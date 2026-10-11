Após a derrota do Santos para o Atlético-MG, por 2 a 1, Rodinei lamentou a desatenção coletiva que permitiu a virada do adversário em Belo Horizonte. Na saída de campo, o lateral destacou a semelhança com o confronto anterior entre as equipes, pela Sul-Americana, quando o Peixe venceu o primeiro jogo, mas acabou perdendo a vaga para a semifinal. Apesar do resultado nesta rodada do Brasileirão, o jogador ressaltou que o tropeço não apaga a sequência positiva construída pelo time fora de casa.

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— É difícil encontrar palavras agora para falar, porque é o segundo jogo em menos de semanas que a gente joga com o Atlético. Saímos na frente, no outro jogo também tínhamos o resultado e tomamos gol no final. E hoje, por uma total desatenção nossa, não falo de um jogador, são todos, somos um grupo e perdemos a sequência maravilhosa que a gente tinha fora de casa, principalmente — disse Rodinei.

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O jogador reconheceu a dificuldade do confronto e lamentou que o Santos tenha sofrido a virada nos minutos finais. Para ele, o elenco precisa assimilar o resultado e voltar as atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de alcançar uma vaga na Libertadores.

— Eu acredito que nada apaga o que a gente vem fazendo. Sabíamos do jogo difícil, vacilamos no final, mas agora é trabalhar e pensar que temos ainda mais oito jogos para conseguir terminar com uma vaga na Libertadores — completou Rodinei, após a derrota do Santos em Belo Horizonte.

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Com o resultado, o Peixe permanece na oitava posição na tabela de classificação, com 42 pontos, e busca uma vaga na pré-Libertadores de 2027, que é o principal objetivo da equipe de Cuca nesta reta final de temporada.

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