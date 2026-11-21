Eleição presidencial do Santos ganhou um novo capítulo neste sábado (21). As duas chapas de oposição oficializaram suas candidaturas para concorrer à presidência do clube no próximo triênio (2027-2029).

Marcado para o dia 12 de dezembro, o pleito santista deve contar também com o registro da chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente Marcelo Teixeira.

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Chapa Lutar com Fé e com Ardor

A chapa "Lutar com Fé e com Ardor", liderada por Ivan Luduvice e tendo Wladimir Mattos como candidato a vice-presidente, foi a primeira a formalizar a inscrição, ainda na manhã deste sábado (21).

No início de novembro, Wladimir Mattos anunciou acordo com Luduvice e assumiu a condição de candidato a vice na composição. O presidenciável, que é advogado e procurador, esteve na Vila Belmiro ao lado de seu companheiro de chapa e de demais apoiadores para protocolar a Chapa 1.

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Chapa formada por Ivan Luduvice e Wladimir Mattos - (Foto: divulgação)

Chapa Aliança Santista

Também neste sábado, a chapa Aliança Santista, liderada por Maurício Maruca, candidato à presidência, e com José Renato Quaresma como candidato a vice-presidente, oficializou sua inscrição.

O grupo conta ainda com o apoio de Rodrigo Marino e Caio França. O protocolo marca mais uma etapa do processo eleitoral e formaliza a participação da Aliança Santista na disputa pela gestão do Santos.

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Vale destacar que Quaresma também figurava como pré-candidato com uma chapa própria, mas, nesta segunda-feira (16), uniu-se à chapa de Maruca.

Mauricio Maruca e Quaresma durante processo de inscrição da chapa - (Foto: divulgação)

E a chapa de Marcelo Teixeira?

A possível chapa do atual presidente Marcelo Teixeira ainda não entregou a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo do Santos, já que ainda existem certas disputas internas sem definição.

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Uma das principais indefinições diz respeito ao nome do vice-presidente: Bozzella, assessor especial de Marcelo desde o início do mandato, pode ficar com o cargo, mas há uma ala que defende a continuidade do atual vice-presidente Fernando Bonavides.

Critérios para inscrição das chapas

No Santos, os grupos interessados têm até este domingo (22) para efetuar o registro. Além disso, os candidatos inscritos precisam apresentar uma composição com 180 nomes, que ocuparão as 150 vagas trienais do clube no Conselho Deliberativo conforme o percentual de votos obtido ao fim da eleição.

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Na prática, o vencedor do pleito ocupa todo o Conselho caso alcance mais de 50% dos votos válidos. Se ficar abaixo desse patamar, o segundo colocado também terá direito a um percentual de vagas.

De acordo com o estatuto social vigente do clube, o prazo-limite para o registro oficial se encerra neste domingo, 22 de novembro, data até a qual todos os grupos que pretendem participar da eleição precisam protocolar a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo.

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