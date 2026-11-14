Santos é condenado a pagar valor milionário a ex-atacante

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF a pagar R$ 15,7 milhões ao atacante Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. O valor corresponde à rescisão contratual e a três meses de salários atrasados e deverá ser quitado em parcela única.

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Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo estabelecido, Tiquinho Soares entrará na justiça, com risco de novo transfer ban na CNRD para o Santos. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (14) pelo Uol.

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O atacante chegou ao Santos no início de 2025, após o clube conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantir o retorno à elite nacional. A contratação fez parte da negociação que envolveu a transferência do zagueiro Jair para o Botafogo.

O Santos está impedido de registrar novos jogadores em razão de dívidas acumuladas com o ex-técnico Pedro Caixinha e sua comissão técnica, além de pendências financeiras relacionadas a outras negociações. O valor total dos débitos supera R$ 17 milhões.

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Tiquinho Soares disputou 40 partidas pelo Santos, todas em 2025. No período, o atacante marcou sete gols e deu quatro assistências antes de ser emprestado ao Mirassol.

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Calendário do Santos

Com apenas o Campeonato Brasileiro restante no calendário da temporada, o Santos tem mais quatro partidas para tentar garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe ocupa a nona colocação, com 47 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que aparece em oitavo lugar.

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Nas rodadas finais, o Peixe terá dois compromissos como visitante, contra Coritiba e Vitória, e outros dois como mandante, diante de Grêmio e Botafogo.