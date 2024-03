Palpite: West Ham United x Aston Villa – Premier League – 17/3/2024

BEN STANSALL / AFP







O West Ham encara o Aston Villa pela 29ª rodada da Premier League, com o objetivo de se aproximar das vagas em competições europeias. O jogo será neste domingo (17) às 11h (de Brasília) no Estádio Olímpico, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN 3 e no STAR+.

Palpite West Ham United x Aston Villa

Os dois times tiveram resultado positivo na Europa League e avançaram para as quartas de final. Já no último jogo da Premier League não conseguiram a vitória. O Aston Villa é o quarto colocado e tomou uma goleada na partida mais recente. O West Ham tem como objetivo subir mais na tabela e vem de empate.

Analisando o retrospecto de ambos, este jogo promete ser muito disputado do início ao fim. E o prognóstico que recomendamos aos apostadores de plantão é no “Total de Gols – Mais de 2,5”. É preciso de três ou mais gols no jogo, independentemente de quem marcar, para que nosso palpite seja vencedor.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o West Ham United

O West Ham carimbou sua vaga nas quartas de final da Liga Europa ao golear o Freiburg por 5 a 0 no estádio Olímpico de Londres no jogo da volta. Na ida, The Hammers perderam por 1 a 0 e reverteram o resultado.

Lucas Paquetá foi o responsável por tirar o placar do zero, aos 9 minutos, e logo depois, Jarrod Bowen ampliou. Na segunda etapa, Aaron Cresswell fez o terceiro dos ingleses e para fechar a conta, Mohammed Kudus fez dois gols.

O jogo mais recente pela Premier League foi contra o Burnley no estádio Olímpico de Londres e pela 28ª rodada. O placar final foi de 2 a 2 e cada time somou 1 ponto na tabela, depois de 90 minutos de um duelo equilibrado.

Os visitantes tiveram ótimo desempenho no segundo tempo, marcando com Datro Fofana e gol contra de Mavropanos. A reação dos Irons foi no segundo período, com Paquetá descontando e Danny Ings igualando tudo.

Na classificação geral do Campeonato Inglês, o West Ham está em sétimo lugar com 43 pontos, diferença de dez para vaga em competições europeias. Até agora, The Hammers venceram 12 vezes, empataram sete e tiveram nove derrotas.

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa goleou o Ajax por 4 a 0 no estádio Villa Park e conquistou uma vaga para as quartas de final da Europa League. A primeira partida entre as equipes, na Amsterdam Arena, terminou em 0 a 0.

Dessa vez, o time inglês teve desempenho excelente e criou inúmeras chances. Watkins foi quem tirou o placar do zero aos 25 minutos. No segundo período, Bailey ampliou, Jhon Durán fez o terceiro e Moussa Diaby complementou também deixando o seu.

O último confronto no Campeonato Inglês foi contra Tottenham pela 28ª rodada e The Villans perderam por 4 a 0, mesmo jogando no estádio Villa Park. Neste embate, o time da casa teve apenas um chute contra a baliza.

Dentre as várias oportunidades, os Spurs só conseguiram concretizar em gol no segundo tempo. Maddison fez o primeiro, Brennan Johnson balançou as redes logo em seguida. Nos acréscimos, Heung-min Son marcou o quarto e Werner fechou o resultado.

Com 55 pontos, o Aston Villa é o quinto colocado da tabela de classificação da Premier League. Em 28 rodadas, venceu 17 adversários, ficou na igualdade com quatro e teve sete resultados negativos.