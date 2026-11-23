Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/11/2026)
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A segunda-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com jogos pelo Brasileirão, Premier League, LaLiga e outras competições. Entre os destaques do dia estão Santos x Grêmio, Brentford x Everton, Levante x Elche e Monza x Fiorentina.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 23 de novembro de 2026):
Jogos de hoje – Segunda-feira (23/11)
Brasileirão
19h30 – Internacional x Vitória
Canais: Premiere
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20h00 – Botafogo x São Paulo
Canais: Prime Video
21h00 – Santos x Grêmio
Canais: Sportv e Premiere
Premier League
17h00 – Brentford x Everton
Canais: ESPN e Disney+
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LaLiga
17h00 – Levante x Elche
Canais: YouTube.com/@CazeTV
AFC Champions League
10h45 – Neftchi x Al-Hilal
Canais: ESPN 4 e Disney+
13h00 – Al Shamal x Al-Ahli Saudi
Canais: Disney+
15h15 – Al-Ittihad x Pakhtakor
Canais: Disney+
Bundesliga Feminina
14h00 – Bayern de Munique x Hoffenheim
Canais: DAZN
Campeonato Dinamarquês
15h00 – Brondby x Midtjylland
Canais: YouTube.com/@canalgolbrasil
Campeonato Egípcio
15h00 – Al Ahly x Pyramids
Canais: YouTube.com/@LINKALVIVERDE
Liga Espanhola de Futsal
16h30 – Palma x Inter
Canais: YouTube.com/@canalgolbrasil
Campeonato Uruguaio
16h30 – Juventud x Defensor Sporting
Canais: Disney+
19h30 – Albion x Danúbio
Canais: Disney+
Serie A
16h45 – Monza x Fiorentina
Canais: YouTube.com/@SportyNetBrasil, SportyNet e Disney+
Campeonato Argentino (OF)
17h00 – Gimnasia La Plata x Newell's Old Boys
Canais: ESPN 4 e Disney+
MLS
22h00 – St. Louis City x Los Angeles FC
Canais: AppleTV
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