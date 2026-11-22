Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (22/11/2026)
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O domingo (22) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições europeias e brasileiras. Os destaques ficam para Barcelona x Villarreal, Liverpool x Manchester United, Getafe x Atlético de Madrid e Milan x Frosinone.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 22 de novembro de 2026):
Brasileirão
16h00 — Athletico-PR x Remo
Onde passa: Premiere
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18h30 — Fluminense x Mirassol
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV, Record e Premiere
19h30 — Red Bull Bragantino x Vasco da Gama
Onde passa: Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
16h00 — Criciúma x Fortaleza (playoff de acesso – ida)
Onde passa: YouTube.com/@SportyNetBrasil, RedeTV, SportyNet e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+!
18h30 — Atlético-GO x Vila Nova (playoff de acesso – ida)
Onde passa: YouTube.com/@canalgoatbr, Xsports, ESPN e Disney+
A-League Feminina
01h00 — Melbourne Victory x Perth Glory
Onde passa: YouTube.com/@canalgolbrasil
Campeonato Russo
08h00 — Dynamo Moscow x Krasnodar
Onde passa: YouTube.com/@canalgolbrasil e Xsports
10h30 — Dynamo Makhachkala x Spartak Moscow
Onde passa: BandSports
Serie A
08h30 — Juventus x Venezia
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV e Disney+
11h00 — Sassuolo x Genoa
Onde passa: YouTube.com/@espnbrasil e Disney+
11h00 — Bologna x Udinese
Onde passa: Disney+
14h00 — Milan x Frosinone
Onde passa: YouTube.com/@SportyNetBrasil e Disney+
16h45 — Atalanta x Inter de Milão
Onde passa: ESPN e Disney+
Championship
09h00 — Burnley x Blackburn Rovers
Onde passa: ESPN e Disney+
2.Bundesliga
09h30 — Energie Cottbus x Hertha Berlin
Onde passa: YouTube.com/@RomarioTVoficial e OneFootball
09h30 — Kaiserslautern x Dynamo Dresden
Onde passa: YouTube.com/@canalgoatbr e OneFootball
09h30 — Karlsruher x Osnabrück
Onde passa: OneFootball
LaLiga
10h00 — Barcelona x Villarreal
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV
12h15 — Racing Santander x Real Sociedad
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV
14h30 — Osasuna x Málaga
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV
17h00 — Getafe x Atlético de Madrid
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV
Campeonato Turco
10h00 — Konyaspor x Besiktas
Onde passa: Disney+
13h00 — Trabzonspor x Eyupspor
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
Campeonato Sueco
10h00 — Sirius x Djurgarden
Onde passa: YouTube.com/@canalgolbrasil
Eredivisie
10h30 — Ajax x ADO Den Haag
Onde passa: ESPN 3 e Disney+
10h30 — Sparta Rotterdam x AZ Alkmaar
Onde passa: Disney+
Premier League
11h00 — Hull City x Brighton
Onde passa: ESPN e Disney+
13h30 — Liverpool x Manchester United
Onde passa: ESPN e Disney+
Paulistão Feminino
11h00 — Corinthians x Red Bull Bragantino (quartas de final – volta)
Onde passa: Sportv
Ligue 1
11h00 — Paris FC x Angers
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV e Xsports
13h15 — Lorient x Rennes
Onde passa: YouTube.com/@CazeTV
16h45 — Olympique de Marseille x Le Mans
Onde passa: YouTube.com/@CNNEsportes
Bundesliga
11h30 — Augsburg x Mainz 05
Onde passa: YouTube.com/@canalgoatbr e OneFootball
13h30 — Werder Bremen x Hamburgo
Onde passa: YouTube.com/@canalgoatbr, Xsports, SportyNet e OneFootball
Bundesliga Feminina
12h00 — RB Leipzig x Wolfsburg
Onde passa: DAZN
Campeonato Grego
12h30 — Panathinaikos x OFI
Onde passa: YouTube.com/@SportyNetBrasil
Campeonato Checo
14h00 — Sparta Praga x Slovan Liberec
Onde passa: YouTube.com/@canalgolbrasil
Campeonato Belga
14h30 — Anderlecht x OH Leuven
Onde passa: DAZN
Paulistão Sub-20
16h00 — Corinthians x Palmeiras (final – ida)
Onde passa: YouTube.com/@TNTSportsBR, YouTube.com/@UlissesCostaTV, YouTube.com/@energia97 e Xsports
Copa Santa Catarina
16h30 — Marcílio Dias x Joinville (final – ida)
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
Campeonato Peruano
17h00 — Sport Huancayo x Universitario
Onde passa: YouTube.com/@canalgolbrasil
Copa Paraíba
17h00 — Atlético Cajazeirense x Campinense
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
17h00 — Treze x Nacional de Patos
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
17h00 — Esporte de Patos x Serra Branca
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
Taça Fares Lopes
17h00 — Guarani de Juazeiro x Icasa
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
17h00 — Vila Real x Atlético-CE
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
17h00 — Tirol x Palmácia
Onde passa: YouTube.com/@MetropolesEsportes
MLS
18h00 — Nashville x FC Cincinnati
Onde passa: Apple TV
20h30 — Chicago Fire x Charlotte FC
Onde passa: YouTube.com/@SportyNetBrasil e MLS
22h30 — Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake
Onde passa: Apple TV
Campeonato Venezuelano
18h00 — Metropolitanos x La Guaira
Onde passa: YouTube.com/@ligafutve
18h30 — Carabobo x Portuguesa-VEN
Onde passa: YouTube.com/@ligafutve
Campeonato Argentino
19h00 — River Plate x Lanús
Onde passa: ESPN 4 e Disney+
Liga MX
22h00 — Pumas UNAM x Monterrey
Onde passa: YouTube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
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