O Santos treinou na manhã deste sábado (21) no CT Rei Pelé. A atividade contou com a volta de jogadores convocados durante o período da Data Fifa, e o técnico Cuca comandou o treino com foco no duelo contra o Grêmio, que acontecerá na segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Além do retorno de jogadores, a comissão técnica do Peixe terá que realizar uma mudança certa no time titular. O meio-campista Gustavinho levou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Coritiba, na última quarta-feira (18), e estará fora da próxima partida.

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Volta de convocados e Bontempo à disposição

A atividade também foi marcada por retornos importantes para o técnico Cuca. Os três convocados, Gabriel Bontempo, chamado para a Seleção Brasileira; Gustavo Caballero, para o Paraguai; e Miguelito, para a Bolívia, estiveram presentes no treino e podem aparecer entre os relacionados para o confronto contra o Grêmio.

A principal novidade é o meio-campista Gabriel Bontempo, que deixou o campo no jogo do Brasil, na última terça-feira (17), aos 39 minutos da segunda etapa, após sentir dores na região da cintura. Como adiantado pelo Lance!, o atleta realizou exames após a partida com a equipe médica da Seleção, e foi descartada qualquer lesão grave que pudesse tirá-lo dos próximos jogos do Peixe, tratou-se apenas de uma pancada no local.

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Nesse sentido, o Menino da Vila deve pintar como novidade no time titular do Santos contra o Grêmio, ainda mais com a perda de Gustavinho por suspensão.

Outros desfalques

Além de Gustavinho, o Peixe terá mais quatro desfalques certos para a partida contra o Grêmio. Barreal, com lesão na posterior da coxa direita, e Brazão, que operou o ombro esquerdo, estão fora da temporada e só voltarão em 2027. Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão na posterior da coxa no dia 18 de outubro, e Vinícius Lira, que operou o joelho em março, seguem em processo de recuperação e podem voltar ao time titular ainda este ano.

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Veja o provável time titular

Diógenes; Rodinei, Willian Arão, João Alencar e Luan Peres; Gabriel Bontempo, Arthur, Coutinho e Neymar; Cebolinha e Gabigol.