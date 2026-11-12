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Sem Neymar, ranking do Brasileirão tem craque do Flamengo no topo

Levantamento internacional tem Paquetá na liderança e domínio de jogadores do clube carioca

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 18:15
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026
Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar não aparece entre os 50 jogadores mais bem avaliados do Brasileirão de 2026 em um levantamento elaborado pelo portal internacional Football Ranked, especializado em classificações esportivas. A ausência do camisa 10 do Santos chama atenção em uma relação liderada por Lucas Paquetá, do Flamengo, e marcada pela forte presença de atletas do clube carioca.

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Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro
Neymar não aparece entre os 50 melhores jogadores do Brasileirão 2026 em lista elaborada pelo portal Football Ranked (Foto: Raul Baretta/ Santo FC)

A classificação utiliza o sistema Elo, modelo matemático que atribui pontuações a partir dos resultados e do nível competitivo dos participantes. Na metodologia apresentada pelo portal, entram na avaliação elementos como a dificuldade dos confrontos, o rendimento dos atletas e os resultados obtidos ao longo da temporada. Dessa forma, a lista não representa uma votação popular ou uma escolha direta dos melhores jogadores do campeonato.

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Flamengo domina ranking dos melhores do Brasileirão

O Flamengo ocupa as três primeiras posições do levantamento. Lucas Paquetá aparece isolado na liderança, com 1.621 pontos, seguido por Léo Pereira e Samuel Lino, que dividem a segunda colocação, ambos com 1.565.

Lucas Paquetá, meia do Flamengo
Lucas Paquetá lidera ranking dos melhores jogadores do Brasileirão 2026, com 1.621 pontos (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

O primeiro jogador de outro clube é Jhon Arias, do Palmeiras, que soma 1.560 pontos e ocupa o quarto lugar. Na sequência aparece Pedro, também do Flamengo, com 1.537, completando as cinco primeiras posições.

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A presença rubro-negra se estende ao restante da classificação. Ao todo, 15 jogadores do Flamengo aparecem entre os 50 nomes relacionados, o maior número entre os clubes brasileiros.

O Palmeiras surge logo atrás, com 12 representantes, incluindo Gustavo Gómez, José López, Maurício, Andreas Pereira e Vitor Roque.

Na outra ponta, Corinthians e São Paulo contam com apenas um jogador cada: Matheuzinho e Artur, respectivamente.

Neymar fica atrás de companheiros do Santos

Apesar de ser um dos nomes de maior repercussão do futebol brasileiro, Neymar não conseguiu uma posição entre os 50 primeiros colocados do levantamento.

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O Santos, entretanto, aparece representado por dois atletas. O lateral Rodinei ocupa a nona posição geral, com 1.518 pontos, enquanto o atacante Gabriel Barbosa figura no 17º lugar, com 1.494.

A ausência de Neymar contrasta com a presença de jogadores de diferentes setores e equipes, incluindo atletas de clubes como Cruzeiro, Vasco, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Botafogo.

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Veja os 50 melhores jogadores do Brasileirão 2026, segundo o Football Ranked

PosiçãoJogadorClubePontos

Lucas Paquetá

Flamengo

1.621

Léo Pereira

Flamengo

1.565

Samuel Lino

Flamengo

1.565

Jhon Arias

Palmeiras

1.560

Pedro

Flamengo

1.537

Giorgian de Arrascaeta

Flamengo

1.531

Gonzalo Plata

Flamengo

1.526

Léo Ortiz

Flamengo

1.521

Rodinei

Santos

1.518

10º

Gustavo Gómez

Palmeiras

1.513

11º

Matheus Pereira

Cruzeiro

1.511

12º

José López

Palmeiras

1.510

13º

Danilo

Flamengo

1.508

14º

Agustín Rossi

Flamengo

1.507

15º

Maurício

Palmeiras

1.501

16º

Jorge Carrascal

Flamengo

1.495

17º

Gabriel Barbosa

Santos

1.494

18º

Emerson Royal

Flamengo

1.488

19º

Guillermo Varela

Flamengo

1.485

20º

Ayrton Lucas

Flamengo

1.480

21º

Agustín Giay

Palmeiras

1.477

22º

Jorginho

Flamengo

1.472

23º

Kaio Jorge

Cruzeiro

1.466

24º

Fred

Atlético-MG

1.465

25º

Joaquín Piquerez

Palmeiras

1.464

26º

Bruno Duarte

Vasco

1.459

27º

Andreas Pereira

Palmeiras

1.455

28º

Luciano Juba

Bahia

1.454

29º

Marlon Freitas

Palmeiras

1.450

29º

Murilo

Palmeiras

1.450

29º

Matheuzinho

Corinthians

1.450

32º

Gabriel Pereira

Vasco

1.449

33º

Luiz Araújo

Flamengo

1.446

33º

Gerson

Cruzeiro

1.446

35º

Danilo Santos

Botafogo

1.442

36º

Arnaldo Sanabria

Internacional

1.441

36º

Ronaldo

Bahia

1.441

36º

Renan Lodi

Atlético-MG

1.441

36º

Jefferson Savarino

Fluminense

1.441

40º

Léo Duarte

Atlético-MG

1.435

41º

Thiago Silva

Fluminense

1.434

41º

Vitor Roque

Palmeiras

1.434

41º

Robert Renan

Vasco

1.434

44º

Bruno Fuchs

Palmeiras

1.433

44º

Ramón Sosa

Palmeiras

1.433

46º

Artur

São Paulo

1.431

47º

Fabrício Bruno

Cruzeiro

1.429

47º

Agustín Canobbio

Fluminense

1.429

49º

Renê

Fluminense

1.428

50º

Tetê

Grêmio

1.424

Fonte: Football Ranked. Pontuações e clubes conforme o levantamento divulgado.

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