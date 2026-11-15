Do Gabriel ao Gabigol: o Menino da Vila que voltou após sete anos

Há histórias no futebol que parecem nunca terminar. A de Gabigol com o Santos é uma delas. Descoberto pelo ídolo Zito no futsal, o atacante chegou às categorias de base do Peixe em 2004, com apenas oito anos. Com a camisa alvinegra, deu os primeiros passos no profissional, conquistou títulos e ganhou projeção antes de seguir outros caminhos na carreira. Sete anos depois de sua última saída, o retorno o levou de volta ao lugar onde tudo começou.

A ascensão do Menino da Vila foi rápida. Torcedor declarado do clube, Gabriel Barbosa estreou profissionalmente em 2013 e logo assumiu papel de protagonismo no ataque. Em sua primeira passagem, que durou até 2016, conquistou o bicampeonato Paulista (2015 e 2016), foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou como artilheiro da competição nacional nas edições de 2014 e 2015.

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O bom desempenho despertou o interesse do futebol europeu, e o atacante foi negociado com a Inter de Milão, da Itália, em 2016. Sem alcançar o sucesso esperado na Europa, retornou ao Santos por empréstimo em 2018 para viver um novo ano. Sob o comando do técnico Cuca, marcou 27 gols na temporada e se tornou o primeiro jogador a conquistar as artilharias do Campeonato Brasileiro (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols) no mesmo ano. Ao fim daquela passagem, somava 210 jogos, 84 gols e 13 assistências pelo clube.

Gabriel Barbosa, criança no lado esquerdo da foto, e agora, Gabigol, já atuando pelo Santos em sua primeira passagem no lado direito - (Foto: Intagram / Ivan Storti / Santos FC)

A trajetória longe da Vila Belmiro

Após deixar o Santos no fim de 2018, Gabigol passou sete temporadas longe da Baixada Santista. Nesse período fora do clube, acumulou 13 títulos e balançou as redes 174 vezes em 24,7 mil minutos em campo, uma média de 0,63 gol a cada 90 minutos disputados, mantendo índice próximo ou superior a 0,5 gol por jogo em seis desses sete anos.

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A maior parte dessa trajetória foi construída no Flamengo, onde atuou entre 2019 e 2024. Com gols decisivos, tornou-se ídolo da torcida rubro-negra e conquistou troféus como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O auge ocorreu em 2019, quando terminou como artilheiro do Brasileirão, da Libertadores e maior goleador do futebol brasileiro.

Em 2025, transferiu-se para o Cruzeiro, mas viveu uma temporada de altos e baixos. Apesar de ter marcado cinco gols no Campeonato Mineiro e fechado o ano com 13 gols e quatro assistências em 49 partidas (2.310 minutos), não conseguiu sequência como titular. Foram nove meses sem atuar 90 minutos por dois jogos seguidos, encerrando o ano com um pênalti perdido na eliminação da equipe mineira na Copa do Brasil.

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O retorno ao Santos e marcas históricas

O reencontro com o Peixe aconteceu no início de 2026. Aos 29 anos, Gabigol retornou ao clube cedido por empréstimo de uma temporada pelo Cruzeiro e rapidamente retomou o protagonismo ofensivo. Na atual temporada, o atacante já soma 49 jogos, 3.697 minutos em campo, 25 gols e 10 assistências, ficando a apenas dois gols de igualar sua marca pessoal de 2018 pelo clube.

Os números de 2026 se dividem entre quatro competições: são 15 gols e quatro assistências em 26 partidas pelo Brasileirão, seis gols e quatro passes para gol em nove jogos pela Conmebol Sul-Americana, além de quatro gols e duas assistências em oito compromissos pelo Paulistão. Na Copa do Brasil, disputou seis partidas sem participar diretamente de gols.

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Com o desempenho no retorno, Gabigol atingiu a marca de 259 jogos, 109 gols e 23 assistências somando suas três passagens pelo Santos. Os números o colocam como o 19º maior artilheiro da história geral do clube e o terceiro principal goleador na era pós-Pelé, atrás apenas de Neymar (158) e Robinho (111).

Confira o ranking dos maiores artilheiros do Santos na era pós-Pelé:

1 . Neymar – 158 gols 2 . Robinho – 111 gols 3 . Gabigol – 109 gols 4 . Serginho Chulapa – 104 gols 5 . João Paulo – 104 gols