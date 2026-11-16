O Santos inicia a semana com jogos, após mais de 15 dias sem atuar por conta da Data Fifa. Ainda vivo por uma vaga da Libertadores, o Peixe viaja para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Cuca contará com volta de lesionados e poderá ter a disposição quinteto ofensivo pela primeira vez.

Com a última semana livres de treino, de acordo com apuração do Lance!, a comissão técnica do Peixe aproveitou para realizar outras atividades com o elenco, além de treino físico e tático. Além disso, jogadores como Willian Arão e Escobar, que estavam afastados por lesão, voltaram a estar à disposição do técnico Cuca.

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Volta de jogadores e quinteto ofensivo à disposição

O volante Arão e o lateral-esquerdo, Escobar, retornaram aos treinos do Santos. Após mais de um mês fora dos gramados, ambos, por conta de uma lesão na coxa, sofrida no dia 11 de outubro no duelo contra o Atlético-MG, os atletas passaram a integrar os treinos com bola ao lado de outros jogadores do elenco e podem ser utilizados.

Outra volta importante é a de Neymar, que corria o risco de ficar de fora da partida contra o Coritiba, após ser suspenso em duas partidas, inicialmente, pelo STJD, por ter levado vermelho direto ao cobrir a boca em uma discussão contra Rodrigo Nestor, do Bahia, e ser enquadrado na Lei Vini Jr. O Santos entrou com recurso no tribunal e reduziu a pena para um jogo, que já foi cumprida contra o Bragantino, no dia 2 de novembro, e assim o camisa 10 está livre para atuar contra o Coxa.

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Nesse sentido, com a disponibilidade de Neymar, o técnico Cuca poderá contar pela primeira com o quinteto ofensivo do Santos, formado por Coutinho, Arthur, Cebolinha, Gabigol e o camisa 10 do Peixe.

Jogadores do Santos como: Arthur, Diógenes, Coutinho, Gabigol e Rodinei durante treino do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Possíveis desfalques

Por conta da Data Fifa, três jogadores do Santos foram convocados para representar suas seleções. Gabriel Bontempo, chamado para defender a Amarelinha, e Gustavo Caballero, convocado pelo Paraguai, têm jogos marcados para esta terça-feira (17), em Singapura, e não devem chegar a tempo de enfrentar o Coritiba.

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Já o meio-campista Miguelito, que tem sido pouco utilizado por Cuca, foi convocado para a seleção da Bolívia, que encara o Equador também nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Santos segue vivo na briga pela Libertadores

Nas últimas quatro partidas do Santos no ano, a equipe comandada pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, o acréscimo de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

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Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

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A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.

Chances aumentam para o Santos se classificar

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Santos disputar a Libertadores aumentaram após a definição dos finalistas da Copa do Brasil.

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Antes dos jogos de volta da semifinal, o Peixe tinha apenas 1% de probabilidade e, após a definição, o índice subiu para 5,4%. É o maior percentual do clube desde a 31ª rodada, em 18 de outubro, quando o Santos venceu o Fluminense e chegou a 7,6%.