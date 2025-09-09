Europeus ironizam atitude de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Não importa mais’

Muitos europeus ironizaram uma atitude de Gabriel Bortoleto na F1 durante o Grande Prêmio da Itália neste domingo (7). A corrida foi vencida pelo holândes Max Verstappen, e o brasileiro terminou a prova na oitava posição.

Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma parada ruim, e acabou conquistando quatro pontos com o oitavo lugar. Apesar de tudo, o desempenho do brasileiro não foi o ponto central do debate entre os amantes de F1.

Na Europa, Gabriel Bortoleto virou assunto pela forma que reagiu à vitória de Max Verstappen. Não é segredo para ninguém que eles são amigos, mas o brasileiro pareceu 'surpreso' com a conquista do holandês, e os europeus reagiram. Veja abaixo.

Gabriel Bortoleto é o brasileiro da F1 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Veja reação dos europeus com atitude de Gabriel Bortoleto na F1

Tradução: Ele tinha o carro mais rápido, ou de repente isso não importa mais porque é o Verstappen?

Tradução: Uau. Um piloto de F1 em um carro-foguete venceu na P1. Que peculiar.

Tradução: Max tinha o carro mais rápido e vocês estão chocados que ele ganharia?

Tradução: Por que ele fica tão surpreso que o cara com o carro mais rápido venceu? Geralmente é isso que acontece.

Tradução: Num carro meio segundo por volta mais rápido, incrível!

Disputa com Fernando Alonso e pontuação garantida

Mentor de Gabriel Bortoleto na F1, Fernando Alonso foi ultrapassado pelo novato no início da prova. Mais para a metade da prova, Alonso quase bateu na traseira de Bortoleto na entrada dos boxes. Por conta de uma parada ruim da Sauber, o espanhou saiu do pit na frente.

Na volta 26/53, Alonso foi com tudo nas zebras da pista, teve um problema na suspensão e precisou abandonar a prova. Bortoleto recuperou a posição que havia perdido após a parada, indo ao 15º lugar.

Gabriel Bortoleto na F1 fez uma corrida com boas disputas de posição. Ele largou em sétimo e terminou em oitavo após uma penalização dada a Kimi Antonelli, da Mercedes. Gabriel Bortoleto somou quatro pontos na prova, indo aos 18 no campeonato.