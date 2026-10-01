Botafogo e Santos impulsionam redes sociais em setembro com reforços
Times lideram ranking do IBOPE que calcula o ganho mensal de seguidores dos clubes brasileiros
As recentes movimentações de Botafogo e Santos no mercado de transferências já refletem fora de campo. Em setembro, os alvinegros do Rio de Janeiro e do Litoral Paulista registraram um aumento significativo no número de seguidores, liderando o segmento entre os clubes do Brasil. A informação consta em um levantamento do IBOPE Repucom, que calcula o desempenho dos times brasileiros nas redes sociais.
De acordo com o Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, Botafogo e Santos ganharam 345 mil e 329 mil novos seguidores, respectivamente, no último mês. O impulsionamento se dá principalmente por conta dos "pacotões" de novidades das equipes, que incluem as chegadas de nomes de peso, como os do técnico Tite, no Glorioso, e de Philippe Coutinho, no Peixe.
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Botafogo tem melhor resultado da história
O Botafogo ocupa o topo da lista pela primeira vez, fechando o mês de setembro com um total de 7 milhões de inscrições, somados seus perfis oficiais. O Facebook foi responsável por 153,3 mil dos novos seguidores do Alvinegro Carioca, enquanto o TikTok gerou 100 mil e o Instagram, aproximadamente 85 mil.
Santos lidera no Instagram
O Santos aparece logo atrás no ranking, com um desempenho de destaque no Instagram. 148 mil pessoas passaram a acompanhar o perfil do Peixe no mês passado, um aumento de 45% no período, o que levou a equipe de Neymar a ter o melhor índice do futebol brasileiro na plataforma.
Flamengo, Grêmio e Atlético-MG fecham top-5
O Flamengo ficou em terceiro lugar no levantamento, tendo conquistado 9 mil seguidores a menos que o Santos. Os 320 mil novos inscritos do Rubro-Negro abrem uma margem considerável para Grêmio (169 mil) e Atlético-MG (119 mil), times que fecham o top-5.
Juntos, os cinco clubes brasileiros que mais cresceram nas redes sociais foram responsáveis pela movimentação de 1,3 milhão de seguidores em setembro, o equivalente a 81% das 50 instituições esportivas monitoradas pelo estudo.
Também chama a atenção o resultado expressivo do Santa Cruz. A equipe, atualmente na Série C, alcançou a marca de 2 milhões de inscrições no combinado de todas as suas redes sociais.
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Veja como ficou o top-5 Ranking Digital dos Clubes Brasileiros de setembro de 2026
1º - Botafogo - 345 mil novos seguidores
2º - Santos - 329 mil novos seguidores
3º - Flamengo - 320 mil novos seguidores
4º - Grêmio - 169 mil novos seguidores
5º - Atlético-MG - 119 mil novos seguidores
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