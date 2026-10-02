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Em alta no Santos, Gabigol tenta encerrar jejum de quatro anos contra o São Paulo

Atacante vive bom momento pelo Peixe, mas não marca contra o rival desde agosto de 2022

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/10/2026 06:37
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Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo
Gabigol comemora gol marcado pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos Santos F.C.)

Em alta no Santos e vivendo um dos melhores momentos da temporada, Gabigol terá mais um desafio pela frente no clássico contra o São Paulo na noite desta sexta-feira (2), às 20h de Brasília, no Morumbis. O atacante reencontra um adversário contra quem costuma ser decisivo, mas não balança as redes há mais de quatro anos. A última vez foi em agosto de 2022, e desde então o camisa 9 passou em branco nos últimos sete confrontos.

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Gabigol chega ao clássico como um dos principais nomes da reação do Santos no Campeonato Brasileiro. Depois de um período de oscilação no segundo semestre, o atacante retomou o protagonismo e participou diretamente de gols importantes na arrancada recente do Peixe. Nas últimas três partidas em que esteve em campo, foram três gols e duas assistências.

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Na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, pela 28ª rodada, Gabigol voltou a ser decisivo ao marcar o gol da vitória nos minutos finais. O resultado levou o Santos aos 38 pontos e consolidou a equipe na parte de cima da tabela. Agora, o time comandado por Cuca busca sua quinta vitória seguida no Brasileirão, o que não acontece desde 2019.

Em 2026, Gabigol tem 21 gols e 10 assistências em 42 partidas que disputou pelo time paulista. Uma vitória nesta noite, contra o Tricolor, pode fazer com que o Peixe se aproxime da parte de cima da tabela, já que busca a vaga na pré-Libertadores do ano que vem.

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Agora, a 10 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Atualmente, quem ocupa a quinta posição, a que seria da pré-Libertadores, é o Bahia, que tem 46 pontos. Com isso, uma vitória nesta rodada atrasada do Brasileirão fará com que o time comandado por Cuca fique a quatro pontos de seu objetivo.

Gabigol tem números importantes contra o São Paulo

O São Paulo está entre os adversários que mais sofreram com Gabigol ao longo da carreira. O atacante já marcou oito gols contra o Tricolor. O último aconteceu na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, Gabigol enfrentou o rival em sete oportunidades sem voltar a marcar. O retrospecto torna o clássico desta sexta-feira uma oportunidade para o atacante encerrar a seca justamente em um momento de retomada no Santos.

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Gabigol comemora seu gol na vitória do Santos sobre o Remo
Gabigol comemora seu gol na vitória do Santos sobre o Remo (Foto Reinaldo Campos Santos F.C.)

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