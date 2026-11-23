Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto será transmitido pela SporTV (TV fechada) e Premiere. O Lance! também acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo SAN GRE 36ª rodada Brasileirão Série A Data e Hora Segunda-feira (23), às 21h (de Brasília) Local Morumbis, São Paulo (SP) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir SporTV (TV fechada) e Premiere

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos chega para a partida contra o Grêmio motivado, após vencer o Coritiba fora de casa e estar na briga por uma vaga na Libertadores. O elenco comandado para o técnico Cuca, voltará a atuar no Morumbis como mandante após mais de um ano, e deve contar com um público de mais de 40 mil pessoas apoiando a equipe do Peixe.

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Para a partida, a comissão técnica não contará com o meio-campista Gustavinho, que está fora por suspensão, após levar o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Gabriel Bontempo, que estava com a Seleção Brasileira, está de volta e deve começar entre os titulares. Além disso, o quinteto ofensivo do Peixe também deve estar entre os 11 titulares.

➡️ Santos tem terceiro pior aproveitamento como mandante pós-Copa no Brasileirão

Grêmio

Se, por um lado, o Santos luta pela Libertadores, o Grêmio briga na parte de baixo da tabela para se manter na Série A. A equipe treinada por Renato Gaúcho está na 18ª colocação, com 38 pontos, dois atrás do primeiro time fora da Z-4, que é o Corinthians.

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O Tricolor Gaúcho, fora de casa, pelo Brasileirão, tem a terceira pior campanha do Brasileirão, com somente uma vitória em 17 jogos disputados.

Com baixas e retornos após o término da Data Fifa, o técnico Renato Gaúcho precisará promover mudanças na escalação do Grêmio. Sem João Pedro, suspenso, Diego Caito deve reassumir a lateral direita da equipe. Por outro lado, o meio-campista Villasanti retorna de suspensão e reassume a titularidade após servir à seleção paraguaia. Além disso, o zagueiro Kannemann volta a ficar à disposição, mas deve começar no banco de reservas, enquanto Enamorado desfalca o time pelo terceiro amarelo. No setor ofensivo, a dúvida fica por conta de Carlos Vinícius: o atacante deixou o campo com dores contra o Bahia e, apesar de não ter lesão constatada, sua presença ainda é incerta.

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Confira as informações do jogo entre Santos x Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x GRÊMIO

BRASILEIRÂO - 36ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira (23), às 21h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiereeo

Escalações prováveis

Santos

Técnico: Cuca

Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo e Coutinho; Everton, Neymar e Gabriel Barbosa.

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Grêmio

Técnico: Renato Gaúcho

Weverton; Wallace, F. Balbuena, Gustavo Martins e Marlon; João Pedro, Dodi e E. Noriega; F. Amuzu, Carlos Vinícius e C. Pavón.