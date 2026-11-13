Em amistoso entre Paraguai e Singapura, realizado na manhã desta sexta-feira (13), o atacante Gustavo Caballero, do Santos, marcou duas vezes e foi fundamental na goleada da seleção paraguaia por 4 a 1.

Com os dois tentos, o jogador balançou as redes em duas oportunidades em uma mesma partida, pela primeira vez, defendendo a camisa da Albirroja. Convocado para o elenco que disputou a última Copa do Mundo, o atacante voltou a ganhar minutos nesta Data Fifa.

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Ao todo, Caballero soma 11 convocações pela seleção principal, tendo entrado em campo em cinco partidas, com 229 minutos jogados, três gols marcados e nenhuma assistência.

Seleção do Paraguai também convocou jogadores de São Paulo, Palmeiras e Grêmio

Além do atacante santista, outros nomes que atuam no futebol brasileiro foram chamados pelo técnico Gustavo Alfaro para os últimos compromissos da Data Fifa de 2026, envolvendo atletas de Palmeiras, São Paulo e Grêmio.

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O clube brasileiro com mais representantes na lista da Albirroja foi o Palmeiras, com o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Maurício. Já Santos, São Paulo e Grêmio tiveram um atleta convocado cada: o atacante Gustavo Caballero e os volantes Damián Bobadilla e Mathías Villasanti, respectivamente.

Agenda da Seleção do Paraguai

A equipe paraguaia abriu sua sequência nesta Data Fifa diante de Singapura, às 9h (de Brasília) desta sexta-feira (13), no Estádio Nacional de Singapura. O confronto contra os donos da casa deu largada à série de dois amistosos em solo asiático.

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O segundo compromisso da Albirroja será na próxima terça-feira (17), contra o Japão, às 10h10 (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Singapura.

Números de Caballero pelo Santos

Contratado pelo Santos em julho de 2025, Gustavo Caballero passou por um período de empréstimo no Portsmouth, equipe da segunda divisão inglesa, entre janeiro e julho de 2026. Após a disputa da Copa do Mundo, o atacante retornou ao Peixe e, no total, soma 27 partidas, 888 minutos em campo, um gol e uma assistência com a camisa do Alvinegro Praiano.

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