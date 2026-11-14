Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Santos é condenado a pagar valor milionário a ex-atacante

O Peixe deverá pagar R$ 15,7 milhões à vista a Tiquinho Soares, após decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/11/2026 11:51
Favorite o Lance! no Google
Tiquinho está pendurado no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Tiquinho Soares com a camisa do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF a pagar R$ 15,7 milhões ao atacante Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. O valor corresponde à rescisão contratual e a três meses de salários atrasados e deverá ser quitado em parcela única.

+ Veja os atletas que menos atuaram desde a estreia de Cuca no Santos

Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo estabelecido, Tiquinho Soares entrará na justiça, com risco de novo transfer ban na CNRD para o Santos. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (14) pelo Uol.

continua após a publicidade

O atacante chegou ao Santos no início de 2025, após o clube conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantir o retorno à elite nacional. A contratação fez parte da negociação que envolveu a transferência do zagueiro Jair para o Botafogo.

O Santos está impedido de registrar novos jogadores em razão de dívidas acumuladas com o ex-técnico Pedro Caixinha e sua comissão técnica, além de pendências financeiras relacionadas a outras negociações. O valor total dos débitos supera R$ 17 milhões.

continua após a publicidade

Tiquinho Soares disputou 40 partidas pelo Santos, todas em 2025. No período, o atacante marcou sete gols e deu quatro assistências antes de ser emprestado ao Mirassol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Calendário do Santos

Com apenas o Campeonato Brasileiro restante no calendário da temporada, o Santos tem mais quatro partidas para tentar garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe ocupa a nona colocação, com 47 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que aparece em oitavo lugar.

continua após a publicidade

Nas rodadas finais, o Peixe terá dois compromissos como visitante, contra Coritiba e Vitória, e outros dois como mandante, diante de Grêmio e Botafogo.

  • 18/11 - Coritiba x Santos - 35ª rodada
  • 23/11 - Santos x Grêmio - 36ª rodada
  • 29/11 - Vitória x Santos - 37ª rodada
  • 02/12 - Santos x Botafogo - 38ª rodada
Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico Ciuca durante treinamento do Santos

Santos

Veja os atletas que menos atuaram desde a estreia de Cuca no Santos

Há 5 horas
Fabio, jogador do Palmeiras, celebra durante jogo de futebol no estádio.

Palmeiras

Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão

Há 18 horas
Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã

Futebol Nacional

Dirigente do Nacional-URU critica Santos e Botafogo por dívidas e elogia Fluminense: 'Sensato'

Há 20 horas
Elenco sub-20 do Santos na partida de ida da Semifinal do Campeonato Paulista sub-20 contra o Palmeiras

Santos

Saiba quais Meninos da Vila que já atuaram no profissional encaram o Palmeiras no sub-20

Há 21 horas
Gustavo Caballero, atacante do Santos, marcou duas vezes no amistoso da seleção do Paraguai.

Santos

Caballero, do Santos, marca duas vezes na goleada do Paraguai em amistoso

Há 23 horas
Cleber e Neymar diante do escudo do Santos FC, cercados por recortes de jornais esportivos.

Santos

Cléber Xavier revela bastidores no Santos e abre o jogo sobre Neymar: 'Poderia ter sido o melhor do mundo'

Há 23 horas