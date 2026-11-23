Eleição no Santos: conheça as três chapas oficialmente inscritas para o pleito presidencial
O prazo final para registrar as candidaturas encerrou neste domingo (22); atual mandatário, Marcelo Teixeira, foi o último a protocolar documentação
O Santos já conhece oficialmente as três chapas que vão concorrer à presidência do Peixe para o triênio 2027-2029. Neste final de semana, os três candidatos protocolaram junto à Mesa do Conselho Deliberativo os registros finais para participarem da eleição do clube, marcada para o dia 12 de dezembro.
A primeira chapa a registrar a candidatura foi a de Ivan Luduvice, na manhã de sábado (21), tornando-se a Chapa 1. Em seguida, Maurício Maruca protocolou sua inscrição na tarde de sábado e assumiu a Chapa 2. Por fim, Marcelo Teixeira se inscreveu para concorrer à reeleição neste domingo (22), ficando com a Chapa 3.
De acordo com o estatuto social vigente do clube, o prazo-limite para o registro oficial era até este domingo (22), data-limite para que todos os grupos interessados em participar do pleito entregassem a documentação exigida.
Conheça as chapas
Chapa Lutar com Fé e com Ardor
A chapa "Lutar com Fé e com Ardor", liderada por Ivan Luduvice e tendo Wladimir Mattos como candidato a vice-presidente, foi a primeira a formalizar a inscrição, ainda na manhã deste sábado (21), sendo a Chapa 1.
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No início de novembro, Wladimir Mattos anunciou acordo com Luduvice e assumiu a condição de candidato a vice na composição. O presidenciável, que é advogado e procurador, esteve na Vila Belmiro ao lado de seu companheiro de chapa e de demais apoiadores para protocolar a Chapa 1.
Chapa Aliança Santista
Também neste sábado, a chapa Aliança Santista, liderada por Maurício Maruca, candidato à presidência, e com José Renato Quaresma como candidato a vice-presidente, oficializou sua inscrição, tornando-se a Chapa 2.
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O grupo conta ainda com o apoio de Rodrigo Marino e Caio França. O protocolo marca mais uma etapa do processo eleitoral e formaliza a participação da Aliança Santista na disputa pela gestão do Santos.
Vale destacar que Quaresma também figurava como pré-candidato com uma chapa própria, mas, nesta segunda-feira (16), uniu-se à chapa de Maruca.
Chapa aqui é Santos
A chapa "Aqui é Santos!", liderada pelo atual presidente Marcelo Teixeira, protocolou sua inscrição para tentar a reeleição neste domingo (22), último dia estabelecido pelo estatuto. Tendo novamente Fernando Bonavides como candidato a vice-presidente, o grupo ficou com o número 3.
Até os últimos dias para o registro, havia uma indefinição sobre quem seria o vice da situação. A disputa interna envolvia a continuidade de Bonavides de um lado e, do outro, o nome de Bozzella, assessor especial de Marcelo Teixeira desde o início do mandato.
Vale destacar que o Santos anunciou, neste domingo (22), Bozella como COO (diretor de operação) de futebol do clube. A expectativa é que o novo dirigente trabalhe ao lado de Neymar Pai, CEO, e Marcelo Teixeira, até o fim do mandato atual, que poderá ter continuidade caso a Chapa 3 seja reeleita.
Critérios para inscrição das chapas
No Santos, os grupos interessados têm até este domingo (22) para efetuar o registro. Além disso, os candidatos inscritos precisam apresentar uma composição com 180 nomes, que ocuparão as 150 vagas trienais do clube no Conselho Deliberativo conforme o percentual de votos obtido ao fim da eleição.
Na prática, o vencedor do pleito ocupa todo o Conselho caso alcance mais de 50% dos votos válidos. Se ficar abaixo desse patamar, o segundo colocado também terá direito a um percentual de vagas.
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