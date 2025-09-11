Dois brasileiros avançam de fase no ISA Games 2025

Nesta quarta-feira (10), Sophia Medina e Douglas Silva avançaram à próxima fase do ISA Games 2025, disputado nas praias de La Bocana e El Sunzal, em Surf City, El Salvador. Enquanto isso, Laura Rapp terminou a sua bateria na quarta posição e caiu na repescagem.

A disputa de Sophia Medina foi válida pela terceira rodada da chave principal, enquanto Douglas passou para a quarta.

Classificação no minuto final

Sophia Medina conseguiu a classificação para a quarta rodada da chave principal após passar com a segunda melhor soma de notas. A brasileira disputou contra a australiana Sally Fitzgibbons, Candelaria Resano, da Nicarágua, e a italiana Daniela Boldini.

Com um 5.10 na primeira tentativa, Medina só encontrou a onda da classificação no minuto final da bateria. A surfista fez 5.03 na segunda onda e avançou em segundo lugar com o somatório de 10.13. A líder foi a australiana Fitzgibbons, com 10.87 pontos somados.

Na bateria válida pela quarta rodada, a brasileira competirá contra a portuguesa Yolanda Hopkins e as espanholas Nadia Erostarbe e Janire Etxabarri.

Atrás apenas do campeão olímpico

Douglas Silva também avançou em segundo lugar, com o somatório de 11.57 pontos. O francês Kauli Vaast, medalhista de ouro em Paris 2024, foi o vencedor da bateria, com 13.50.

Douglas Silva avança no ISA Games (Foto: Reprodução/Instagram)

Na quinta rodada, Silva terá que passar pelo argentino Franco Radziunas, o sueco Kian Martin e o peruano Alonso Correa, que chegou às semifinais de Paris 2024.

Brasileiros na repescagem

A quarta-feira (10) também foi dia de repescagens. Entre as mulheres, Juliana dos Santos venceu a segunda bateria e permanece na competição. Enquanto isso, o brasileiro Lucas Silveira foi o campeão da 12ª bateria e avançou à repescagem seguinte, a terceira.