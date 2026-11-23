O Santos volta a atuar como mandante no Morumbis nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), após mais de um ano. A última partida no palco paulistano foi no dia 17 de agosto de 2025, um domingo, na goleada sofrida para o Vasco, em que Coutinho, hoje no Peixe, foi protagonista, mas defendendo a equipe visitante.

Na tarde daquele domingo, o clima no Morumbis era de festa para os santistas antes de a bola rolar. Mais de 54 mil pessoas presentes estavam esperançosas em ver Neymar, que recebeu uma placa comemorativa pelos 250 jogos com a camisa do clube.

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O camisa 10 do Santos voltava a um palco conhecido, mas quem brilhou naquela tarde foi o camisa 10 do Vasco, Philippe Coutinho. Dos seis gols marcados pelos cruz-maltinos na partida, dois foram anotados pelo meio-campista.

Santos reencontra o Morumbis com Neymar e Coutinho juntos

Após 15 meses sem atuar como mandante no Morumbis, o Santos retorna ao estádio com Coutinho e Neymar na mesma equipe. Pela primeira vez desde que a dupla passou a jogar junta no Alvinegro, o Peixe mandará uma partida longe da Vila Belmiro.

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No clube, desde setembro, o atual camisa 11 já entrou em campo em oito oportunidades, somando dois gols e uma assistência pelo Alvinegro Praiano. Neymar, por outro lado, desde o seu retorno em fevereiro de 2025, acumula 46 jogos, 21 gols e 12 assistências.

Coutinho e Neymar comemoram primeiro gol do meia pelo Santos (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

A briga pela Libertadores

O Santos também vive outro momento nesta volta ao Morumbis. Em 2025, o Peixe disputou o Campeonato Brasileiro com o objetivo de se manter na Série A. Porém, na atual temporada, o Alvinegro tem outra briga: a Libertadores.

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A equipe comandada pelo técnico Cuca se encontra na nona colocação, com 50 pontos, mas a somente quatro de distância do sexto colocado, o Bahia, último time dentro da zona de classificação para o torneio continental.

Entenda cenários para o Santos se classificar para a Libertadores

Restando três partidas para o fim do ano, o elenco comandado pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, a abertura de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

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Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

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A Libertadores também conta com brasileiros na decisão. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Caso o Alviverde conquiste o título, mais uma vaga será aberta na Série A, o que levaria a um G-7. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-8.



