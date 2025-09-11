O SLS Select Series Saquarema 2025, segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street, acontece entre os dias 12 e 14 de setembro em Saquarema, no Rio de Janeiro. A competição reunirá 30 dos principais skatistas do Brasil em disputa por pontos no ranking que garantem vaga no Championship Tour 2026, chegando à sua terceira edição consecutiva na cidade.

O evento está estruturado em três dias de atividades: o BB Day na sexta-feira (12), voltado para ações comunitárias; o Trials no sábado (13), competição classificatória para novos talentos; e a disputa principal no domingo (14), com os melhores skatistas do país em ação.

Um dia para a comunidade

O BB Day abre a programação nesta sexta-feira (12) com diversas atividades voltadas à comunidade de Saquarema. Entre 12h e 14h, ocorrerá uma Oficina de Compostagem exclusiva para crianças pré-selecionadas. Na sequência, das 14h30 às 15h30, acontece o BB Talk, uma mesa-redonda com o tema "Skate para o Futuro: Pistas, Projetos e Novas Gerações".

O debate contará com Guilherme Abe, Victor Aquino (vencedor do SLS Select Series Brasília), Avner Tuze (representante da Saquá Skate School) e Ademar (idealizador da Ademafia), com mediação de Mônica Torres. Entre 15h30 e 16h, será realizada a Demo Session PCD, destacando a inclusão no esporte.

A Niglli fará doação de equipamentos para a Saquá Skate School, primeira escola de skate de Saquarema, criada a partir da primeira edição do SLS Select Series em 2023. Simultaneamente, a pista receberá a Sessão Best Trick com jovens do Instituto Ademafia. A programação musical ficará por conta dos DJs Ademarley, Germania e Ainá, do coletivo Ademafia, das 18h às 20h30.

Conheça os competidores do SLS Saquarema

No Trials masculino, dez skatistas amadores buscarão classificação para o evento principal, incluindo Nathan Souza e Murilo Marques (SLS Select Series Brasília), Jonathan Mentex (SLS Select Series Saquarema 2023), Vinicius Costa e Elisson Ferraz (Brazil Open Ranking), Otoniel Soares (wild card), Hangel N. J. de Santana, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Coutinho (Brazil Amateur Ranking 2024) e Emanoel Zanetta Teixeira.

Na categoria feminina do Trials, dez skatistas competirão, entre elas, Amanda Moreira (SLS Select Series Brasília), Manuela Moretti (Brazil Open Ranking), Morena Clara da Silva Goes, Giovana Reis, Carolina Bandeira, Bianca Godoi, Maria Luiza Gomes Perna, Mayte Pires, Nathalia C. Magalhães e Sarah Cruz (Brazil Amateur Ranking 2024).

"Fiquei muito feliz por ter sido convidada para essa etapa do SLS Select Series, pois será minha primeira vez competindo nesse torneio e também em Saquarema. Tenho certeza que será inesquecível!", expressa Manu Moretti.

Na competição principal feminina, dez skatistas já estão confirmadas, incluindo Maria Eduarda Ribeiro de Souza (Duda Ribeiro), Maria Lúcia Rocha de Campos, Maria Almeida, Gabriela Pereira Mazetto, Ana Carolina Mayer e Maria Eduarda de Oliveira de Araújo (Duda Oliveira).

A categoria masculina contará com 20 participantes, entre eles Ivan Monteiro (campeão de 2024), João Lucas Alves Miranda Rodrigues, Gabryel Aguilar (vencedor de 2023), Wallace Gabriel Farias dos Santos, Matheus João de Almeida Mendes, Sebastian Simonetto, Vitor Hugo Genghini e Elton Melonio.

Como funciona o torneio?

O Trials acontece no sábado (13) e abre espaço para novos talentos do skate brasileiro. Os treinos começam às 9h (de Brasília) com a categoria feminina, seguidos pela masculina às 10h. As competições iniciam às 11h10 com o feminino e às 14h10 com o masculino.

No domingo (14), as competições principais do SLS Select Series começam às 9h com o aquecimento da classificatória feminina. As finais femininas estão programadas para as 14h30, com premiação às 15h20. Na sequência, acontecem as finais masculinas às 15h40, com premiação às 16h30. A cerimônia oficial de premiação está marcada para as 16h40.

Onde assistir ao evento

O evento será aberto ao público na Turfa Skatepark. Para quem não puder comparecer, haverá transmissão ao vivo no domingo (14), a partir das 9h, pelo canal oficial da SLS no YouTube, com apresentação de Gianlucca Zanardi e Mônica Torres. As finais também serão exibidas no SporTV 2, começando às 14h30 (de Brasília).

Cronograma completo do SLS Saquarema

Sexta-feira, 12 de Setembro – BB Day

12h00 – 14h00 | Oficina de Compostagem exclusiva para as crianças que participarão da ação

14h30 – 15h30 | BB Talks

15h30 – 16h00 | Demo Session - PCD

16h30 -17h30 | Doação de Equipamentos – Niggli para a Saquá Skate School + Sessão Best Trick – Saquá Skate School + Instituto Ademafia

Sábado, 13 de Setembro – Trials + Treinos SLS Select Series (Masculino e Feminino)

09h00 – 10h00 | Treino Trials Feminino (10 skatistas)

10h00 – 11h00 | Treino Trials Masculino (10 skatistas)

11h10 – 12h30 | Trials Feminino

14h10 – 15h30 | Trials Masculino

15h30 – 17h00 | Treino Select Series Masculino – Bateria 1 (10 skatistas)

17h00 – 18h30 | Treino Select Series Masculino – Bateria 2 (10 skatistas)

Domingo, 14 de Setembro – SLS Select Series (Masculino e Feminino)

09h00 – 09h10 | Feminino – Classificatória (Aquecimento)

09h10 – 10h30 | Feminino – Classificatória (10 skatistas)

10h30 – 10h40 | Masculino – Bateria 1 (Aquecimento)

10h40 – 12h00 | Masculino – Bateria 1 (10 skatistas)

12h00 – 12h10 | Masculino – Bateria 2 (Aquecimento)

12h10 – 13h30 | Masculino – Bateria 2 (10 skatistas)

14h00 – 14h10 | Feminino – Final (Aquecimento)

14h30 – 15h20 | Feminino – Final (6 skatistas)

15h20 – 15h30 | Premiação Feminino

15h30 – 15h40 | Masculino – Final (Aquecimento)

15h40 – 16h30 | Masculino – Final (6 skatistas)

16h30 – 16h40 | Premiação Masculino

16h40 – 17h00 | Cerimônia de Premiação Oficial