O Santos anunciou a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, marcada para o dia 23 de novembro (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no Morumbis, válida pela 35ª rodada do Brasileirão. A comercialização começa nesta sexta-feira (13) para sócios e neste sábado (14) para o público geral.

De acordo com o comunicado publicado pelo clube, as vendas exclusivas para integrantes do programa Sócio Rei têm início às 11h (de Brasília) desta sexta, seguindo a ordem do ranking de prioridade. Já no sábado (14), a partir das 10h, as entradas ficam disponíveis para não sócios.

continua após a publicidade

Os associados garantem descontos significativos e podem até retirar bilhetes gratuitos em determinados setores, benefício destinado aos membros do plano "Black". Para os torcedores que não são sócios, os preços partem de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada).

Santos fecha acordo para venda de ingressos contra o Grêmio

O Santos confirmou, nesta quinta-feira (12), que a operação comercial da partida contra o Grêmio foi negociada com uma empresa terceirizada. Por meio de nota oficial, o clube esclareceu que já recebeu o valor líquido previsto no acordo e que a responsabilidade pela definição dos preços dos ingressos e pela comercialização ficará a cargo do operador contratado.

continua após a publicidade

Além disso, o Peixe comunicou em nota que negociou junto à empresa organizadora do jogo para que houvesse uma redução de 27% no valor dos ingressos. O preço-base, inicialmente fixado em R$ 220, foi reduzido para R$ 160. Para o Sócio Rei, os valores serão menores, partindo de R$ 40 para o Silver, R$ 20 para o Gold e gratuito para o Black.

Peixe volta a atuar como mandante no Morumbis após mais de um ano

A última partida em que o Santos atuou como mandante no Morumbis ocorreu na goleada sofrida diante do Vasco, por 6 a 0, no dia 17 de agosto de 2025, válida pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Desde então, o Peixe mandou dois compromissos na capital paulista ao longo da temporada de 2026, ambos na Neo Química Arena: o primeiro contra o Red Bull Bragantino, em 25 de janeiro, pelo Paulistão, e o segundo diante do Coritiba, em 17 de maio, pelo Brasileirão.

Veja os valores dos ingressos de Santos x Grêmio

Valores dos preços dos ingressos para os sócios, visando à partida contra o Grêmio - (Foto: divulgação / Santos FC)

Valores dos preços dos ingressos para não sócios, visando à partida contra o Grêmio - (Foto: divulgação / Santos FC)





