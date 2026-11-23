Santos tem terceiro pior aproveitamento como mandante pós-Copa no Brasileirão
Mesmo na briga por uma vaga na Libertadores, o Peixe acumula retrospecto negativo atuando em casa; cenário como visitante é diferente
O Santos enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Atuando como mandante, a equipe comandada pelo técnico Cuca tenta quebrar um retrospecto negativo para pontuar e seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2027.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
No recorte pós-Copa do Mundo, o Santos apresenta desempenho abaixo em seus domínios. Em sete jogos como mandante pelo Brasileirão, o Peixe conquistou apenas uma vitória, empatou em cinco oportunidades e perdeu uma vez, ocupando a 18ª colocação da Série A nesse período como mandante. Com somente oito pontos somados de 21 disputados, o clube registra 38,1% de aproveitamento, segundo dados do Sofascore.
Mais de 83% das vitórias do Peixe como mandante foram conquistadas antes da Copa
No retrospecto geral como mandante, o Peixe disputou 17 partidas, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. Dos seis triunfos, cinco foram conquistados antes do Mundial, o que representa 83,3% das vitórias santistas em casa no Brasileirão.
Isso significa que mais de 83% dos triunfos do Santos como mandante vieram no período pré-Copa, quando foram disputados dez jogos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Nesse recorte, a equipe alcançou 56,7% de aproveitamento e ocupou o 10º lugar entre os 20 clubes da Série A atuando em casa.
Antes da Copa, Santos marcou quase o dobro de gols como mandante; Neymar é o artilheiro em casa
Como mandante, no retrospecto geral da competição, o Santos balançou as redes 23 vezes. Desse montante, 15 gols foram marcados antes da Copa do Mundo e apenas oito foram anotados após o torneio.
Nesse sentido, o atacante Neymar leva vantagem e é o artilheiro do Santos pelo Brasileirão quando o time atua como mandante. Ao todo, o camisa 10 marcou oito gols sob os domínios do Peixe, 80% de seus tentos na temporada saíram nesse recorte. O top-3 de artilheiros dentro de casa é fechado por Gabigol e Barreal, ambos com três gols:
- 8 gols — Neymar (12 jogos em casa);
- 3 gols — Gabriel Barbosa (14 jogos em casa);
- 3 gols — Álvaro Barreal (15 jogos em casa).
Aproveitamento como visitante quadruplicou após a Copa do Mundo
Se, por um lado, o rendimento como mandante piorou após a Copa do Mundo, o desempenho como visitante melhorou. Todas as vitórias do Peixe fora de casa na competição foram conquistadas depois do Mundial, somando sete triunfos e três derrotas em dez partidas, um aproveitamento de 70%, marca que coloca o clube como o segundo melhor visitante da Série A no recorte pós-Copa.
A título de comparação, antes da Copa do Mundo, o Santos havia disputado oito partidas longe de casa, com quatro derrotas e quatro empates, somando somente 16,7% de aproveitamento e ocupando a 15ª colocação entre os 20 times como visitante naquele período.
Com isso, o aproveitamento do Santos fora de casa subiu 53,3 pontos percentuais, saltando de 16,7% para 70,0%, um crescimento relativo de 320%. Na prática, o rendimento como visitante mais do que quadruplicou, tornando-se 4,2 vezes maior em comparação ao período pré-Copa.
Retrospecto geral: posição do Santos como mandante e visitante
No recorte geral do Brasileirão, o Santos apresenta números parecidos dentro e fora de casa, mas ocupa posições bem distintas nas duas classificações. Como mandante, o Peixe disputou 17 jogos, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 49,0% de aproveitamento, desempenho que deixa a equipe na 15ª colocação entre os 20 times da Série A.
Por outro lado, atuando como visitante, o Alvinegro entrou em campo 18 vezes e conquistou sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, registrando 46,3% de aproveitamento. Com essa campanha longe de seus domínios, o Santos figura na quarta colocação geral entre os 20 clubes da competição.
Próxima partida do Santos
O Santos volta a campo nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), para encarar o Grêmio, no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida, viaja para enfrentar o Vitória e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Mais LANCE!
Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
De algoz a dupla com Neymar: Coutinho reencontra o Morumbis com o Santos mandante
De olho na Libertadores, Peixe encara o Grêmio nesta segunda (23) após 15 meses sem mandar jogos no palco paulista
Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Com briga contra a degola e por Libertadores, mais três jogos agitam a rodada
IA crava placar de Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Apenas três brasileiros venceram o Boca Juniors em finais; relembre
Derrota do Atlético-MG na Sul-Americana amplia histórico de conquistas dos argentinos
Evelin, do Santos, é convocada para a Seleção após corte de Bia Zaneratto
Atacante de 18 anos foi chamada por Arthur Elias para os amistosos contra o Japão, em novembro e dezembro
Neymar posta foto ao lado de companheiros do Santos e diz: 'Não quero acordar'
Em clima descontraído fora dos gramados, camisa 10 celebra bom momento do elenco santista antes da reta final do Brasileirão
Com Neymar e Gabigol juntos, Santos conquista quase metade das vitórias do ano
Dupla também tem fator decisivo nos gols marcados pela equipe na temporada 2026; veja os números completos
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Chapas da oposição registram candidaturas para concorrer à presidência do Santos
Além dos dois grupos oposicionistas, a chapa da situação deve ser protocolada neste domingo (22), último dia de prazo junto ao Conselho Deliberativo
Com volta de convocados, Santos treina com foco no Grêmio; veja provável escalação
O técnico Cuca, porém, terá que lidar com desfalques por lesão e suspensão; saiba mais sobre a atividade
Gabigol e Boca Juniors: relembre ligação que começou com provocação ao River e quase virou acerto
À véspera da final da Sul-Americana entre Boca e Atlético-MG, veja como nasceu a relação do camisa 9 do Santos com o clube argentino
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Bastidores: jogadores celebram vitória contra o Coritiba e Neymar afirma: 'tô muito feliz'
O Peixe venceu o Coxa por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Santos mais do que dobra chances de ir à Libertadores, aponta estudo
Após vitória sobre o Coritiba nesta quarta-feira (18), o Santos mais do que dobrou as chances de disputar a competição continental
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão