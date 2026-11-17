Gabriel Bontempo, do Santos, deixa o campo após sentir dores em jogo da Seleção
Menino da Vila entrou no segundo tempo contra Singapura e atuou por 25 minutos antes de sair com dores; Brasil terminou o duelo com um a menos
Na vitória por 7 a 0 do Brasil contra Singapura, na manhã desta terça-feira (17), o meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, deixou o gramado após sentir dores na região da coxa esquerda. O jogador entrou aos 15 minutos da segunda etapa e permaneceu em campo até os 40, atuando por cerca de 25 minutos. Como a Seleção já havia feito todas as substituições, ninguém entrou em seu lugar, e a equipe terminou a partida com um atleta a menos.
O possível problema físico vira preocupação, principalmente para o Santos, que ainda tem quatro jogos na temporada e busca a classificação para a Libertadores. Peça fundamental para o técnico Cuca, Bontempo vem sendo titular do Peixe. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.
Bontempo elogiado por Ancelotti
Na entrevista coletiva desta segunda-feira (16), véspera do amistoso, Carlo Ancelotti voltou a elogiar o meio-campista santista. O técnico da Seleção Brasileira citou o Menino da Vila como um dos novos nomes do atual ciclo da Amarelinha, que vêm recebendo boa avaliação da comissão técnica.
— O momento é bastante claro. Estamos fazendo testes e vendo novos jogadores. A sensação desses novos jogadores, como Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus, Jair, são notas muito positivas, sem querer nomear todos — declarou Carlo Ancelotti.
Segundo apuração do Lance! com pessoas próximas ao treinador, Bontempo já havia deixado uma "ótima" impressão em sua primeira convocação, durante os amistosos contra Austrália e Índia.
Esta não foi a primeira vez que o italiano elogiou o jovem e o colocou como um dos jogadores ligados ao futuro da Seleção. Na coletiva para apresentar os 26 nomes da lista atual, no dia 29 de outubro, o técnico citou a personalidade do meia alvinegro e destacou seus méritos para integrar o grupo.
— Gostei do Bontempo, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem contra o Palmeiras. Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.
Durante a primeira passagem de Bontempo pela Seleção, entre 25 de setembro e 3 de outubro, o treinador já havia citado nominalmente algumas das jovens promessas ao apontar a renovação do elenco nacional.
— Dos jovens que estão aqui, eu gostei muito do Arthur Dias, que não conhecia; gostei dos goleiros, que não conhecia; Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas — declarou o comandante na coletiva do dia 28 de setembro.
Pelo Brasil, o Menino da Vila soma 126 minutos em campo e tem uma assistência registrada. Ao todo, Bontempo foi convocado nas duas Datas Fifa pós-Copa e esteve à disposição de Ancelotti nos últimos cinco jogos.
Mais LANCE!
Joias de Vasco e Santos dão show em goleada impiedosa do Brasil sobre o Peru
Seleção Sub-20 vai cheia de confiança para o Sul-Americano, em janeiro, na Colômbia
Santos fecha com novo patrocinador; saiba mais
Acordo com a empresa, prevê ações de relacionamento, experiências e ativos de visibilidade, sem exposição da marca nos uniformes
Santos inicia semana ainda vivo pela Libertadores e com volta de jogadores para enfrentar o Coritiba
O Alvinegro Praiano volta a campo após mais de 15 dias devido à parada da Data Fifa; técnico Cuca poderá contar com quinteto ofensivo pela primeira vez
Ancelotti volta a elogiar Bontempo e cita renovação da Seleção com os jovens
Técnico da Amarelinha concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) e planeja mudanças para o jogo contra Singapura
Do Gabriel ao Gabigol: o Menino da Vila que voltou após sete anos
Menino da Vila retornou ao Peixe em 2026, cedido por empréstimo pelo Cruzeiro, soma 25 gols na temporada e se consolidou como o terceiro maior artilheiro do clube na era pós-Pelé
Santos aposta em Neymar por recuperação no Brasileirão e vaga na Libertadores
Peixe vem de sequência de três partidas sem vitórias na competição, mas contará com o retorno do camisa 10 para encarar o Coritiba
Santos é condenado a pagar valor milionário a ex-atacante
O Peixe deverá pagar R$ 15,7 milhões à vista a Tiquinho Soares, após decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD)
Veja os atletas que menos atuaram desde a estreia de Cuca no Santos
Levantamento do Lance! mostra os jogadores do elenco com menor minutagem desde a chegada do treinador e detalha o espaço dos reforços do meio do ano
Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão
Alviverde irá encarar o rival Corinthians na decisão do torneio estadual
Dirigente do Nacional-URU critica Santos e Botafogo por dívidas e elogia Fluminense: 'Sensato'
Clubes têm parcelas em atraso em transações feitas na atual temporada
Saiba quais Meninos da Vila que já atuaram no profissional encaram o Palmeiras no sub-20
Peixe venceu a ida por 2 a 1, joga pelo empate nesta sexta-feira (13), às 15h, no Pacaembu, e busca defender o título estadual
Caballero, do Santos, marca duas vezes na goleada do Paraguai em amistoso
Atacante do Peixe balançou as redes duas vezes em um mesmo jogo, pela primeira vez com a camisa da Albirroja; duelo ocorreu nesta sexta-feira (13)
Cléber Xavier revela bastidores no Santos e abre o jogo sobre Neymar: 'Poderia ter sido o melhor do mundo'
Treinador, que trabalhou com o camisa 10 na Seleção e no Peixe, compara a rotina do atacante à de Cristiano Ronaldo e avalia sua trajetória no futebol
Santos anuncia venda de ingressos para a partida contra o Grêmio no Morumbis
Peixe busca se aproximar da zona de classificação à Libertadores na capital; veja datas e valores das entradas
Em recuperação de cirurgia no joelho, Rodrygo realiza treino no CT do Santos
Formado nas categorias de base do Peixe, atacante esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12) e relembrou sua estreia pelo Alvinegro
Pelé é eleito o maior ídolo da história do Santos em votação popular; Neymar fica no top-3
Maior nome do futebol brasileiro também lidera pesquisa entre jornalistas
Sem Neymar, ranking do Brasileirão tem craque do Flamengo no topo
Levantamento internacional tem Paquetá na liderança e domínio de jogadores do clube carioca
Neymar Pai solicita suspensão de registro junto à CBF e Fifa; entenda
Empresário abriu mão de atuar como agente de atletas após assumir cargo de CEO
Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão
CBF detalhou equipes completas de todas as partidas após a Data Fifa