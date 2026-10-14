Candidato à presidência do Santos, Ivan Luduvice defende uma ampla reforma administrativa, mudanças na gestão do futebol e a adoção de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre as prioridades apresentadas por ele em entrevista exclusiva ao Lance!, estão a redução de gastos considerados inadequados, a valorização das categorias de base e a busca por novas fontes de receita para o clube.

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Na área financeira, Luduvice afirma que pretende manter os jogadores que considera importantes para a competitividade da equipe e evitar negociações de atletas da base por valores abaixo do mercado para cobrir despesas imediatas. O candidato também propõe ampliar a geração de receitas por meio de iniciativas comerciais e defende a utilização do Pacaembu como alternativa de curto prazo para aumentar a arrecadação com bilheteria.

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Outro ponto central de seu projeto é a permanência de Neymar. Luduvice afirma que pretende trabalhar com o atacante e seu pai em diferentes áreas do clube, inclusive na contratação de jogadores. Sobre a Vila Belmiro, porém, diz que precisa analisar a situação jurídica dos contratos antes de definir uma posição sobre o futuro do estádio. Confira as principais propostas do candidato.

Gestão administrativa e redução de gastos

A mudança total da mentalidade por meio da limpeza dos quadros. O Santos tem uma série de aspones, filhos de não sei quem, uma gestão monárquica. O Santos hoje tem 530 funcionários, fora os terceirizados, com uma folha de mais de R$ 30 milhões. Só para ter ideia, em 2010 o Santos tinha 250 funcionários, então é mais que o dobro. E tem muita gente chupinhando o Santos, está ali vivendo às custas do Santos.

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A primeira medida a ser tomada é fazer a limpeza administrativa necessária. Eu sempre deixo muito claro que não é em relação aos funcionários, que são quadros antigos, que querem o bem do clube e querem trabalhar. Essa é a primeira medida imediata a ser feita para que o Santos possa voltar à mentalidade vencedora.

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Redução de gastos e competitividade do elenco

O Santos tem a quinta ou quarta maior folha salarial do Brasil e não tem desempenho esportivo compatível com esse gasto. Todos os jogadores que fazem o Santos competitivo, o Santos vitorioso, eu pretendo mantê-los. O problema financeiro do Santos não são os jogadores com desempenho esportivo. É justamente o contrário. São os altos gastos com jogadores que não entregam. A atual gestão do Santos já contratou 55 jogadores em dois anos e meio. São cinco times.

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Novas fontes de receita

De todas as candidaturas, a nossa é a que mais traz opções de geração de receita. A gente traz a questão do Santos Pay, que é o banco digital do Santos, que a gente quer criar nos mesmos moldes que o Palmeiras tem. A nova rede social do Santos, uma reformulação completa do Sócio-Rei, marketplace, que é a união dos produtos licenciados em uma plataforma, criação do Departamento de Captação de Recursos, em que a gente, junto ao poder público, vai captar recursos utilizando as leis de incentivo ao esporte e do audiovisual.

Pacaembu como alternativa de curto prazo

Nosso plano inicial é jogar no Pacaembu. O Pacaembu, após algumas reformas que podem ser feitas via BNDES, por exemplo, sem custo para o clube, o Santos vai fazer uma parceria com a atual concessionária, obtendo a concessão, para tornar a capacidade maior. Esse é o plano principal, e é plenamente possível de ser executado. Eu sou procurador de carreira, conheço isso pelo outro lado e falo com segurança que é possível o Santos jogar de maneira fixa no Pacaembu.

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Ivan Luduvice, candidato à presidência do Santos (Foto: Divulgação)

Reforma administrativa e profissionalização

É profissionalizar a gestão com quadros técnicos competentes, de qualidade. Nada contra indicação política, desde que seja com qualidade. E é isso: quadros técnicos qualificados que conheçam o Santos e tenham demonstrado já a competência em outros setores, porque o Santos não pode ser a primeira experiência de ninguém. Esse é o primeiro quadro: uma ampla reforma administrativa e, o principal, pessoas com mentalidade vitoriosa, não as pessoas que hoje estão no Santos e têm a mentalidade atrasada, feudalista...

Base e contratações pontuais

Nossa história foi feita dessa forma: um equilíbrio entre a base e jogadores experientes que potencializem esses jogadores da base. Isso não é uma novidade na história do Santos. Todos os nossos títulos relevantes foram conquistados dessa forma: uma mescla de atletas da nossa base com contratações pontuais que potencializaram esses atletas.

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Influência de empresários nas categorias de base

A base do Santos tem uma fortíssima influência de empresários. Não sou contra empresários de jogadores de futebol. O empresário quer botar o jogador no clube e ganhar dinheiro. É legítimo, é direito dele. O que não pode é o presidente analisar o interesse do empresário. O presidente tem que analisar o interesse do Santos. Se casar o interesse do clube com o do empresário, pode dar jogo. Caso contrário, não.

Venda de jogadores para equilibrar as contas

O atleta da base é natural que você eventualmente tenha que fazer a venda, porque o Flamengo faz, Palmeiras faz. É uma forma de você fazer caixa. Os clubes brasileiros, infelizmente, ainda dependem dessa forma de caixa. O Santos vendeu o JP Chermont, uma joia da base, um atleta que deu seleção de base, por um valor ridículo, porque não tinha caixa, atrasando os salários. Precisava pagar as despesas atrasadas, que só surgiram porque fizeram contratações erradas.

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Futuro da Vila Belmiro

A manutenção do modelo atual, com certeza, é totalmente descartável, não tem nenhuma condição. Quanto à arena, o Santos anunciou cinco estádios diferentes. Eu sou um jurista. A primeira coisa a ser feita quando eu assumir a presidência do Santos é pegar esses contratos e saber qual é a situação jurídica. Preciso saber como é a situação jurídica do Santos.

Neymar como parceiro do projeto

Eu quero Neymar no Santos. Eu conto muito com o Neymar nesse projeto para fazer o Santos voltar a ser vencedor. Conto com ele em todas as áreas, seja no aspecto esportivo, dentro de campo, fora de campo, comercial, empresarial. Conto com o Neymar Pai e Neymar Jr. em todas as áreas. Eu pretendo trabalhar junto com eles. Será uma prioridade da nossa gestão (fazer com que Neymar permaneça).

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Neymar é ídolo de uma geração. Quando ele atua diretamente, pega o telefone e liga, isso aí é um trunfo. A força do Neymar, seja fora de campo, seja dentro de campo, não pode ser desperdiçada. Eu pretendo trabalhar junto e potencializar.

SAF e modelo associativo

Eu sou a favor da SAF. Acho que ela é necessária, o modelo associativo acabou. Ele acabou porque o Ivan vai ser um ótimo presidente, vai ganhar muitos títulos, mas o Ivan é uma pessoa passageira e a instituição não é, ela fica. A SAF é importante para evitar o problema que a troca de poder resulta. Agora, uma SAF malfeita é pior do que um modelo associativo. A única candidatura com capacidade técnica e política para fazer a SAF é a nossa. Só nós temos conhecimento técnico para isso. E a minha ideia é, sim, fazer uma SAF muito bem feita.