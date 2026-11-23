Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Com briga contra a degola e por Libertadores, mais três jogos agitam a rodada
O campeão brasileiro já está definido, mas esta segunda-feira (23) terá três jogos importantíssimos para o Brasileirão Série A e deixará as torcidas de pelo menos 12 clubes de olhos bem atentos às três partidas da 36ª rodada que irão acontecer nesta noite. Os duelos envolvem diretamente seis clubes que brigam contra o rebaixamento ou que buscam vaga na Libertadores — e isso impacta pelo menos outros seis que ainda precisam somar pontos até o fim da competição.
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Em Porto Alegre, Internacional x Vitória fazem confronto direto na briga contra a degola a partir das 19h30 (de Brasília). Com 38 pontos, o Inter abre a zona de rebaixamento e precisa vencer o rubro-negro baiano, 14º colocado e três pontos à frente, para sair do Z-4. Nesse caso, o Corinthians voltaria a figurar entre os rebaixados. O time paulista vai jogar apenas na quarta-feira (25), diante do Atlético-MG, fora de casa.
Pouco depois, a partir das 20h, Botafogo x São Paulo fazem outro confronto debaixo de muita tensão no Nilton Santos. Com 42 pontos e vindo de derrota por goleada para o Corinthians, o time carioca precisa vencer para dar sobrevida ao técnico Tite e praticamente afastar o risco de queda. Os paulistas, por sua vez, não vencem há quatro jogos e também precisam pontuar; o São Paulo tem chances remotas de buscar uma vaga na fase preliminar da Libertadores.
Fechando a segunda-feira de jogos, o Santos joga contra o desesperado Grêmio no Morumbis, em São Paulo. O time de Neymar e Gabigol briga por vaga na Libertadores e quer vencer para seguir sonhando com boas chances de ir à competição continental. Já o tricolor de Renato Gaúcho, 18º colocado com 38 pontos, só terá chances de deixar momentaneamente o Z-4 se vencer e contar com um tropeço do Inter na rodada.
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