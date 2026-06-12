Suécia x Tunísia Palpite – Análise e odds (14/06)

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Suécia e Tunísia abrem suas campanhas no Grupo F da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (14), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México. O duelo reúne duas seleções que chegam por caminhos opostos: os suecos se classificaram via repescagem europeia, após uma campanha ruim nas Eliminatórias, enquanto os tunisianos passaram invictos e sem sofrer gols pela fase classificatória africana.

O grupo ainda conta com Holanda e Japão, o que aumenta o peso da estreia. Para Suécia e Tunísia, somar três pontos logo no primeiro jogo pode ser decisivo na briga por vaga nas oitavas de final. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Suécia x Tunísia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Suécia busca validação, Tunísia tenta resistir

A Suécia chega ao Mundial após uma trajetória instável. A campanha nas Eliminatórias Europeias foi a pior da história recente da seleção: último lugar no Grupo B, sem vitórias em seis jogos contra Suíça, Kosovo e Eslovênia. O desempenho custou o cargo de Jon Dahl Tomasson e abriu espaço para uma mudança de rumo.

A virada começou com a chegada de Graham Potter, em outubro de 2025. O inglês, que já havia trabalhado no futebol sueco com o Ostersunds FK e fala o idioma local, encontrou um elenco sem confiança e reorganizou a equipe rapidamente. Na repescagem, a Suécia eliminou a Ucrânia com hat-trick de Gyokeres e depois superou a Polônia por 3 x 2, com gol decisivo do atacante aos 88 minutos.

O poder ofensivo é a principal arma sueca. Gyokeres encerrou a temporada 2025/26 com 21 gols pelo Arsenal e soma 20 gols em 33 jogos pela seleção. Ao lado dele, Alexander Isak oferece mobilidade, qualidade técnica e presença no último terço, embora tenha passado parte da temporada no Liverpool fora por fratura na fíbula.

A grande baixa é Dejan Kulusevski. O meia do Tottenham não joga desde maio de 2025, quando sofreu lesão no joelho direito, e ficou fora da lista final. Sem ele, Potter deve apostar em um sistema com três zagueiros, alas de profundidade e Benjamin Nygren como elo entre o meio-campo e a dupla de ataque.

A Tunísia chega com números fortes nas Eliminatórias Africanas. Foram seis vitórias em seis jogos, 16 gols marcados e nenhum sofrido. A campanha reforça a imagem de uma seleção organizada, competitiva e difícil de ser vazada quando consegue manter o bloco compacto.

O problema é que os resultados recentes fora do contexto classificatório contam outra história. Na Copa Africana de Nações de 2025, a Tunísia caiu nas oitavas de final para o Mali, nos pênaltis, mesmo jogando boa parte da partida com um jogador a mais. A eliminação custou o cargo de Sami Trabelsi e levou Sabri Lamouchi ao comando em janeiro de 2026.

Nos amistosos preparatórios, a equipe alternou bons sinais e alertas importantes. Venceu o Haiti por 1 x 0, empatou sem gols com o Canadá, perdeu por 1 x 0 para a Áustria e sofreu uma goleada por 5 x 0 contra a Bélgica. Com Lamouchi tendo dirigido apenas quatro amistosos antes da Copa, a falta de entrosamento é um risco real diante de um ataque sueco mais forte individualmente.

Confrontos diretos entre Suécia x Tunísia

Suécia e Tunísia se enfrentaram quatro vezes na história, todas em amistosos internacionais. O retrospecto tem leve vantagem sueca, com duas vitórias, um empate e uma vitória tunisiana.

O primeiro duelo aconteceu em fevereiro de 1976, com empate por 1 x 1. Em abril de 1992, a Suécia venceu por 1 x 0, placar que se repetiu em fevereiro de 1999. A única vitória da Tunísia veio em fevereiro de 2003, também por 1 x 0.

As seleções nunca se enfrentaram em competições oficiais. Por isso, a partida em Monterrey será o primeiro duelo com pontos em jogo entre os países. O histórico curto indica equilíbrio: todos os quatro confrontos anteriores terminaram com no máximo um gol de diferença.

Notícias de Suécia x Tunísia

Suécia: desfalques e dúvidas

O principal desfalque sueco é Dejan Kulusevski. O meia do Tottenham não atua desde maio de 2025, quando sofreu uma lesão na patela direita contra o Crystal Palace, e não disputou nenhum jogo na temporada 2025/26. Potter confirmou que avaliou todas as possibilidades antes de cortá-lo.

Victor Lindelof, capitão e único jogador do elenco com experiência em Copas do Mundo, é dúvida. O zagueiro do Aston Villa carrega um problema físico e será monitorado até a véspera da estreia. Gabriel Gudmundsson, lateral-esquerdo do Leeds United, também está em avaliação.

Anthony Elanga e Benjamin Nygren são dúvidas no setor ofensivo. A boa notícia é a presença de Alexander Isak, recuperado de fratura na fíbula e integrado normalmente aos treinos. Ele deve formar dupla de ataque com Gyokeres.

Potter deve manter a formação com três zagueiros e dois atacantes centrais que funcionou na repescagem. Caso Lindelof não tenha condições, Carl Starfelt ou Hjalmar Ekdal aparecem como alternativas para a defesa.

Provável escalação da Suécia (3-4-1-2): Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien e Victor Lindelof; Daniel Svensson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari e Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.

Tunísia: desfalques e dúvidas

A principal dúvida da Tunísia é Hannibal Mejbri. O meia do Burnley, com 45 jogos pela seleção, tem um problema muscular na coxa e será reavaliado antes da partida. Caso não tenha condições, Ismael Gharbi, do Augsburg, ou Khalil Ayari, do PSG, podem ganhar espaço no setor criativo.

O elenco tunisiano tem uma característica marcante: muitos jogadores atuam em ligas de menor projeção. A diferença de ritmo competitivo em relação aos principais nomes suecos pode pesar, especialmente em uma estreia de Copa contra uma equipe com atacantes da Premier League.

Ellyes Skhiri é a principal referência técnica e emocional. Capitão da seleção e volante do Eintracht Frankfurt, ele deve formar a dupla de meio-campo com Rani Khedira. A função dos dois será proteger a defesa e tentar limitar as aproximações de Nygren, Gyokeres e Isak.

Lamouchi deve manter o 4-2-3-1 usado nos amistosos, com Elias Achouri aberto pela direita e Firas Chaouat como referência ofensiva. No gol, Mouhib Chamakh deve ser o titular, apesar de ainda ter pouca experiência internacional.

Provável escalação da Tunísia (4-2-3-1): Mouhib Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ellyes Skhiri e Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri e Anis Ben Slimane; Firas Chaouat. Técnico: Sabri Lamouchi.

Destaques individuais de Suécia x Tunísia

Jogador destaque · Suécia Viktor Gyokeres 21 Gols em todas as competições pelo Arsenal na temporada 2025/26 14 Gols na Premier League 2025/26, artilheiro do Arsenal 33 Convocações pela seleção sueca 20 Gols pela Suécia, incluindo hat-trick na repescagem contra a Ucrânia Jogador destaque · Tunísia Ellyes Skhiri 83 Convocações pela seleção da Tunísia, capitão do elenco 4 Gols pela Tunísia 3 Copas do Mundo na carreira (2018, 2022 e 2026), mais experiente do elenco 1 Único tunisiano a disputar competição europeia de clubes em 2025/26

Os técnicos - Potter busca validação, Lamouchi tenta impor identidade

Graham Potter

Graham Potter, de 50 anos, é o segundo inglês a comandar a Suécia em uma Copa do Mundo. Antes dele, George Raynor levou a seleção à final de 1958. A conexão de Potter com o país é antiga: ele dirigiu o Ostersunds FK por sete anos e levou o clube da quarta divisão à fase de grupos da Liga Europa.

Depois de passagens por Brighton, Chelsea e West Ham, assumiu a Suécia em outubro de 2025 com a missão de salvar uma classificação que parecia perdida. A resposta veio na repescagem, com mudança tática, confiança recuperada e protagonismo da dupla Gyokeres-Isak. Contra a Tunísia, o desafio será provar que o modelo funciona em um torneio grande, sem deixar o time exposto em transições.

Treinador B

Sabri Lamouchi, de 54 anos, nasceu em Lyon, na França, em uma família de origem tunisiana. Como jogador, passou por clubes como Auxerre, Monaco, Parma e Inter de Milão, além de defender a seleção francesa.

Como treinador, sua experiência mais relevante em Copas foi no comando da Costa do Marfim em 2014, quando caiu na fase de grupos. Na Tunísia, assumiu em janeiro de 2026, após a saída de Sami Trabelsi, e teve pouco tempo para implementar suas ideias. Contra a Suécia, a prioridade será recuperar solidez defensiva e competir sem deixar espaços para os atacantes adversários.

Análise tática de Suécia x Tunísia

A Suécia deve atuar no 3-4-1-2 consolidado por Potter na repescagem. O sistema permite que Gyokeres e Isak joguem juntos no ataque, com Benjamin Nygren logo atrás como articulador central. Os alas Daniel Svensson e Gabriel Gudmundsson serão responsáveis por dar amplitude, mas também terão papel importante na recomposição.

A fragilidade do desenho sueco está na transição defensiva. Quando os alas avançam ao mesmo tempo, os três zagueiros podem ficar expostos a contra-ataques rápidos. Esse espaço pode ser explorado por Elias Achouri e Anis Ben Slimane, especialmente se a Tunísia recuperar a bola no terço médio.

A Tunísia deve responder em 4-2-3-1 compacto, com Skhiri e Khedira como escudo à frente da defesa. A ideia será fechar o centro, reduzir o espaço entre as linhas e forçar a Suécia a buscar cruzamentos. Talbi e Rekik terão papel importante nos duelos aéreos contra Gyokeres e Isak.

O ponto-chave será a capacidade tunisiana de sustentar o bloco baixo por 90 minutos. Na goleada contra a Bélgica, a estrutura ruiu após a expulsão, mas o time já demonstrava dificuldade para sair jogando sob pressão. Em um jogo que tende a ser truncado, bolas paradas e lances individuais podem decidir.

Prognóstico de placar exato para Suécia x Tunísia

🎯 Palpite do Lance! Suécia 1 x 0 Tunísia - Odd 6,00 na Br4Bet A Suécia chega com maior poder ofensivo e deve assumir o protagonismo da partida, mas a organização defensiva da Tunísia tende a dificultar a criação de chances claras. A expectativa é de um confronto equilibrado e de poucos espaços, com possibilidade de ser decidido por um lance isolado. Viktor Gyokeres marcou em três dos cinco últimos jogos pela Suécia, somando cinco gols, incluindo quatro nas duas partidas da repescagem

pela Suécia, somando cinco gols, incluindo quatro nas duas partidas da repescagem A Tunísia não sofreu gols em seis jogos das Eliminatórias Africanas , mas a defesa cedeu seis gols nos dois últimos amistosos (Áustria e Bélgica)

, mas a defesa cedeu seis gols nos dois últimos amistosos (Áustria e Bélgica) Os quatro confrontos entre as seleções tiveram no máximo um gol de diferença , com três jogos terminando em 1 x 0

, com três jogos terminando em 1 x 0 Sabri Lamouchi dirigiu apenas quatro amistosos antes da Copa, sem nenhum jogo oficial no comando da Tunísia, limitando o tempo de preparação tática da equipe

antes da Copa, sem nenhum jogo oficial no comando da Tunísia, limitando o tempo de preparação tática da equipe A Suécia é a 38ª do ranking da FIFA, enquanto a Tunísia ocupa a 45ª posição, diferença que se amplia quando se analisa o nível dos clubes dos jogadores

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h45 (12/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.