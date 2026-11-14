Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Veja os atletas que menos atuaram desde a estreia de Cuca no Santos

Levantamento do Lance! mostra os jogadores do elenco com menor minutagem desde a chegada do treinador e detalha o espaço dos reforços do meio do ano

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
14/11/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Técnico Ciuca durante treinamento do Santos
Técnico Ciuca durante treinamento do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos se encaminha para a reta final da temporada. Faltando apenas quatro rodadas para o encerramento do ano da equipe comandada por Cuca, o Lance! realizou um levantamento para identificar quais foram os cinco jogadores menos utilizados pelo treinador até o momento.

Para a pesquisa, a reportagem utilizou os dados da plataforma de estatísticas Sofascore. O recorte principal considera os atletas que integram o elenco desde a chegada de Cuca ao clube, em março, além de trazer um recorte específico do período pós-Copa e a minutagem dos reforços contratados na janela do meio da temporada.

continua após a publicidade

Atletas que menos atuaram com Cuca

Entre os jogadores que estão no grupo desde a estreia de Cuca pelo Santos, no dia 22 de março, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, cinco acumularam menos tempo em campo. Os dois primeiros da lista são Samuel Pierre e João Alencar. Formados nas categorias de base do Peixe, com 18 e 19 anos, respectivamente, ambos estrearam no elenco profissional sob o comando do atual treinador. João Alencar, inclusive, assumiu a titularidade na zaga desde a lesão de Lucas Veríssimo, em 18 de outubro.

Completam o ranking Moisés, com 474 minutos em campo, Gabriel Menino, com 608 minutos, e Miguelito, com 615 minutos. Todos chegaram ao clube no início da temporada de 2026. Moisés foi contratado junto ao Fortaleza, tem vínculo até dezembro de 2028; Gabriel Menino está emprestado por um ano pelo Atlético-MG; e Miguelito retornou de empréstimo.

continua após a publicidade
  1. Samuel Pierre (meio-campista): 125 minutos (7 jogos)
  2. João Alencar (zagueiro): 286 minutos (4 jogos)
  3. Moisés (atacante): 474 minutos (16 jogos)
  4. Gabriel Menino (lateral/volante): 608 minutos (12 jogos)
  5. Miguelito: 615 minutos (14 jogos)

Atletas que menos atuaram no período pós-Copa

O Lance! também levantou quais atletas tiveram menos oportunidades desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo, mantendo o critério de excluir os reforços contratados no meio do ano.

Nesse recorte, apenas dois jogadores atuaram por menos de 50 minutos: o Menino da Vila Samuel Pierre, com 41 minutos, e Moisés, com 58 minutos. Completam a lista Miguelito, com 227 minutos, João Alencar, com 286, e Thaciano, com 384.

continua após a publicidade

Vale destacar que a estreia de João Alencar ocorreu apenas em 18 de outubro, contra o Fluminense. Já o atacante Thaciano se recupera de uma lesão e ficou fora das últimas três partidas do Peixe, diante de Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

  • Samuel Pierre: 41 minutos (3 jogos)
  • Moisés: 58 minutos (2 jogos)
  • Miguelito: 227 minutos (6 jogos)
  • João Alencar: 286 minutos (4 jogos)
  • Thaciano: 384 minutos (14 jogos)

Jogadores que chegaram no meio da temporada

Na janela de transferências do meio do ano, a diretoria alvinegra foi ao mercado para encorpar o elenco. O primeiro reforço foi o volante Arthur, contratado no início de setembro, seguido por Rodinei, Lima, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho.

continua após a publicidade

De todos os nomes que desembarcaram na Baixada Santista nesse período, apenas Lima veio por empréstimo, cedido pelo Fluminense. Coutinho, Cebolinha e Arthur assinaram contrato até o fim de 2026, enquanto o lateral-direito Rodinei firmou vínculo até dezembro de 2027.

Entre os recém-chegados, Rodinei foi o que mais atuou, somando 11 partidas, todas como titular, e 937 minutos em campo. Everton Cebolinha aparece em segundo, com 586 minutos, seguido por Philippe Coutinho, com 374, Arthur, com 289, e Lima, com 110 minutos.

continua após a publicidade

A minutagem menor de parte dos reforços passa por questões físicas. Arthur ficou afastado por um mês após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita contra o São Paulo, em 2 de outubro, retornando apenas diante do Red Bull Bragantino, em 2 de novembro. Já Coutinho, que não atuava desde fevereiro, passou por um período de aproximadamente 20 dias de recondicionamento físico antes de estrear justamente no clássico contra o São Paulo, em 2 de outubro.

  1. Rodinei (lateral-direito): 937 minutos (11 partidas);
  2. Everton Cebolinha (atacante): 586 minutos (7 partidas);
  3. Philippe Coutinho (meio-campista): 374 minutos (7 partidas);
  4. Arthur (meio-campista): 289 minutos (7 partidas);
  5. Lima (atacante): 110 minutos (6 partidas).
Elenco do Santos reunido
Elenco do Santos reunido - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabio, jogador do Palmeiras, celebra durante jogo de futebol no estádio.

Palmeiras

Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão

Há 12 horas
Millán em ação pelo Fluminense no Maracanã

Futebol Nacional

Dirigente do Nacional-URU critica Santos e Botafogo por dívidas e elogia Fluminense: 'Sensato'

Há 14 horas
Elenco sub-20 do Santos na partida de ida da Semifinal do Campeonato Paulista sub-20 contra o Palmeiras

Santos

Saiba quais Meninos da Vila que já atuaram no profissional encaram o Palmeiras no sub-20

Há 16 horas
Gustavo Caballero, atacante do Santos, marcou duas vezes no amistoso da seleção do Paraguai.

Santos

Caballero, do Santos, marca duas vezes na goleada do Paraguai em amistoso

Há 17 horas
Cleber e Neymar diante do escudo do Santos FC, cercados por recortes de jornais esportivos.

Santos

Cléber Xavier revela bastidores no Santos e abre o jogo sobre Neymar: 'Poderia ter sido o melhor do mundo'

Há 18 horas
Torcida do Santos no Morumbis

Santos

Santos anuncia venda de ingressos para a partida contra o Grêmio no Morumbis

Há 18 horas