Neymar mostra estar feliz no atual momento do Santos. Na noite deste sábado (21), o camisa 10 do Peixe publicou nos stories de seu Instagram uma foto ao lado de companheiros de equipe: Arthur, Coutinho, Cebolinha e Gabigol.

Em um momento de descontração fora dos gramados, o capitão santista escreveu na legenda:

— Se for um sonho, eu não quero acordar — publicou Neymar.

Neymar posta foto ao lado dos companheiros de Santos (Arthur, Coutinho, Gabigol e Rodinei), com a seguinte legenda: 'Se eu estiver sonhando, não me acorde' - (Foto: divulgação / Instagram / Neymar)

Após vitória contra o Coritiba Neymar também manifestou estar "feliz"

Em vitória no por 1 a 0, com gol de Gabigol aos 46 minutos da segunda etapa, o Santos divulgou os bastidores do triunfo contra o Coritiba, nesta quinta-feira (19). Em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, os três pontos conquistados fora de casa foram celebrados pelos jogadores e teve discurso de Neymar.

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Um dos destaques da vitória do Peixe, Neymar, que voltou ao time titular após dois jogos fora por suspensão, além de ser importante dentro de campo, também comandou as palavras entre os jogadores no vestiário. O camisa 10 afirmou, em uma roda de conversa antes de iniciar a partida, que está "muito feliz" no Santos.

— Tá com vocês aqui é um prazer, é uma honra! Eu gosto pra caralho, eu estou muito feliz! Mas eu fico mais feliz lá dentro (em referência de estar dentro de campo) com vocês, todo mundo correndo! Quando eu vejo todo mundo correndo, todo mundo se dedicando ali, falo: "que orgulho fazer parte disso!" - declarou Neymar.

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Próximos jogos do Peixe

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), para encarar o Grêmio, no estádio Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida viaja para enfrentar o Vitória e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.