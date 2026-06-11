Austrália x Turquia Palpite – Análise e odds (14/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 1,78 na Br4Bet Dica com boas chances: Vitória da Turquia – 1,62 na BetMGM Aposta de valor: Arda Guler marcar a qualquer momento – 2,88 na Vbet Placar provável: Austrália 0 x 1 Turquia – 6,33 na Br4Bet

Austrália e Turquia se enfrentam no BC Place, em Vancouver, pela abertura do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. O duelo tem peso direto na briga pela classificação, já que a chave também conta com os Estados Unidos, anfitriões e favoritos ao primeiro lugar.

A Turquia volta ao Mundial após 24 anos de ausência, enquanto os Socceroos chegam à sétima Copa com um elenco renovado e 17 estreantes. Para as duas seleções, pontuar na estreia é fundamental para não entrar pressionado no restante da fase de grupos. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Austrália x Turquia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Austrália busca solidez, Turquia volta ao Mundial com geração talentosa

Tony Popovic levou a Austrália à Copa como vice-campeã do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas, com 19 pontos em dez jogos. A vaga foi confirmada com vitória por 2 x 1 sobre a Arábia Saudita, em Riad, com gols de Connor Metcalfe e Mitch Duke. O resultado reforçou a identidade da equipe: competitiva, física e difícil de ser quebrada.

A preparação mostrou dois cenários distintos. A goleada por 5 x 1 sobre Curaçao, em março, com dois gols de Nestory Irankunda, indicou o potencial criativo da nova geração. Já a derrota por 1 x 0 para o México lembrou que a Austrália ainda depende de organização defensiva rígida para competir contra seleções de maior qualidade técnica.

O empate por 1 x 1 com a Suíça, em San Diego, fechou os amistosos sem resolver totalmente a hierarquia ofensiva. Mohamed Toure chega como principal novidade no ataque após bom início no Norwich City, enquanto Cristian Volpato ganhou espaço no grupo ao optar definitivamente pela seleção australiana. Irankunda deve ser opção de impacto no banco.

A base de experiência segue com Mathew Ryan, Jackson Irvine e Connor Metcalfe. Ryan, aos 34 anos, capitaneia a seleção pela quarta Copa do Mundo, igualando marcas importantes do futebol australiano. Em um elenco com muitos estreantes, essa liderança será essencial para controlar a tensão da estreia.

A Turquia volta ao Mundial pela primeira vez desde 2002, quando terminou em terceiro lugar depois de ser eliminada pelo Brasil na semifinal. A classificação para 2026 passou pela repescagem europeia, com vitória sobre Kosovo em março. O retorno ao torneio tem peso histórico para uma geração que combina talento jovem e jogadores experientes.

O momento recente é positivo. A seleção de Vincenzo Montella chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, incluindo triunfos sobre Romênia, Kosovo, Macedônia do Norte e Venezuela. Nessas quatro vitórias, marcou oito gols e sofreu apenas um, sinal de evolução defensiva e maior estabilidade coletiva.

Arda Guler é o grande nome do projeto. O meia do Real Madrid vem de temporada consistente na La Liga e chega como principal articulador ofensivo. Calhanoglu deve ser o eixo do meio-campo, controlando ritmo e saída de bola, enquanto Kenan Yildiz ainda é dúvida por problema muscular. Se Yildiz não começar, Baris Alper Yilmaz deve ganhar espaço no setor ofensivo.

Confrontos diretos entre Austrália x Turquia

Austrália e Turquia se enfrentaram apenas duas vezes na história. Os dois jogos aconteceram em maio de 2004, em solo australiano, durante a preparação turca para a Eurocopa daquele ano.

A Turquia venceu as duas partidas. No primeiro encontro, fez 3 x 1. Três dias depois, voltou a vencer, desta vez por 1 x 0. No agregado, marcou quatro gols e sofreu apenas um.

Apesar do retrospecto favorável aos turcos, o peso prático é limitado. O duelo em Vancouver será o primeiro jogo oficial entre as seleções e acontece em um contexto completamente diferente, com elencos, ciclos e objetivos renovados.

Notícias de Austrália x Turquia

Austrália: desfalques e dúvidas

Tony Popovic não tem lesionados confirmados para a estreia e deve contar com o grupo principal à disposição. A principal baixa do ciclo é Kye Miller, fora por ruptura do tendão de Aquiles, ausência que obrigou o treinador a reorganizar o lado direito.

Cristian Volpato garantiu uma das últimas vagas no setor ofensivo após confirmar sua escolha pela Austrália. Nascido em Sydney e com passagem pelas categorias de base da Itália, ele acrescenta criatividade entre as linhas e pode iniciar ao lado de Ajdin Hrustic.

Nestory Irankunda deve começar no banco, mas é uma das principais opções de impacto. O ponta do Watford combina velocidade, drible e agressividade, embora também carregue um perfil de risco disciplinar que exige cuidado em jogo de estreia.

Mohamed Toure é o favorito para comandar o ataque. O centroavante teve bom rendimento no Norwich City, com alta média de participação em gols no Championship, e chega como a opção mais interessante para atacar a defesa turca em profundidade.

Provável escalação da Austrália (3-4-2-1): Mathew Ryan; Harry Souttar, Cameron Burgess e Alessandro Circati; Jordan Bos, Connor Metcalfe, Jackson Irvine e Jacob Italiano; Ajdin Hrustic e Cristian Volpato; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.

Turquia: desfalques e dúvidas

Hakan Calhanoglu foi o jogador mais monitorado durante a preparação. O capitão sofreu lesão na panturrilha esquerda no início de 2026 e teve recaídas musculares, mas voltou aos treinos coletivos em 8 de junho. A expectativa é que esteja disponível para a estreia.

Ferdi Kadioglu também perdeu o último amistoso por problema físico, mas voltou ao trabalho com o grupo. Montella deve utilizá-lo em uma função mais adiantada pelo lado esquerdo, com Eren Elmali dando sustentação defensiva por trás.

Kenan Yildiz é a principal grande dúvida. O atacante da Juventus sofreu distensão muscular na panturrilha em maio e ainda fazia atividades separadas durante a preparação nos Estados Unidos. Caso não tenha condições de iniciar, Baris Alper Yilmaz deve ocupar o lado direito do trio ofensivo.

A base do time deve ter Ugurcan Cakir no gol, Demiral e Bardakci na defesa, Kokcu e Calhanoglu no meio, além de Arda Guler como principal articulador. Kerem Akturkoglu aparece como referência mais avançada em um ataque móvel, sem centroavante fixo tradicional.

Provável escalação da Turquia (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Eren Elmali; Orkun Kokcu e Hakan Calhanoglu; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler e Ferdi Kadioglu; Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

Destaques individuais de Austrália x Turquia

Jogador destaque · Austrália Mohamed Touré 9 Gols em 11 jogos na Championship 2025/26 7,54 Nota média FotMob na Championship 2025/26 3 Assistências em 11 jogos na Championship 2025/26 10 Convocações pela seleção australiana, 2 gols no período Jogador destaque · Turquia Arda Guler 13 Participações em gols na La Liga 2025/26 (4 gols, 9 assistências, 33 jogos, 2.026 minutos) 7,43 Nota média FotMob na La Liga 2025/26 6 Gols em 29 convocações pela seleção turca 1 Assistência e nota 8,2 no FotMob no amistoso contra a Venezuela em 6 de junho de 2026

Os técnicos - Popovic aposta na estrutura, Montella acelera geração criativa

Tony Popovic

Tony Popovic, de 52 anos, assumiu os Socceroos em 2023 e estabeleceu uma identidade clara. Seu modelo prioriza bloco compacto, linha de três zagueiros, alas disciplinados e transições rápidas em direção ao centroavante.

A classificação direta pelas Eliminatórias da AFC validou esse caminho. A Austrália não é uma seleção de posse longa ou domínio territorial constante, mas costuma competir bem quando mantém distância curta entre os setores.

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella, de 51 anos, chegou à Turquia em 2023 com a missão de transformar talento individual em um coletivo mais coerente. Ex-atacante, com passagens como treinador por Fiorentina, Milan e Sevilla, o italiano encontrou no 4-2-3-1 a base para organizar a equipe.

Seu trabalho ganhou força ao recolocar a Turquia em uma Copa do Mundo após 24 anos. A equipe chega com nomes jovens em ascensão, especialmente Arda Guler e Kenan Yildiz, mas também com líderes técnicos como Calhanoglu.

Análise tática de Austrália x Turquia

A Austrália deve adotar um sistema com três zagueiros, formado por Harry Souttar, Cameron Burgess e Alessandro Circati. Pelos lados, Jordan Bos e Jacob Italiano terão papel importante tanto na recomposição defensiva quanto no apoio às transições ofensivas após a recuperação da posse.

Um dos pontos mais vulneráveis da estrutura australiana está nos espaços entre os alas e os defensores pelos corredores. A Turquia pode tentar explorar justamente esse setor com a mobilidade de Ferdi Kadioglu e Arda Guler, buscando combinações rápidas para criar superioridade pelos lados do campo.

Com a bola, os australianos devem concentrar a criação em Ajdin Hrustic e Cristian Volpato, jogadores capazes de acelerar as jogadas e encontrar Mohamed Toure em profundidade. Para neutralizar essa dinâmica, Hakan Calhanoglu e Orkun Kokcu terão a missão de controlar os espaços entre as linhas.

A Turquia deve responder no 4-2-3-1, com Calhanoglu comandando a circulação de bola e Arda Guler atuando com liberdade entre o meio-campo e o ataque. As bolas paradas também podem ter peso decisivo, já que a Austrália conta com força aérea de Souttar e Burgess, enquanto a defesa turca precisará vencer os duelos pelo alto para evitar surpresas.

Prognóstico de placar exato para Austrália x Turquia

🎯 Palpite do Lance! Austrália 0 x 1 Turquia - Odd 6,33 na Br4Bet A Turquia reúne mais qualidade ofensiva e chega com boas chances de controlar a partida. A Austrália tem organização defensiva, mas apresenta menos alternativas no ataque, o que reforça o favoritismo turco. A Turquia marcou oito gols e sofreu apenas um nos últimos quatro jogos antes da Copa

e sofreu apenas um nos últimos quatro jogos antes da Copa Arda Guler registrou quatro gols e nove assistências na La Liga 2025/26, com nota 8,2 no FotMob em seu último jogo pela seleção turca, em 6 de junho

na La Liga 2025/26, com nota 8,2 no FotMob em seu último jogo pela seleção turca, em 6 de junho Harry Souttar retornou de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida em agosto de 2025 para o jogo contra a Suíça em 6 de junho, repetindo o feito de 2022 quando também chegou ao torneio vindo de lesão e foi peça-chave na campanha australiana

Três dos últimos cinco jogos da Austrália terminaram com 2,5 gols ou menos, incluindo o 1 x 1 com a Suíça e o 1 x 0 sofrido para o México

jogos da Austrália terminaram com 2,5 gols ou menos, incluindo o 1 x 1 com a Suíça e o 1 x 0 sofrido para o México A Turquia não possui um centroavante de referência, o que pode limitar o placar, mas Hakan Calhanoglu (22 gols em 105 convocações) tem histórico de aparecer nas estatísticas decisivas em grandes torneios

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