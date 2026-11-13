O Santos enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira (13), às 15h (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. No duelo de ida, o Peixe venceu por 2 a 1, com gols de David Nogueira e Rodrigo Cezar.

Com a vantagem construída no primeiro confronto, o Alvinegro Praiano avança à decisão com qualquer empate ou nova vitória. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será definida nas penalidades. Já uma derrota por dois ou mais gols classifica o rival.

continua após a publicidade

Além da briga por um lugar na final, o clássico serve para o torcedor observar jovens que já ganham espaço na equipe principal. Entre os relacionados para encarar o Palmeiras, seis garotos já atuaram pelo time profissional nesta temporada.

Seis Meninos da Vila já atuaram pelo elenco profissional

Ao todo, dos 20 jogadores da base relacionados para a semifinal do Paulista Sub-20, seis já entraram em campo pela equipe principal sob o comando do técnico Cuca.

continua após a publicidade

A lista reúne o goleiro João Pedro, o lateral-esquerdo Rafael Gonzaga, o lateral e meio-campista Davizinho, os meias Samuel Pierre e Pepê Firmino, além do atacante Mateus Xavier.

Entre eles, quem acumula mais rodagem no time de cima é Davizinho, com nove partidas disputadas. Na sequência aparecem Samuel Pierre, com oito jogos; Rafael Gonzaga, com seis; Mateus Xavier, com três; e João Pedro e Pepê Firmino, com uma aparição cada.

continua após a publicidade

Campanha do Santos no Campeonato Paulista Sub-20

Na primeira fase do torneio, o Santos disputou 13 partidas, somando dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 32 gols marcados e somente dois sofridos. Nas etapas eliminatórias, o Peixe eliminou o Jabaquara, Ponte Preta e Santo André com 100% de aproveitamento, tendo seis triunfos em seis jogos. Atual campeão, o Alvinegro busca defender o título estadual conquistado em 2025.