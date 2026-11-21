Gabigol e Boca Juniors: relembre ligação que começou com provocação ao River e quase virou acerto
À véspera da final da Sul-Americana entre Boca e Atlético-MG, veja como nasceu a relação do camisa 9 do Santos com o clube argentino
A relação entre Gabigol e Boca Juniors começou no dia 23 de novembro de 2019, quando o atacante, então no Flamengo, marcou dois gols e virou a partida na final da Libertadores contra o River Plate, maior rival do Boca. O desfecho foi feliz para o camisa 9 e para os torcedores xeneizes, mas amargo para os Millonarios.
Um dia depois do vice-campeonato do River Plate, em 24 de novembro de 2019, torcedores do Boca foram flagrados em La Bombonera, durante duelo contra o Unión de Santa Fe, válido pelo Campeonato Argentino, usando máscaras de Gabigol, uma provocação direta aos rivais em alusão aos dois gols marcados pelo atual atacante do Santos na decisão.
Presentes de uma relação que atravessa os anos
Mesmo sem nunca ter atuado no estádio do Boca Juniors, Gabigol estreitou ainda mais os laços com o clube em 2020. Na ocasião, o Flamengo estava em Buenos Aires para enfrentar o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores, e treinou no CT dos xeneizes. A diretoria argentina aproveitou a visita e presenteou o atacante com uma camisa oficial. À época, o jogador chegou a ir à Bombonera e posou para fotos vestindo o camisa do Boca.
O carinho mútuo não esfriou com o passar do tempo, pelo contrário, segue vivo. Em outubro de 2026, o influenciador argentino e torcedor do Boca Juniors, conhecido como Davoo Xeneize, encontrou Gabigol na Vila Belmiro. Durante o encontro, ele ressaltou a idolatria dos argentinos pelo brasileiro, mesmo sem nunca ter defendido a equipe, e declarou: "Te amamos".
— Te amamos muito, muito e muito! Pelo menos eu, que sou torcedor do Boca, por te ter ao lado, sinto que muitos torcedores do Boca querem te dar um abraço — afirmou Davoo Xeneize em vídeo publicado em seu canal no YouTube.
Em resposta, Gabigol contou que recebe diversas mensagens de torcedores do Boca, mas admitiu que não tinha dimensão do quanto era querido na Argentina. O camisa 9 do Peixe acrescentou que, sempre que visita La Bombonera, ganha presentes e é muito bem recebido.
— Eu vejo que muitos torcedores (do Boca) me mandam mensagem, é assustador. Não tinha noção de que gostavam tanto de mim. Sempre que eu vou lá, me dão camisa, me tratam bem, me levaram à Bombonera — disse Gabigol em resposta à afirmação do influenciador.
Gabigol revela que já conversou para jogar no Boca Juniors
Após comentar com Davoo Xeneize sobre o carinho que recebe dos argentinos, Gabigol revelou que quase vestiu a camisa do Boca Juniors e confirmou que já houve conversas entre as partes. O atacante deixou o futuro em aberto e afirmou que deseja assistir a um jogo em La Bombonera, palco onde nunca atuou, nem mesmo como adversário.
— Teve uma conversa para eu jogar no Boca (...) Eu não sei se vou jogar no Boca algum dia, pode ser que aconteça, mas é certo que eu quero ir ver um jogo — revelou Gabigol ao influenciador.
Boca Juniors enfrenta Atlético-MG na final da Sul-Americana
O Boca Juniors enfrenta o Atlético-MG neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), na final da Copa Sul-Americana. A decisão acontece no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
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