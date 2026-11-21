O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 e chegou ao décimo título nacional de sua história. Com o decacampeonato, o Rubro-Negro consolidou a segunda colocação entre os maiores vencedores da competição, ampliou a vantagem sobre o Santos, que tem oito taças, e diminuiu para duas a diferença em relação ao Palmeiras, líder do ranking com 12 conquistas.

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A nova taça também reforça o domínio rubro-negro no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde 2019, o Flamengo conquistou quatro edições do Brasileirão, em 2019, 2020, 2025 e 2026. Nenhum outro clube venceu a competição tantas vezes nesse período.

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A história do Flamengo no Campeonato Brasileiro começou a ganhar força na década de 1980, quando a geração liderada por Zico conquistou os títulos de 1980, 1982, 1983 e 1987. O Rubro-Negro voltou a levantar a taça em 1992, com Júnior como uma das principais referências do elenco.

O sexto título veio em 2009, após uma campanha de recuperação que terminou com a vitória sobre o Grêmio na última rodada, no Maracanã. Dez anos depois, o Flamengo iniciou outra sequência vitoriosa, com os títulos consecutivos de 2019 e 2020.

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Após quatro temporadas sem conquistar o Brasileirão, o clube voltou ao topo em 2025, sob o comando de Filipe Luís. Agora, com Leonardo Jardim, o Flamengo alcança o décimo título e se aproxima ainda mais do Palmeiras na disputa pelo posto de maior campeão nacional.

Confira o ranking dos maiores campeões brasileiros

Ranking dos maiores campeões brasileiros (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo amplia domínio na era dos pontos corridos

O título de 2026 também representa a quinta conquista do Flamengo desde a implantação dos pontos corridos, em 2003. O Rubro-Negro venceu a competição neste formato em 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026.

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O clube está perto de Corinthians e São Paulo, que possuem quatro e três conquistas, respectivamente, desde 2003. O Palmeiras também soma quatro títulos na era dos pontos corridos.

A conquista ainda marca a recuperação do Flamengo em uma temporada de eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Após assumir o comando da equipe, Leonardo Jardim conduziu o Rubro-Negro ao título que recoloca o clube no topo do futebol nacional.

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