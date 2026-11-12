Rei do futebol e considerado o maior atleta do século XX, Pelé foi eleito o maior ídolo da história do Santos em votação popular promovida pelo Lance!. Depois de liderar o ranking elaborado por dez jornalistas, Edson Arantes do Nascimento também conquistou a preferência dos torcedores e ficou com o primeiro lugar na enquete.

Pelé foi quase unanimidade na votação popular. O Rei do futebol, falecido em 2022, recebeu 85% dos votos. O craque Neymar, que está na sua segunda passagem pelo clube, ficou na segunda colocação, com 9%. Coutinho e Pepe dividiram o terceiro lugar, com 3% cada, e Zito fechou a votação com 1%.

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A escolha popular confirmou o resultado da pesquisa jornalística. Entre os dez profissionais ouvidos pelo Lance!, Pelé foi escolhido o maior ídolo da história do Peixe por todos os jornalistas entrevistados, com 50 pontos. Pepe ficou na segunda colocação, com 33 pontos, seguido de perto por Neymar, com 30. Zito ficou em quarto, com 19, e Coutinho em quinto, com 8.

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Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do Santos?

Inicialmente, o Lance! ouviu dez jornalistas, sendo cinco da própria equipe e outros cinco de veículos de comunicação externos. Cada profissional montou um top 5 com os maiores ídolos da história do Santos. A votação atribuiu cinco pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto.

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Ao fim da apuração, Pelé liderou o ranking, com 50 pontos. Pepe ficou na segunda posição, com 33, seguido por Neymar, com 30. Zito e Coutinho completaram os cinco finalistas.

Em seguida, o Lance! abriu uma votação popular para que os torcedores escolhessem o maior ídolo entre os cinco finalistas. Pelé confirmou a liderança e foi eleito com 85% dos votos, seguido por Neymar (9%). Ainda houve um empate entre Pepe e Coutinho (3%), e Zito completou o top-5 (1%).

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Pelé é o maior ídolo da história do Santos (Foto: Divulgação / Santos FC)

História de Pelé pelo Santos

A história de Pelé com o Santos começou em 1956, quando, ainda com apenas 15 anos, chegou ao clube vindo do Bauru, no interior de São Paulo. Pouco tempo depois, o garoto já chamava a atenção pelo talento, pela habilidade e pela facilidade para fazer gols. Em 1957, tornou-se titular da equipe e, aos poucos, começou a construir uma trajetória que mudaria para sempre a história do futebol brasileiro e mundial.

Com a camisa santista, Pelé viveu a fase mais vitoriosa de sua carreira. Foram títulos importantes, como duas Copas Libertadores (1962 e 1963), dois Mundiais de Clubes, além de seis conquistas do Campeonato Brasileiro e dez Paulistas. Ao lado de grandes jogadores, ajudou a transformar o Santos em uma potência mundial, levando o nome do clube a diferentes países.

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Durante quase duas décadas no clube, tornou-se o principal símbolo de uma geração que colocou o Santos entre as equipes mais respeitadas do futebol mundial. Em 1974, encerrou sua passagem pelo time, deixando uma marca que dificilmente será repetida.

Foram 1.116 partidas e 1.091 gols com a camisa do Santos, números que ajudam a dimensionar a importância de Pelé para o clube.

Títulos conquistados por Pelé pelo Santos

Mundial de Clubes : 1962 e 1963;

: 1962 e 1963; Copa Libertadores : 1962 e 1963;

: 1962 e 1963; Campeonato Brasileiro : 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (Taças Brasil) e em 1968 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa);

: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (Taças Brasil) e em 1968 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa); Torneio Rio-São Paulo : 1959, 1963, 1964 e 1966

: 1959, 1963, 1964 e 1966 Campeonato Paulista : 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973

: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973 Recopa Sul-Americana : 1968

: 1968 Recopa Mundial: 1968

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