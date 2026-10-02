A infinita Data FIFA será interrompida nesta sexta-feira para um jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Para muitos, ainda bem! Pouca gente se empolga com seleções entrando em campo meses depois da Copa do Mundo.

São Paulo e Santos entrando em campo nesta sexta-feira no Morumbis é como um bálsamo para o tédio que tomou conta do cenário do futebol brasileiros nos últimos dias, exceto por movimentações extracampo: fim das bets e limitação do número de jogadores estrangeiros.

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Os dois times chegam em momentos bem diferentes. O astral de um e de outro indica.

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Problemas tanto lá quanto cá

Os problemas fora de campo estão dos dois lados. O Santos está endividado, gera pouca receita, tem uma dívida assombrosa com seu principal jogador e outros. Mas seguiu contratando e reforçou o time fortemente. Há pouco tempo, a luta era para escapar das últimas posições e da ameaça de rebaixamento. Hoje, o santista olha para cima, sonhando com uma vaga na Libertadores. O segundo turno do time é ótimo e alguns jogadores fazem excelente temporada, caso mais claro o de Gabigol.

Não é possível dizer que o são-paulino está aliviado. Primeiro porque o time não está livre da ameaça do rebaixamento. Mas além disso, porque o sentimento de desânimo é muito maior do que o de qualquer alívio.

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Gabigol sofre a marcação de um jogador do São Paulo na partida contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O time vai terminar a temporada com desempenho no máximo medíocre nos campeonatos que disputou, com o clube esfacelado fora de campo, com dívidas crescentes e uma vergonha eterna, o impeachment de um presidente.

Em campo, o time tem sérias limitações. O máximo que pode almejar é terminar o Brasileiro sem sustos.

O torcedor está de fato desanimado, mas ele não desiste do time e, mais uma vez, esta é a única boa notícia na temporada. De novo, vai levar bom público ao Morumbis nesta sexta. E sábado também, quando o time feminino disputará a final do Brasileiro contra o Corinthians.

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