo
1.537
6º
Giorgian de Arrascaeta
Flamengo
1.531
7º
Gonzalo Plata
Flamengo
1.526
8º
Léo Ortiz
Flamengo
1.521
9º
Rodinei
Santos
1.518
10º
Gustavo Gómez
Palmeiras
1.513
11º
Matheus Pereira
Cruzeiro
1.511
12º
José López
Palmeiras
1.510
13º
Danilo
Flamengo
1.508
14º
Agustín Rossi
Flamengo
1.507
15º
Maurício
Palmeiras
1.501
16º
Jorge Carrascal
Flamengo
1.495
17º
Gabriel Barbosa
Santos
1.494
18º
Emerson Royal
Flamengo
1.488
19º
Guillermo Varela
Flamengo
1.485
20º
Ayrton Lucas
Flamengo
1.480
21º
Agustín Giay
Palmeiras
1.477
22º
Jorginho
Flamengo
1.472
23º
Kaio Jorge
Cruzeiro
1.466
24º
Fred
Atlético-MG
1.465
25º
Joaquín Piquerez
Palmeiras
1.464
26º
Bruno Duarte
Vasco
1.459
27º
Andreas Pereira
Palmeiras
1.455
28º
Luciano Juba
Bahia
1.454
29º
Marlon Freitas
Palmeiras
1.450
29º
Murilo
Palmeiras
1.450
29º
Matheuzinho
Corinthians
1.450
32º
Gabriel Pereira
Vasco
1.449
33º
Luiz Araújo
Flamengo
1.446
33º
Gerson
Cruzeiro
1.446
35º
Danilo Santos
Botafogo
1.442
36º
Arnaldo Sanabria
Internacional
1.441
36º
Ronaldo
Bahia
1.441
36º
Renan Lodi
Atlético-MG
1.441
36º
Jefferson Savarino
Fluminense
1.441
40º
Léo Duarte
Atlético-MG
1.435
41º
Thiago Silva
Fluminense
1.434
41º
Vitor Roque
Palmeiras
1.434
41º
Robert Renan
Vasco
1.434
44º
Bruno Fuchs
Palmeiras
1.433
44º
Ramón Sosa
Palmeiras
1.433
46º
Artur
São Paulo
1.431
47º
Fabrício Bruno
Cruzeiro
1.429
47º
Agustín Canobbio
Fluminense
1.429
49º
Renê
Fluminense
1.428
50º
Tetê
Grêmio
1.424
Fonte: Football Ranked. Pontuações e clubes conforme o levantamento divulgado.