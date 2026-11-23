O Santos enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Atuando como mandante, a equipe comandada pelo técnico Cuca tenta quebrar um retrospecto negativo para pontuar e seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2027.

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No recorte pós-Copa do Mundo, o Santos apresenta desempenho abaixo em seus domínios. Em sete jogos como mandante pelo Brasileirão, o Peixe conquistou apenas uma vitória, empatou em cinco oportunidades e perdeu uma vez, ocupando a 18ª colocação da Série A nesse período como mandante. Com somente oito pontos somados de 21 disputados, o clube registra 38,1% de aproveitamento, segundo dados do Sofascore.

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Mais de 83% das vitórias do Peixe como mandante foram conquistadas antes da Copa

No retrospecto geral como mandante, o Peixe disputou 17 partidas, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. Dos seis triunfos, cinco foram conquistados antes do Mundial, o que representa 83,3% das vitórias santistas em casa no Brasileirão.

Isso significa que mais de 83% dos triunfos do Santos como mandante vieram no período pré-Copa, quando foram disputados dez jogos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Nesse recorte, a equipe alcançou 56,7% de aproveitamento e ocupou o 10º lugar entre os 20 clubes da Série A atuando em casa.

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Antes da Copa, Santos marcou quase o dobro de gols como mandante; Neymar é o artilheiro em casa

Como mandante, no retrospecto geral da competição, o Santos balançou as redes 23 vezes. Desse montante, 15 gols foram marcados antes da Copa do Mundo e apenas oito foram anotados após o torneio.

Nesse sentido, o atacante Neymar leva vantagem e é o artilheiro do Santos pelo Brasileirão quando o time atua como mandante. Ao todo, o camisa 10 marcou oito gols sob os domínios do Peixe, 80% de seus tentos na temporada saíram nesse recorte. O top-3 de artilheiros dentro de casa é fechado por Gabigol e Barreal, ambos com três gols:

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8 gols — Neymar (12 jogos em casa); 3 gols — Gabriel Barbosa (14 jogos em casa); 3 gols — Álvaro Barreal (15 jogos em casa).

Desempenho do Santos no Brasileirão 2026 - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Dados: Sofascore)

Aproveitamento como visitante quadruplicou após a Copa do Mundo

Se, por um lado, o rendimento como mandante piorou após a Copa do Mundo, o desempenho como visitante melhorou. Todas as vitórias do Peixe fora de casa na competição foram conquistadas depois do Mundial, somando sete triunfos e três derrotas em dez partidas, um aproveitamento de 70%, marca que coloca o clube como o segundo melhor visitante da Série A no recorte pós-Copa.

A título de comparação, antes da Copa do Mundo, o Santos havia disputado oito partidas longe de casa, com quatro derrotas e quatro empates, somando somente 16,7% de aproveitamento e ocupando a 15ª colocação entre os 20 times como visitante naquele período.

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Com isso, o aproveitamento do Santos fora de casa subiu 53,3 pontos percentuais, saltando de 16,7% para 70,0%, um crescimento relativo de 320%. Na prática, o rendimento como visitante mais do que quadruplicou, tornando-se 4,2 vezes maior em comparação ao período pré-Copa.

Retrospecto geral: posição do Santos como mandante e visitante

No recorte geral do Brasileirão, o Santos apresenta números parecidos dentro e fora de casa, mas ocupa posições bem distintas nas duas classificações. Como mandante, o Peixe disputou 17 jogos, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 49,0% de aproveitamento, desempenho que deixa a equipe na 15ª colocação entre os 20 times da Série A.

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Por outro lado, atuando como visitante, o Alvinegro entrou em campo 18 vezes e conquistou sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, registrando 46,3% de aproveitamento. Com essa campanha longe de seus domínios, o Santos figura na quarta colocação geral entre os 20 clubes da competição.

Próxima partida do Santos

O Santos volta a campo nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), para encarar o Grêmio, no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida, viaja para enfrentar o Vitória e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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