Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
Lionel Messi teve uma noite complicada na MLS. Neste sábado (21), jogando em casa, o Inter Miami perdeu por 3 a 0 para o Columbus Crew pelo primeiro jogo da primeira rodada dos playoffs da liga americana. Para completar, o craque argentino ainda se envolveu em uma confusão com Gonzalo Tapia, chileno ex-São Paulo.
A atitude do argentino movimentou diversas reações de torcedores. Nas redes sociais, um internauta chegou a comparar o alcance deste gesto com as repercussões recentes de Neymar no Brasil.
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Neymar vira comparação em atitude de Messi com ex-São Paulo
Como foi o jogo?
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No fim do primeiro tempo, quando o Columbus Crew já vencia por 1 a 0, com gol de Tapia, e pouco depois do Inter Miami ter o zagueiro Gonzalo Luján expulso, Messi cai em uma provocação do chileno. O atacante, que está emprestado pelo São Paulo, tentou impedir que o camisa 10 cobrasse um lateral de forma rápida. Messi se irritou e jogou a bola no rosto de Tapia.
Apesar da agressão, Messi recebeu apenas um cartão amarelo, o mesmo recebido por Tapia por atrasar a retomada do jogo pelo argentino. Na etapa final, Habroune ainda ampliou o placar e Tapia ainda fechou o placar fazendo 3 a 0 para o Columbus Crew.
Como o playoff da MLS é disputado em uma série melhor de três, o Inter Miami precisa vencer o segundo jogo, fora de casa, independente do placar, para forçar um terceiro jogo entre as equipes.
Contratado em 2025 pelo São Paulo, Tapia foi emprestado ao Columbus Crew em agosto deste ano, com contrato até o meio de 2027. Ele tem vínculo com o Tricolor paulista válido até o final de 2029. O acordo com o clube norte-americano tem uma cláusula de compra no valor de US$ 1,5 milhão (R$ 8,8 milhões, na cotação atual). Pelo São Paulo, foram 43 jogos disputados e oito gols marcados.
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