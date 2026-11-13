Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão

O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0, com três gols de Fabiano, na tarde desta sexta-feira (13), na Arena Pacaembu, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Sub-20. No jogo de ida, disputado na Arena Barueri, o Alviverde havia sido derrotado por 2 a 1.

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Presença em algumas partidas da equipe profissional, Fabiano foi o destaque do confronto de volta, com três gols. O atacante abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com uma finalização forte dentro da área, e ampliou pouco antes do intervalo, ao converter pênalti sofrido por Pablo. Na etapa final, marcou o terceiro após bela jogada individual, concluída com um chute de fora da área.

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Na decisão do Campeonato Paulista Sub-20, as Crias da Academia enfrentarão o Corinthians, que eliminou o Red Bull Bragantino na outra semifinal. A partida de ida terá mando alvinegro, enquanto o confronto decisivo será disputado na casa do Palmeiras.

Como foi a partida entre Palmeiras e Santos

Fabiano abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, após receber inversão de Luis Arthur pela esquerda, trazer a bola para dentro e finalizar forte. Aos 41, Pablo sofreu pênalti do goleiro, e o atacante converteu a cobrança com um chute alto, à direita.

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Na etapa final, aos 26 minutos, Fabiano arrancou ainda do campo de defesa, passou pelos marcadores e finalizou de fora da área para marcar seu terceiro gol e fechar o placar.

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Fabiano marcou três gols e foi o grande destaque do Palmeiras na classificação à final do Paulistão sub-20 contra o Santos, nesta sexta-feira (13), no Pacaembu (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

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