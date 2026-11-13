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Em recuperação de cirurgia no joelho, Rodrygo realiza treino no CT do Santos

Formado nas categorias de base do Peixe, atacante esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12) e relembrou sua estreia pelo Alvinegro

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
13/11/2026 10:05
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Rodrygo, com a camisa do Santos, treinando no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12)
Rodrygo, com a camisa do Santos, treinando no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12) - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

O atacante Rodrygo, revelado nas categorias de base do Peixe e atualmente no Real Madrid, treinou no CT Rei Pelé, do Santos, na noite desta quinta-feira (12). O jogador segue em processo de recuperação no joelho direito após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco lateral em março de 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o atleta, vestido com uma camisa do Santos, destacou a continuidade do tratamento físico e agradeceu aos torcedores santistas pelo apoio.

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— Fala, nação santista! Estou aqui no CT Rei Pelé. Vim dar um treino aqui para continuar a minha recuperação. Obrigado pelo carinho de sempre, fui muito bem recebido aqui, como sempre. Tamo junto, abraço para todos vocês e boa sorte na reta final de temporada — disse Rodrygo.

Durante a visita, o Menino da Vila também recordou sua estreia pelo time profissional do Peixe, que completou nove anos no último dia 4 de novembro. A partida ocorreu na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, sob o comando do técnico Elano. Rodrygo falou sobre a data e definiu o momento como a realização de um sonho.

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— Nove anos já?! O tempo passa muito rápido! Acho que a minha maior lembrança desse dia é quando eu estava chegando com o ônibus e o meu pai estava do lado de fora, assistindo, vendo o ônibus chegar. Ali era a realização de um sonho. Depois lembro, durante o jogo, da torcida gritando o meu nome, pedindo para eu entrar. São as melhores lembranças que eu tenho desse dia — afirmou o atacante em gravação para o Instagram do Santos.

Entenda a lesão do atacante e o processo de recuperação

Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho direito em março de 2026, após se lesionar em um lance isolado durante a partida contra o Getafe, pela LaLiga. Desde então, o atacante está afastado dos gramados e vem cumprindo um longo processo de recuperação.

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O Menino da Vila retornou à grama em setembro, cerca de seis meses depois do problema físico, e representa uma nova etapa no tratamento do brasileiro. Desde o início da recuperação, Rodrygo vem seguindo uma rotina de trabalhos para recuperar a condição física e voltar aos gramados.

O atacante mantém sessões diárias de recuperação, divididas entre as instalações do Real Madrid e uma estrutura montada em sua própria residência, em Madrid. O trabalho tem como objetivo permitir uma evolução gradual antes do retorno aos treinamentos com o restante do elenco.

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A lesão aconteceu justamente no ano de Copa do Mundo, interrompendo a trajetória de Rodrygo com a Seleção Brasileira. O atacante vinha fazendo parte de todo o ciclo da equipe nacional até o Mundial, mas acabou fora da competição por conta do problema no joelho.

Rodrygo, com a camisa do Santos, treinando no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12)
Rodrygo, com a camisa do Santos, treinando no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (12) - (Foto: divulgação / X / Santos FC)
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