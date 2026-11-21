Chapas da oposição registram candidaturas para concorrer à presidência do Santos
Além dos dois grupos oposicionistas, a chapa da situação deve ser protocolada neste domingo (22), último dia de prazo junto ao Conselho Deliberativo
Eleição presidencial do Santos ganhou um novo capítulo neste sábado (21). As duas chapas de oposição oficializaram suas candidaturas para concorrer à presidência do clube no próximo triênio (2027-2029).
Marcado para o dia 12 de dezembro, o pleito santista deve contar também com o registro da chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente Marcelo Teixeira.
Chapa Lutar com Fé e com Ardor
A chapa "Lutar com Fé e com Ardor", liderada por Ivan Luduvice e tendo Wladimir Mattos como candidato a vice-presidente, foi a primeira a formalizar a inscrição, ainda na manhã deste sábado (21).
No início de novembro, Wladimir Mattos anunciou acordo com Luduvice e assumiu a condição de candidato a vice na composição. O presidenciável, que é advogado e procurador, esteve na Vila Belmiro ao lado de seu companheiro de chapa e de demais apoiadores para protocolar a Chapa 1.
Chapa Aliança Santista
Também neste sábado, a chapa Aliança Santista, liderada por Maurício Maruca, candidato à presidência, e com José Renato Quaresma como candidato a vice-presidente, oficializou sua inscrição.
O grupo conta ainda com o apoio de Rodrigo Marino e Caio França. O protocolo marca mais uma etapa do processo eleitoral e formaliza a participação da Aliança Santista na disputa pela gestão do Santos.
Vale destacar que Quaresma também figurava como pré-candidato com uma chapa própria, mas, nesta segunda-feira (16), uniu-se à chapa de Maruca.
E a chapa de Marcelo Teixeira?
A possível chapa do atual presidente Marcelo Teixeira ainda não entregou a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo do Santos, já que ainda existem certas disputas internas sem definição.
Uma das principais indefinições diz respeito ao nome do vice-presidente: Bozzella, assessor especial de Marcelo desde o início do mandato, pode ficar com o cargo, mas há uma ala que defende a continuidade do atual vice-presidente Fernando Bonavides.
Critérios para inscrição das chapas
No Santos, os grupos interessados têm até este domingo (22) para efetuar o registro. Além disso, os candidatos inscritos precisam apresentar uma composição com 180 nomes, que ocuparão as 150 vagas trienais do clube no Conselho Deliberativo conforme o percentual de votos obtido ao fim da eleição.
Na prática, o vencedor do pleito ocupa todo o Conselho caso alcance mais de 50% dos votos válidos. Se ficar abaixo desse patamar, o segundo colocado também terá direito a um percentual de vagas.
De acordo com o estatuto social vigente do clube, o prazo-limite para o registro oficial se encerra neste domingo, 22 de novembro, data até a qual todos os grupos que pretendem participar da eleição precisam protocolar a documentação exigida pela Mesa do Conselho Deliberativo.
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