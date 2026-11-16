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Santos fecha com novo patrocinador; saiba mais

Acordo com a empresa, prevê ações de relacionamento, experiências e ativos de visibilidade, sem exposição da marca nos uniformes

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/11/2026 15:45
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nova camisa do Santos
Camisa do Santos - (Foto: Divulgação/Santos)

O Santos anunciou a Transtec World como sua nova patrocinadora oficial. A empresa, que atua no segmento de logística e containers vazios e tem forte presença na Baixada Santista, passa a integrar o grupo de patrocinadores do Peixe.

Diferente dos contratos tradicionais de camisa, a parceria não prevê a exibição da marca nos uniformes do clube. Em contrapartida, o acordo garante à Transtec World entregas de visibilidade e um pacote de experiências do Alvinegro Praiano voltado para clientes e convidados.

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— É um prazer receber a Transtec World como patrocinadora do Santos FC. A empresa conta com uma grande trajetória, forte presença na Baixada Santista e atuação de destaque em um setor estratégico para a economia da nossa região. Essa chegada reforça a conexão do Santos FC com empresas que compartilham valores como inovação e desenvolvimento. Temos certeza de que será uma união muito positiva para ambas as marcas, fortalecendo nossa relação com o mercado regional e ampliando as oportunidades de crescimento conjunto — afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

Por outro lado, para Rogério Oliveira, diretor comercial da Transtec World, a parceria tem um peso especial pela ligação da companhia com a cidade.

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— Nascer, viver e em Santos crescer é um orgulho que nem todos podem ter. A Transtec se identifica com esta marca local e de alcance global, recebendo de braços abertos esta nova parceria com o Santos FC. Representar a cidade e sua gente é um objetivo comum e de muito orgulho. Esperamos que esta conexão nos ajude a trilhar uma nova jornada de sucesso, vitórias e realizações de mãos dadas com o Santos FC, ajudando a enriquecer ainda mais esta gloriosa história — disse.

Conexão com a cidade e expectativas para a parceria

Com atuação voltada para os principais transportadores marítimos mundiais de containers, a Transtec World aposta na identificação com a cidade de Santos para fortalecer os vínculos com a região e o mercado local por meio do acordo com o Peixe.

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Santos é a nova patrocinadora.
Santos é a nova patrocinadora - (Foto: divulgação / Santos)
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