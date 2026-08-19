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Após 13 horas de viagem, Santos chega ao Equador para decisão da Sul-Americana

Santos encerra preparação no Equador antes da decisão contra o Macará pela Sul-Americana

PorJuliana YamaokaAmbato (EQU)
19/08/2026 09:46
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Rony em viagem com o Santos para o Equador (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Rony em viagem com o Santos para o Equador (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos desembarcou no fim da noite da última terça-feira (18), no Equador, para a disputa da decisão da Copa Sul-Americana.

O elenco santista enfrentou mais de 13 horas de viagem para chegar a Ambato, palco da partida contra o Macará, nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta da competição.

No duelo de ida, o Peixe venceu por 2 a 1 com a equipe titular, inclusive com a presença de Neymar, que atuou durante os 90 minutos. Os gols santistas foram marcados por Gabriel Barbosa e Willian Arão. Na ocasião, o Menino da Vila balançou as redes e marcou o gol de número 100 com a camisa do Alvinegro Praiano.

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No último domingo (16), o time da Baixada Santista venceu o Vasco por 3 a 0, em São Januário, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca já afirmou que o Brasileirão será uma prioridade por causa da situação incômoda da equipe na parte de baixo da tabela.

Com a classificação encaminhada, o Peixe optou por levar um time alternativo ao Equador. A delegação deixou a Baixada Santista após o treino que encerrou a preparação, depois do almoço da última terça-feira (18), com destino ao Aeroporto de Guarulhos. Em seguida, foram mais de seis horas de viagem até Quito e outras três horas até Ambato, no centro do país, totalizando cerca de 13 horas de deslocamento.

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A logística complexa fez com que Neymar e Gabriel Barbosa fossem poupados, assim como outros jogadores que apresentavam desgaste em razão da longa sequência de partidas ou estavam lesionados.

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João Ananias foi relacionado para a partida do Santos contra o Macará, pela Sul-Americana. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
João Ananias foi relacionado para a partida do Santos contra o Macará, pela Sul-Americana. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O que vem pela frente?

O Santos encerra a preparação na tarde desta terça-feira (18), em Ambato, quando Cuca deverá definir a escalação para a partida diante do Macará, que trata o confronto como o maior de sua história.

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Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG. No jogo de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0, no interior de São Paulo. A partida de volta será nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

*A reportagem do Lance viajou a convite do Santos Futebol Clube para o Equador.

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