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Com Coutinho na lista, Santos divulga relacionados para enfrentar o São Paulo; confira

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/10/2026 21:21
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Philippe Coutinho durante treinamento do Santos
Philippe Coutinho durante treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta / Santos)

O Santos terá um reforço importante em busca de sua quinta vitória seguida no Brasileirão: o meia Philippe Coutinho foi relacionado pela primeira vez e estará à disposição de Cuca para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), em jogo atrasado da 21ª rodada.

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Todos os outros reforços do Peixe nesta última janela de transferências já fizeram suas estreias pelo clube. Coutinho vinha fazendo bons treinamentos durante a semana, no CT Rei Pelé, mas a tendência é que inicie a partida no banco de reservas e entre em campo no decorrer do duelo.

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Em busca do objetivo, que é vencer o clássico fora de casa, o Santos contará com alguns reforços. Álvaro Barreal deve ser o primeiro deles. Ele participou dos treinamentos estará à disposição da comissão técnica, assim como Willian Arão, que evoluiu em sua condição física e iniciou o período de transição para o gramado. Ele deve ser titular na vaga de Luan Peres, suspenso.

A 10 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela, busca encostar nos primeiros colocados em busca de terminar o campeonato com uma vaga na pré-Libertadores, uma missão animadora olhando para as recentes vitórias e também com os reforços que chegaram nesta janela de transferências.

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Provável escalação do Santos

Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha e Gabigol.

Veja a lista de relacionados do Santos:

Lista de relacionados do Santos
Lista de relacionados do Santos (Foto: Divulgação)

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