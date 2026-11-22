A derrota do Atlético-MG por 2 a 0 para o Boca Juniors, na final da Copa Sul-Americana de 2026, ampliou o retrospecto favorável da equipe argentina em decisões contra clubes brasileiros. Ao longo da história, o clube argentino conquistou oito títulos em confrontos desse tipo, enquanto apenas três equipes do Brasil conseguiram superá-lo na disputa por uma taça.

Santos, Corinthians e Fluminense são os únicos clubes brasileiros que derrotaram o Boca Juniors em finais de competições continentais. O primeiro foi o Peixe, em 1963, quando venceu os dois confrontos da decisão da Libertadores, por 3 a 2 e 2 a 1. Quase cinco décadas depois, em 2012, o Timão repetiu o feito ao empatar por 1 a 1 na Argentina e vencer por 2 a 0 no Pacaembu, conquistando seu primeiro título do torneio.

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O triunfo brasileiro mais recente aconteceu em 2023, quando o Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, no Maracanã. Com gols de Germán Cano e John Kennedy, a equipe carioca conquistou sua primeira Libertadores e se tornou o terceiro clube do país a superar os argentinos em uma decisão continental.

Do outro lado, o Boca Juniors construiu um histórico de conquistas diante de adversários brasileiros. Além do Atlético-MG, o clube argentino já levou a melhor sobre Cruzeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio.

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No total, são 11 decisões disputadas contra representantes do Brasil, com oito títulos para os argentinos e três para os brasileiros.

Pelé em ação pelo Santos diante do Boca Juniors, na final da Copa Libertadores de 1963 (Foto: Divulgação)

Retrospecto do Boca Juniors em finais contra brasileiros

Estatística Números Finais disputadas 11 Títulos do Boca Juniors 8 Títulos de clubes brasileiros 3 Jogos disputados 20 Vitórias do Boca Juniors 10 Empates 6 Derrotas 4 Gols marcados 27 Gols sofridos 17 Saldo de gols +10 Aproveitamento 60%

Veja todas as finais entre Boca Juniors e brasileiros