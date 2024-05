Palpite: Verona x Inter – Campeonato Italiano – 26/5/2024

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 01:07 • São Paulo (SP)

Com o título da Série A garantido, a Inter de Milão faz sua última aparição contra o Verona, que terminará na metade inferior da tabela independente do resultado deste confronto. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Verona x Inter

Apesar de não ter mais objetivos a serem cumpridos na temporada, o Verona joga sem pressão e consegue resultados regulares na reta final da competição. Enquanto isso, a Inter segue com atuações sólidas dentro da competição, tendo goleado recentemente o Frosinone, por 5 a 0.

Em um jogo que teoricamente as duas equipes não possuem razões para pontuar, é mais confiável apostar no triunfo da Inter de Milão, que conta com um elenco muito mais preparado ofensivamente e defensivamente. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inter

​- 1.57 na bet365

- 1.55 na Betano

- 1.55 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Verona e seu desempenho atual

O Verona terminará, pela quinta vez consecutiva, desde que foi promovido, mais uma vez à divisão de elite (temporada 2019/2020), na zona mista da tabela.

É fato que se manter na divisão de elite do futebol italiano é o principal objetivo do clube, já que a maioria dos clubes contam com um elenco de maior orçamento.

Matematicamente, a equipe só garantiu presença na próxima edição da Série A ao vencer seu último oponente, onde superou a última colocada, Salernitana, por 2 a 1.

Inter e sua última performance

A Inter voltou a faturar o troféu do Campeonato Italiano. Com 93 pontos conquistados ao final da 37ª rodada, garantiu o título com várias rodadas de antecedência, considerando que o Milan somou 74 pontos até então.

Porém, a temporada da Inter não foi tão sólida quanto o torcedor imaginava. Isso porque, apesar dos títulos conquistados na Supercopa da Itália e Série A, foi eliminada mais rápido do que o imaginado na principal competição de clubes da Europa.

Na Liga dos Campeões, não resistiu a qualidade técnica do Atlético de Madrid e caiu nas oitavas de final, seguindo em busca de campanhas mais sólidas na competição.