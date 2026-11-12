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Neymar Pai solicita suspensão de registro junto à CBF e Fifa; entenda

Empresário abriu mão de atuar como agente de atletas após assumir cargo de CEO

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/11/2026 17:15
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Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira (Foto: Matheus Belo/Santos FC)

O Santos informou que Neymar Silva, pai do atacante Neymar Jr., solicitou voluntariamente a suspensão de seu registro como agente de atletas junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Fifa. O pedido foi realizado por intermédio de seu advogado, Gustavo Xisto, e também contempla a NN Consultoria, empresa pertencente ao empresário.

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A decisão foi tomada porque Neymar Pai não pode exercer simultaneamente as duas funções. Diante dessa incompatibilidade, o empresário optou por abrir mão de sua atuação como agente de jogadores. O esclarecimento foi feito pelo Santos por meio de nota oficial encaminhada ao Lance!.

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— O Santos Futebol Clube esclarece que Neymar Pai, por intermédio de seu advogado, dr. Gustavo Xisto, solicitou, oportunamente e de forma voluntária, a suspensão de seu registro como agente junto à CBF. O pedido também abrange a NN Consultoria, empresa de sua titularidade — disse o clube.

Neymar Pai, barba por fazer, em coletiva, sentado à mesa, com óculos na gola, fundo com retrato ampliado.
Neymar pai suspendeu seu registro como agente de atletas (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar Pai no Santos

O Santos anunciou, no dia 6 de novembro, Neymar Silva como novo CEO do clube, com contrato válido até dezembro de 2026. O empresário, proprietário da NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira de Neymar Jr., aceitou o convite do presidente Marcelo Teixeira e iniciou suas atividades na mesma data.

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O cargo estava vago desde a saída de Pedro Martins, em maio de 2025. Na função, Neymar Pai terá participação direta na administração do clube, contribuindo para a integração de diferentes departamentos, incluindo futebol, marketing e desenvolvimento de novos negócios.

Além das responsabilidades como CEO, o empresário também assumirá a presidência do Instituto Meninos da Vila, iniciativa voltada à identificação de jovens talentos e à aproximação com ídolos históricos do Santos.

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A chegada de Neymar Silva à gestão acontece pouco mais de um mês antes da eleição presidencial do clube, marcada para 12 de dezembro.

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