Brasil x Marrocos Palpite – Análise e odds (13/06)
Confira os palpites e informações de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. A partida abre a campanha da Seleção no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia, e marca o primeiro grande teste do projeto de Carlo Ancelotti à frente da equipe pentacampeã.
Do outro lado, Marrocos chega com credenciais fortes. Semifinalista em 2022, campeão da Copa Africana de Nações de 2025 e sétimo colocado no ranking da Fifa, o time de Mohamed Ouahbi tenta provar que a geração liderada por Achraf Hakimi e Brahim Díaz tem consistência para repetir feitos históricos. Confira os palpites do Lance para a primeira partida da seleção canarinho no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.
Melhores palpites para Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 18h05 (11/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.
Análise da partida - Brasil busca resposta, Marrocos quer confirmar evolução
O Brasil carrega o peso de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. A chegada de Carlo Ancelotti, primeiro estrangeiro a comandar a Seleção desde 1925, foi uma tentativa clara de romper com ciclos recentes marcados por frustrações. O italiano trouxe organização e pragmatismo, mas a campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas deixou dúvidas, especialmente pela dificuldade contra blocos baixos.
Nos amistosos preparatórios, a Seleção oscilou. O empate por 1 x 1 com a Tunísia e a derrota por 2 x 1 para a França expuseram fragilidades defensivas e lentidão na saída de bola. A resposta veio depois, com vitórias sobre Croácia, Panamá e Egito, jogos em que o ataque funcionou melhor e mostrou mais fluidez.
Ancelotti montou o time ao redor de um eixo claro. Casemiro aparece como referência de proteção, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá dão apoio à construção, e Vinicius Júnior é a principal arma de desequilíbrio. O atacante do Real Madrid chega como o jogador mais determinante do elenco brasileiro e deve ser o caminho natural pelo lado esquerdo.
A grande incógnita segue sendo Neymar. O camisa 10 sofreu lesão grau 2 na panturrilha direita ainda no Santos e não participou dos amistosos finais de preparação. A comissão técnica descartou sua presença contra Marrocos e trabalha para tê-lo disponível no segundo jogo, contra o Haiti.
Marrocos vive um momento singular. A seleção alcançou a sétima posição no ranking da Fifa e chega ao torneio com parte da base que disputou a semifinal de 2022. A troca de comando, porém, adiciona incerteza: Ouahbi assumiu em março, após a saída de Walid Regragui, e teve pouco tempo para consolidar suas ideias.
A fase recente dos marroquinos traz sinais mistos. As goleadas sobre Burundi e Madagascar inflaram os números, mas o rendimento caiu contra adversários mais competitivos, como Equador, Paraguai e Noruega. Ainda assim, a equipe segue com uma estrutura defensiva sólida e jogadores acostumados a jogos de alto nível.
A maior força de Marrocos continua sendo a organização sem a bola. Bounou segue como um goleiro confiável, Hakimi dá liderança e profundidade pelo lado direito, e Brahim Díaz é o principal nome criativo. A ausência de Abde Ezzalzouli, lesionado, reduz a velocidade no flanco esquerdo e pode limitar as transições ofensivas.
Confrontos diretos entre Brasil x Marrocos
Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas três vezes na história. A Seleção venceu dois desses jogos, enquanto os marroquinos levaram a melhor no encontro mais recente.
O primeiro duelo aconteceu em outubro de 1997, em amistoso vencido pelo Brasil por 2 x 0. No ano seguinte, as seleções caíram no mesmo grupo da Copa do Mundo da França, e a equipe brasileira venceu por 3 x 0 na segunda rodada.
O confronto mais recente foi em março de 2023, em Tânger. Marrocos, ainda embalado pela campanha histórica no Catar, venceu por 2 x 1 e conquistou seu primeiro triunfo sobre o Brasil. O resultado mostrou que a seleção africana tem capacidade para competir de igual para igual quando seu plano tático funciona.
Notícias de Brasil x Marrocos
Brasil: desfalques e dúvidas
Neymar é o principal desfalque do Brasil. O atacante não participou dos amistosos contra Panamá e Egito e segue em tratamento intensivo nos Estados Unidos. A recuperação está dentro do prazo previsto, mas a estreia contra Marrocos está descartada.
Ancelotti já confirmou que definiu o time titular. O treinador elogiou a conexão entre Vinicius Júnior e Raphinha nos amistosos e indicou que ambos serão titulares. O esquema deve ser um 4-3-3, com Casemiro como primeiro volante e Bruno Guimarães e Lucas Paquetá mais à frente.
A referência ofensiva ainda gera debate. Matheus Cunha, que marcou contra a Croácia e atuou bem durante a preparação, aparece como favorito. Igor Thiago e Endrick, autor do gol da vitória sobre o Egito, também são opções para o decorrer da partida.
Na defesa, a tendência é que Alisson comece no gol, com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro formando a linha de quatro. A experiência desse setor será importante contra um Marrocos forte em transições.
Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: desfalques e dúvidas
Marrocos sofreu uma baixa importante às vésperas da Copa do Mundo. Abde Ezzalzouli foi cortado após sofrer uma entorse no joelho direito durante o amistoso contra a Noruega. Para sua vaga, foi convocado Amine Sbai, ponta de 25 anos que atua pelo Angers, da França.
Outra preocupação envolve Noussair Mazraoui. O lateral do Manchester United deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra os noruegueses após sentir o ombro. Embora os exames iniciais tenham apontado apenas um deslocamento parcial, sua utilização desde o iníciocda partida segue dependendo da evolução clínica nos próximos dias.
A defesa também perdeu uma peça importante com o corte de Nayef Aguerd. O zagueiro do Marseille não atua desde março por problemas na virilha e teve a recuperação prejudicada após a detecção de uma fratura no osso púbico. Seu substituto será Marwane Saadane, experiente defensor de 34 anos que atua no futebol saudita.
Sem Aguerd, a tendência é que Issa Diop e Chadi Riad formem a dupla de zaga. Já a situação de Mazraoui pode ter impacto direto na estrutura defensiva marroquina, especialmente pelo lado esquerdo, setor que pode se tornar um alvo para adversários com maior velocidade pelos corredores.
No ataque, Chemsdine Talbi também inspira cuidados após sentir um problema físico durante os treinamentos. Caso não tenha condições de atuar, Soufiane Rahimi e o recém-convocado Amine Sbai aparecem como alternativas para o setor ofensivo. Ainda assim, Bilal El Khannouss surge como o principal candidato para assumir a vaga entre os titulares.
Provável escalação do Marrocos (4-3-3): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Destaques individuais de Brasil x Marrocos
Os técnicos - Ancelotti sob pressão, Ouahbi em fase de construção
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, de 66 anos, aceitou o cargo com a missão de encerrar o jejum brasileiro em Copas do Mundo. Sua trajetória em clubes dispensa apresentações, com títulos de Champions League por Milan e Real Madrid, além de passagens por PSG, Bayern de Munique, Chelsea e Everton.
Na Seleção, Ancelotti priorizou estabilidade. Manteve Casemiro como referência defensiva, deu liberdade criativa a Vinicius Júnior e Raphinha e optou por não acelerar o retorno de Neymar antes do tempo.
Mohamed Ouahbi
Mohamed Ouahbi chegou ao cargo em março de 2026, depois de liderar Marrocos ao título do Mundial sub-20 da Fifa em 2025. A promoção veio após a saída de Regragui e foi sustentada pelo bom trabalho com jovens talentos.
Nos poucos meses à frente da seleção principal, tentou implementar um estilo mais ofensivo. O 4-3-3 com Brahim Díaz centralizado e Hakimi projetado ao ataque é a principal marca do novo desenho. O risco está no tempo curto de preparação. Marrocos ainda carrega mecanismos defensivos do ciclo anterior, mas busca uma proposta mais agressiva com bola.
Análise tática de Brasil x Marrocos
Carlo Ancelotti deve manter o Brasil no 4-3-3, com Casemiro atuando como volante mais recuado, enquanto Bruno Guimarães e Lucas Paquetá terão liberdade para avançar. No ataque, Vinícius Júnior e Raphinha devem ocupar os corredores, com Matheus Cunha desempenhando a função de falso nove para explorar os espaços entre a defesa e o meio-campo marroquino.
O principal duelo individual da partida pode acontecer pelo lado esquerdo do ataque brasileiro. Vinícius Júnior terá pela frente Achraf Hakimi, um dos laterais mais ofensivos do futebol mundial. Quando o marroquino avança, abre espaços que podem ser explorados pela velocidade do atacante brasileiro. Pelo outro lado, Raphinha pode encontrar mais liberdade caso Mazraoui não reúna condições físicas para atuar.
Marrocos deve apostar em um bloco médio e compacto, estratégia que levou a equipe a neutralizar adversários de alto nível na Copa do Mundo de 2022. A dupla formada por Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui tende a atuar à frente da defesa, enquanto Azzedine Ounahi será o responsável por conectar o meio-campo ao setor ofensivo.
Nos contra-ataques, Hakimi continuará sendo a principal arma dos Leões do Atlas. Sua capacidade de acelerar as transições pode gerar problemas para o Brasil, especialmente explorando os espaços deixados pelos avanços dos laterais. Além disso, as bolas paradas surgem como um fator importante para os dois lados, com defensores fortes no jogo aéreo e potencial para decidir uma partida marcada pelo equilíbrio tático.
Prognóstico de placar exato para Brasil x Marrocos
- O Brasil marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, incluindo seis contra o Panamá e três contra a Croácia
- Vinícius Júnior encerrou a temporada com 22 gols e dez assistências pelo Real Madrid e é o principal finalizador da seleção
- Marrocos perdeu Ezzalzouli e Aguerd, cortados da Copa por lesão, e tem Mazraoui como dúvida com lesão no ombro
- Brahim Díaz tem 14 gols em 26 jogos pela seleção marroquina e chega como grande destaque ofensivo
- No único confronto em Copas do Mundo (1998), o Brasil goleou por 3 x 0, mas Marrocos venceu o amistoso mais recente, em 2023, por 2 x 1
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 18h05 (11/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
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