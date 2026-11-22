Apenas três brasileiros venceram o Boca Juniors em finais; relembre
Derrota do Atlético-MG na Sul-Americana amplia histórico de conquistas dos argentinos
A derrota do Atlético-MG por 2 a 0 para o Boca Juniors, na final da Copa Sul-Americana de 2026, ampliou o retrospecto favorável da equipe argentina em decisões contra clubes brasileiros. Ao longo da história, o clube argentino conquistou oito títulos em confrontos desse tipo, enquanto apenas três equipes do Brasil conseguiram superá-lo na disputa por uma taça.
Santos, Corinthians e Fluminense são os únicos clubes brasileiros que derrotaram o Boca Juniors em finais de competições continentais. O primeiro foi o Peixe, em 1963, quando venceu os dois confrontos da decisão da Libertadores, por 3 a 2 e 2 a 1. Quase cinco décadas depois, em 2012, o Timão repetiu o feito ao empatar por 1 a 1 na Argentina e vencer por 2 a 0 no Pacaembu, conquistando seu primeiro título do torneio.
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O triunfo brasileiro mais recente aconteceu em 2023, quando o Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, no Maracanã. Com gols de Germán Cano e John Kennedy, a equipe carioca conquistou sua primeira Libertadores e se tornou o terceiro clube do país a superar os argentinos em uma decisão continental.
Do outro lado, o Boca Juniors construiu um histórico de conquistas diante de adversários brasileiros. Além do Atlético-MG, o clube argentino já levou a melhor sobre Cruzeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio.
No total, são 11 decisões disputadas contra representantes do Brasil, com oito títulos para os argentinos e três para os brasileiros.
Retrospecto do Boca Juniors em finais contra brasileiros
|Estatística
|Números
Finais disputadas
11
Títulos do Boca Juniors
8
Títulos de clubes brasileiros
3
Jogos disputados
20
Vitórias do Boca Juniors
10
Empates
6
Derrotas
4
Gols marcados
27
Gols sofridos
17
Saldo de gols
+10
Aproveitamento
60%
Veja todas as finais entre Boca Juniors e brasileiros
- 1963 — Libertadores: Santos campeão
- 1977 — Libertadores: Boca Juniors campeão contra o Cruzeiro
- 1992 — Copa Master da Supercopa: Boca Juniors campeão contra o Cruzeiro
- 1993 — Copa de Oro: Boca Juniors campeão contra o Atlético-MG
- 2000 — Libertadores: Boca Juniors campeão contra o Palmeiras
- 2003 — Libertadores: Boca Juniors campeão contra o Santos
- 2006 — Recopa Sul-Americana: Boca Juniors campeão contra o São Paulo
- 2007 — Libertadores: Boca Juniors campeão contra o Grêmio
- 2012 — Libertadores: Corinthians campeão
- 2023 — Libertadores: Fluminense campeão
- 2026 — Sul-Americana: Boca Juniors campeão contra o Atlético-MG
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