O empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (21), no Nubank Parque, gerou opiniões divididas entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Apesar da frustração com o título brasileiro confirmado pelo rival, parte dos palmeirenses reconheceu a competitividade da equipe no confronto, enquanto outros voltaram a criticar jogadores e as escolhas de Abel Ferreira.

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Com gols de Jhon Arias e Samuel Lino, o clássico terminou com a festa rubro-negra pelo decacampeonato nacional. Entre os palmeirenses, as reclamações se concentraram principalmente nas falhas defensivas, nas oportunidades desperdiçadas e nas substituições durante a partida.

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Alguns torcedores avaliaram que o Palmeiras conseguiu competir de igual para igual, mas voltou a sofrer com as mudanças promovidas ao longo do jogo. Outros apontaram o desempenho de nomes como Bruno Fuchs, Vitor Roque e Lucas Evangelista, além de questionarem a falta de eficiência ofensiva.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

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No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.

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