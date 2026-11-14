O Santos se encaminha para a reta final da temporada. Faltando apenas quatro rodadas para o encerramento do ano da equipe comandada por Cuca, o Lance! realizou um levantamento para identificar quais foram os cinco jogadores menos utilizados pelo treinador até o momento.

Para a pesquisa, a reportagem utilizou os dados da plataforma de estatísticas Sofascore. O recorte principal considera os atletas que integram o elenco desde a chegada de Cuca ao clube, em março, além de trazer um recorte específico do período pós-Copa e a minutagem dos reforços contratados na janela do meio da temporada.

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Atletas que menos atuaram com Cuca

Entre os jogadores que estão no grupo desde a estreia de Cuca pelo Santos, no dia 22 de março, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, cinco acumularam menos tempo em campo. Os dois primeiros da lista são Samuel Pierre e João Alencar. Formados nas categorias de base do Peixe, com 18 e 19 anos, respectivamente, ambos estrearam no elenco profissional sob o comando do atual treinador. João Alencar, inclusive, assumiu a titularidade na zaga desde a lesão de Lucas Veríssimo, em 18 de outubro.

Completam o ranking Moisés, com 474 minutos em campo, Gabriel Menino, com 608 minutos, e Miguelito, com 615 minutos. Todos chegaram ao clube no início da temporada de 2026. Moisés foi contratado junto ao Fortaleza, tem vínculo até dezembro de 2028; Gabriel Menino está emprestado por um ano pelo Atlético-MG; e Miguelito retornou de empréstimo.

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Samuel Pierre (meio-campista): 125 minutos (7 jogos) João Alencar (zagueiro): 286 minutos (4 jogos) Moisés (atacante): 474 minutos (16 jogos) Gabriel Menino (lateral/volante): 608 minutos (12 jogos) Miguelito: 615 minutos (14 jogos)

Atletas que menos atuaram no período pós-Copa

O Lance! também levantou quais atletas tiveram menos oportunidades desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo, mantendo o critério de excluir os reforços contratados no meio do ano.

Nesse recorte, apenas dois jogadores atuaram por menos de 50 minutos: o Menino da Vila Samuel Pierre, com 41 minutos, e Moisés, com 58 minutos. Completam a lista Miguelito, com 227 minutos, João Alencar, com 286, e Thaciano, com 384.

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Vale destacar que a estreia de João Alencar ocorreu apenas em 18 de outubro, contra o Fluminense. Já o atacante Thaciano se recupera de uma lesão e ficou fora das últimas três partidas do Peixe, diante de Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Samuel Pierre: 41 minutos (3 jogos)

41 minutos (3 jogos) Moisés: 58 minutos (2 jogos)

58 minutos (2 jogos) Miguelito: 227 minutos (6 jogos)

227 minutos (6 jogos) João Alencar: 286 minutos (4 jogos)

286 minutos (4 jogos) Thaciano: 384 minutos (14 jogos)

Jogadores que chegaram no meio da temporada

Na janela de transferências do meio do ano, a diretoria alvinegra foi ao mercado para encorpar o elenco. O primeiro reforço foi o volante Arthur, contratado no início de setembro, seguido por Rodinei, Lima, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho.

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De todos os nomes que desembarcaram na Baixada Santista nesse período, apenas Lima veio por empréstimo, cedido pelo Fluminense. Coutinho, Cebolinha e Arthur assinaram contrato até o fim de 2026, enquanto o lateral-direito Rodinei firmou vínculo até dezembro de 2027.

Entre os recém-chegados, Rodinei foi o que mais atuou, somando 11 partidas, todas como titular, e 937 minutos em campo. Everton Cebolinha aparece em segundo, com 586 minutos, seguido por Philippe Coutinho, com 374, Arthur, com 289, e Lima, com 110 minutos.

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A minutagem menor de parte dos reforços passa por questões físicas. Arthur ficou afastado por um mês após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita contra o São Paulo, em 2 de outubro, retornando apenas diante do Red Bull Bragantino, em 2 de novembro. Já Coutinho, que não atuava desde fevereiro, passou por um período de aproximadamente 20 dias de recondicionamento físico antes de estrear justamente no clássico contra o São Paulo, em 2 de outubro.

Rodinei (lateral-direito): 937 minutos (11 partidas); Everton Cebolinha (atacante): 586 minutos (7 partidas); Philippe Coutinho (meio-campista): 374 minutos (7 partidas); Arthur (meio-campista): 289 minutos (7 partidas); Lima (atacante): 110 minutos (6 partidas).

Elenco do Santos reunido - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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