Com Neymar e Gabigol juntos, Santos conquista quase metade das vitórias do ano
Dupla também tem fator decisivo nos gols marcados pela equipe na temporada 2026; veja os números completos
Neymar e Gabigol, Meninos da Vila formados nas categorias de base do Peixe, formam desde janeiro de 2026 uma dupla que, quando está junta em campo, soma vitórias, comanda o ataque e torna a equipe mais forte.
De acordo com levantamento exclusivo do Sofascore solicitado pelo Lance!, a dupla, Neymar e Gabigol, atuou junta na temporada em 26 jogos, com 11 vitórias, 11 empates e quatro derrotas, tendo um aproveitamento de 56%. Ao todo, o Peixe entrou em campo em 62 oportunidades no ano, somando 23 triunfos, 22 empates e 17 derrotas, com 49% de aproveitamento.
Chance de vitória aumenta com a dupla
Os números mostram a força da parceria quando o quesito é vitória. Dos 23 triunfos do Santos em 2026, 11 aconteceram com Neymar e Gabigol juntos em campo, sendo exatamente 47,8% do total.
Sem a dupla, ou com apenas um deles em campo, o Santos disputou 36 jogos, somando 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 44%. Nesse sentido, em termos de probabilidade por partida, a chance de o Peixe vencer salta de 33,3% sem a dupla para 42,3% quando os dois atuam juntos, com um aumento relativo de 27% na taxa de vitórias.
Além disso, com Neymar e Gabigol lado a lado, a probabilidade de derrota cai mais pela metade, de 36,1% para 15,4%, e o Santos pontua em praticamente 8,5 a cada 10 jogos.
Participações diretas em gols
Neymar e Gabigol acumulam 29 participações diretas nos 39 gols marcados pelo Santos nos 26 jogos em que atuaram juntos, o equivalente a 74,4% do total de bolas na rede do time nesse recorte. O camisa 9 soma 10 gols e quatro assistências, contra oito tentos e sete assistências do camisa 10.
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Por outro lado, sem a dupla reunida em campo, o Santos marcou 50 gols e sofreu 51. Embora represente 58,1% do calendário (36 de 62 partidas), esse período concentra 76,5% de todas as derrotas do clube em 2026 (13 de 17) e 68,0% de todos os gols levados no ano (51 de 75).
|2026
|COM NEYMAR E GABIGOL
|SEM NEYMAR E GABIGOL
JOGOS
26
36
VITÓRIAS
11
12
EMPATES
11
11
DERROTAS
4
13
GOLS MARCADOS
39
50
GOLS SOFRIDOS
24
51
Última derrota com a dupla faz mais de seis meses
Das quatro derrotas do Santos com a dupla em campo, a última aconteceu no dia 16 de maio, contra o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Vale destacar que três reveses ocorreram pelo torneio nacional e um pelo Paulistão. No Campeonato Brasileiro, todas as derrotas foram com mando do Santos, sendo duas na Vila Belmiro e uma na Neo Química Arena.
Desde o revés para o Coxa, o Santos disputou 13 jogos com a dupla, somando sete vitórias e seis empates, com 20 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento de 69,2%. No recorte geral da equipe desde aquela partida contra os paranaenses, o Peixe disputou 31 jogos, com 15 vitórias, nove empates e sete derrotas.
Derrotas do Santos com Gabigol e Neymar em campo no ano:
- 21/02 - Grêmio Novorizontino 2x1 Santos (Paulista);
- 17/03 - Santos 1x2 Internacional (Brasileirão);
- 18/04 - Santos 2x3 Fluminense (Brasileirão);
- 16/05 - Santos 0x3 Coritiba (Brasileirão).
Aproveitamento de Gabigol e Neymar juntos desde a última derrota contra o Coritiba:
- 13 jogos;
- 7V-6E;
- 69.2% de aproveitamento;
- 20 gols marcados (1.5 por jogo);
- 10 gols sofridos (0.8 por jogo).
Números gerais de Neymar e Gabigol pelo Santos no ano
Ao todo, Gabigol foi quem mais entrou em campo da dupla na temporada. O artilheiro da equipe disputou 50 jogos pelo Peixe, ficando fora de apenas 12 partidas, marcou 26 gols e contribuiu com 10 assistências. Por outro lado, Neymar atuou em 28 confrontos pelo Alvinegro, balançando as redes 10 vezes e distribuindo oito assistências.
Próxima partida do Santos
O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), para encarar o Grêmio, no estádio Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida viaja para enfrentar o Vitória e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.
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