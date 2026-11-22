O Botafogo divulgou uma nota oficial neste domingo (22) para se manifestar sobre a confusão em General Severiano, sede social do clube, após torcedores do Flamengo comemorarem o título do Campeonato Brasileiro no local. O episódio provocou a revolta de alvinegros e terminou com a invasão de integrantes da Fúria Jovem, organizada do Glorioso, na noite de sábado (21).

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No comunicado publicado nas redes sociais, o Botafogo pediu desculpas aos sócios e torcedores e anunciou que aplicará uma multa contratual à empresa responsável pela ativação realizada no espaço. O evento envolvia crianças e adolescentes vinculados à PSG Academy, parceira do clube.

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Segundo o Botafogo, a ativação teve duração de três dias, com início na sexta-feira e encerramento neste domingo. O episódio ocorreu no sábado, quando uma pessoa que acompanhava os participantes fez manifestações e comemorou o resultado do Brasileirão nas dependências de General Severiano. Na ocasião, o Flamengo empatou com o Palmeiras, no Nubank Parque, conquistando o 10º título da competição.

O clube também fez questão de esclarecer que não houve entrada de pessoas vestindo camisas de outros times. De acordo com a nota, as manifestações foram realizadas por uma pessoa à paisana, sem uniforme ou identificação de outra agremiação. A equipe de segurança interveio imediatamente para encerrar a situação.

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Botafogo promete reforçar fiscalização em General Severiano

Além da multa contratual, o Botafogo informou que adotará outras providências para responsabilizar a empresa envolvida e reforçará os mecanismos de acompanhamento e fiscalização de atividades realizadas na sede social.

O clube também explicou que a instalação do novo campo de grama sintética de General Severiano foi viabilizada integralmente por meio da parceria, sem custos para a instituição. O espaço é utilizado por categorias de base do futebol e do futsal, equipes femininas, atletas de outras modalidades e associados.

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Na nota, o Botafogo destacou a importância histórica de General Severiano e afirmou que não abrirá mão do respeito à identidade e aos valores da instituição.

Organizada do Botafogo invadiu sede após comemoração do Flamengo

A confusão ganhou repercussão nas redes sociais após a circulação de vídeos de torcedores do Flamengo comemorando o título brasileiro em General Severiano. As imagens mostravam o grupo cantando músicas do clube rubro-negro durante o evento da PSG Academy.

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Na noite de sábado, integrantes da Fúria Jovem entraram na sede social do Botafogo e cobraram os frequentadores do espaço, principalmente em busca de pessoas que estivessem vestindo a camisa do Flamengo.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, um dos integrantes da organizada exigiu que torcedores rubro-negros retirassem os uniformes e afirmou que General Severiano não era lugar para comemorações do rival.

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Confira a nota na íntegra

O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público manifestar sua profunda contrariedade diante do episódio ocorrido ontem, durante uma ativação envolvendo crianças e adolescentes vinculados a uma parceria corporativa realizada na sede de General Severiano.

Como parte de sua estratégia de modernização, valorização do patrimônio e ampliação dos serviços oferecidos aos associados, o Clube mantém parcerias com empresas de diferentes segmentos, buscando viabilizar melhorias em suas instalações, proporcionar mais conforto aos sócios e oferecer melhores condições para o desenvolvimento de suas modalidades esportivas.

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Nesse contexto, a instalação do novo campo de grama sintética de General Severiano foi integralmente viabilizada por meio de uma parceria, sem qualquer custo para o Botafogo, representando um importante investimento na infraestrutura esportiva do Clube.

O espaço atende a diversas atividades esportivas, incluindo as categorias de base do futsal na transição para o gramado, as três primeiras categorias do futebol de onze, o futsal feminino, além de treinamentos e atividades físicas de atletas de outras modalidades. Também é utilizado para locações e atendimento aos sócios-proprietários.

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A ativação corporativa teve duração de três dias, com início na sexta-feira e encerramento neste domingo. Durante o primeiro dia, as atividades transcorreram normalmente, sem qualquer intercorrência.

Infelizmente, o episódio relatado ocorreu no penúltimo dia do evento, quando uma pessoa que acompanhava as crianças participantes realizou manifestações com referências e comemorações relacionadas a resultados do Campeonato Brasileiro, em um ambiente que exige, acima de tudo, respeito à instituição que a recebia.

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É importante esclarecer que não houve ingresso de qualquer pessoa nas dependências de General Severiano vestindo camisas de outros clubes do futebol do Rio de Janeiro ou de outras agremiações do país. O episódio se restringiu às manifestações realizadas por uma pessoa à paisana, sem qualquer uniforme ou identificação de outro clube.

A administração do Clube, por meio de sua equipe de segurança, interveio imediatamente, fazendo cessar as manifestações. Ainda assim, o episódio ganhou repercussão nas redes sociais, provocando compreensível indignação entre associados e torcedores alvinegros.

O Botafogo pede sinceras desculpas aos seus sócios e à sua imensa torcida pelo ocorrido e informa que aplicará multa contratual à empresa responsável pela ativação, em razão do episódio, além de adotar as demais providências cabíveis para responsabilização pelo ocorrido.

Além disso, serão reforçados os mecanismos de acompanhamento, controle e fiscalização dessas atividades, de modo a impedir que situações dessa natureza voltem a ocorrer em nossas dependências.

General Severiano é a casa do Botafogo. É um patrimônio histórico e afetivo de nossa instituição.

Um espaço de convivência, formação, esporte, lazer e entretenimento.

Trabalhamos diariamente para oferecer instalações cada vez melhores, ampliar nosso quadro social e fortalecer o orgulho de pertencer a esta instituição centenária.

O Botafogo não abrirá mão do respeito à sua história, à sua identidade e aos valores que representa. Nosso compromisso é garantir que todos aqueles que frequentem o Clube compreendam e respeitem a importância de estar na casa de uma instituição centenária, que tem uma história grandiosa e uma torcida apaixonada.

Botafogo de Futebol e Regatas