Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Inglaterra sem sofrer gols – 1,64 na Br4Bet Placar provável: Inglaterra 2 x 0 Costa Rica – 5,00 na Br4Bet Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 2,36 na Br4Bet Aposta alternativa: Menos de 8,5 escanteios – 1,83 na BetMGM Dica com boas chances: Harry Kane marcar a qualquer momento – 1,62 na VBet

A Inglaterra encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (10), contra a Costa Rica, no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. A seleção de Thomas Tuchel venceu a Nova Zelândia por 1 x 0 no último sábado e agora busca ajustar os últimos detalhes antes da estreia no Grupo L, contra a Croácia, em 17 de junho.

Do outro lado, a Costa Rica chega sem o peso do Mundial. A seleção não se classificou para o torneio e ainda busca seu primeiro resultado positivo sob o comando de Fernando Batista, contratado em março de 2026. Confira os palpites do Lance para o duelo em Orlando e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Inglaterra x Costa Rica em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Inglaterra ajusta a máquina, Costa Rica busca reação

A Inglaterra fez uma campanha perfeita nas Eliminatórias Europeias: oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido. Nenhuma outra seleção europeia passou por este ciclo classificatório sem ser vazada. Desde que assumiu em março de 2025, Tuchel transformou a equipe em um time mais agressivo sem a bola e mais coordenado na pressão alta.

A goleada por 5 x 0 sobre a Sérvia, em setembro de 2025, foi o resultado mais expressivo da campanha. O mesmo placar se repetiu contra a Letônia, fora de casa, quando a Inglaterra confirmou a vaga com antecedência. O dado mais forte do período é defensivo: as últimas 12 vitórias inglesas foram sem sofrer gols.

Os amistosos de março, porém, lembraram que o time ainda precisa provar esse domínio contra adversários de maior exigência. A Inglaterra empatou por 1 x 1 com o Uruguai e perdeu por 1 x 0 para o Japão, ambos em Wembley. Foram os dois únicos jogos sem vitória de Tuchel no comando da seleção.

Contra a Nova Zelândia, no sábado, a vitória veio por 1 x 0, com gol de cabeça de Harry Kane nos acréscimos do primeiro tempo. Tuchel trocou os 11 jogadores no intervalo e utilizou 22 atletas ao todo. A posse de 71,5% e as 23 finalizações mostraram controle absoluto, embora o placar tenha ficado abaixo do volume criado.

A Costa Rica vive seu pior momento internacional em muitos anos. Fora do Mundial pela primeira vez desde 2010, a seleção terminou o Grupo C das Eliminatórias da CONCACAF com apenas sete pontos em seis jogos. A derrota por 1 x 0 para o Haiti, em novembro de 2025, confirmou a eliminação.

Fernando Batista assumiu em março de 2026, após a demissão de Miguel Herrera, mas ainda não conseguiu estabilizar a equipe. Em seus três primeiros jogos, empatou por 2 x 2 com a Jordânia, perdeu por 5 x 0 para o Irã e foi derrotado por 3 x 1 pela Colômbia. O recorte mostra uma equipe vulnerável defensivamente e ainda sem identidade clara.

A goleada sofrida para o Irã foi o ponto mais preocupante. A Costa Rica saiu perdendo logo no início, sofreu dois gols de pênalti ainda no primeiro tempo e chegou ao intervalo com perdendo por 4 x 0. Diante da Colômbia, houve leve melhora, com gol de Andrey Soto, mas a equipe teve apenas 31,4% de posse e criou pouco. Contra a Inglaterra, a tendência é de bloco baixo, tentativa de resistência e poucas chegadas ao ataque.

Outros palpites e odds para Inglaterra x Costa Rica

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Confrontos diretos entre Inglaterra x Costa Rica

O histórico entre as seleções é curto, com apenas dois jogos antes deste amistoso. O primeiro aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e terminou empatado por 0 x 0 no Mineirão, em Belo Horizonte.

Naquele Mundial, a Costa Rica foi uma das grandes surpresas do torneio. Venceu Uruguai e Itália, liderou o grupo e avançou até as quartas de final. O empate contra a Inglaterra, portanto, fazia parte de um contexto muito diferente do atual.

O segundo encontro foi em junho de 2018, em amistoso disputado em Elland Road, em Leeds, durante a preparação inglesa para a Copa da Rússia. A Inglaterra venceu por 2 x 0, com gols de Marcus Rashford e Danny Welbeck. Os dois confrontos anteriores tiveram poucos gols, e a Costa Rica não marcou em nenhum deles.

Notícias de Inglaterra x Costa Rica

Inglaterra: desfalques e dúvidas

Thomas Tuchel conta com os 26 jogadores convocados para este amistoso. Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold ficaram fora por decisão técnica. Rio Ngumoha, jovem de 17 anos do Liverpool, integra o grupo de treinos, mas não faz parte da lista oficial.

Contra a Nova Zelândia, os quatro jogadores do Arsenal, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Noni Madueke, não atuaram porque chegaram ao grupo após a final da Champions League. Todos já estão integrados na Flórida e podem ganhar minutos diante da Costa Rica.

Harry Kane segue como grande referência individual. O capitão soma 79 gols pela Inglaterra, 26 a mais que Wayne Rooney, segundo maior artilheiro da história da seleção. Na temporada 2025/26, marcou 61 gols pelo Bayern de Munique em todas as competições.

Jude Bellingham também deve receber mais tempo em campo. O meia do Real Madrid começou no banco contra a Nova Zelândia e entrou no segundo tempo, mas é peça central no 4-2-3-1 de Tuchel.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi e Tino Livramento; Declan Rice e Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Costa Rica: desfalques e dúvidas

Fernando Batista tem problemas importantes fora de campo. Kenneth Vargas, Warren Madrigal e Alejandro Bran foram cortados por indisciplina após um incidente com disparos de arma de fogo em San José. Vargas e Bran também foram afastados pelo Alajuelense.

Keylor Navas, maior goleiro da história do futebol costarriquenho, não foi convocado. Batista afirmou que a decisão é técnica e faz parte do processo de identificação de novas lideranças para o ciclo de 2030. Patrick Sequeira deve seguir como titular.

Manfred Ugalde é a principal referência ofensiva. O atacante do Spartak Moscou foi artilheiro da Premier Liga Russa em 2024/25, com 17 gols, e segue como o jogador de maior valor de mercado do elenco costarriquenho.

Na defesa, Jeyland Mitchell, do Feyenoord, é o nome de maior projeção europeia. Orlando Galo deve organizar o meio-campo, enquanto Andrey Soto, Jefferson Brenes e Álvaro Zamora disputam espaço na linha de criação. A missão será dar sustentação a uma equipe que sofreu dez gols nos três primeiros jogos sob Batista.

Provável escalação da Costa Rica (4-1-4-1): Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Aaron Salazar e Fernan Faerron; Orlando Galo; Carlos Mora, Andrey Soto, Jefferson Brenes e Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. Técnico: Fernando Batista.

Destaques individuais de Inglaterra x Costa Rica

Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 79 Gols pela Inglaterra, maior artilheiro da história da seleção 67 Gols na temporada 2025/26 em todas as competições somando Bayern e seleção inglesa 36 Gols na Bundesliga 2025/26, artilheiro e Chuteira de Ouro na Europa 11 Gols nos últimos 11 jogos pela seleção inglesa Jogador destaque · Costa Rica Manfred Ugalde 17 Gols na Premier Liga Russa 2024/25, artilheiro da competição 5 Gols em 29 jogos na temporada 2025/26 pelo Spartak Moscou 32 Jogos pela seleção da Costa Rica desde a estreia em 2020 11 Gols pela Costa Rica, principal artilheiro da geração atual

Os técnicos - Tuchel busca calibragem final, Batista procura primeira vitória

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, de 52 anos, chegou ao comando da Inglaterra com uma missão clara: vencer a Copa do Mundo. O alemão construiu sua carreira em clubes como Mainz, Borussia Dortmund, PSG e Chelsea, onde conquistou a Champions League de 2021.

Desde março de 2025, Tuchel transformou um elenco já talentoso em uma equipe mais funcional. A campanha perfeita nas Eliminatórias, com oito vitórias e nenhum gol sofrido, aumentou a confiança no projeto. Contra a Costa Rica, a prioridade é dar ritmo ao provável time-base sem expor jogadores a riscos desnecessários.

Fernando Batista

Fernando Batista, de 55 anos, foi formado nas categorias de base do futebol argentino. Trabalhou nas seleções sub-20 e sub-23 da Argentina, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, e depois passou pela Venezuela antes de assumir a Costa Rica.

O início do trabalho é difícil. Em três jogos, a seleção ainda não venceu e mostrou grande fragilidade defensiva. Contra a Inglaterra, o objetivo principal será observar respostas defensivas sob pressão. Mais do que o resultado, o treinador precisa identificar quem pode fazer parte de uma base competitiva para o próximo ciclo.

Análise tática de Inglaterra x Costa Rica

A Inglaterra deve atuar no 4-2-3-1, com Rice e Mainoo como dupla de sustentação. Bellingham terá liberdade para se aproximar de Kane, enquanto Saka e Gordon devem abrir o campo pelos lados. A pressão alta será um dos principais mecanismos para recuperar a bola perto da área adversária.

O ponto-chave inglês será a capacidade de forçar erros na saída de bola costarriquenha. Contra a Nova Zelândia, a equipe recuperou a posse no terço ofensivo em várias situações. Diante de uma Costa Rica que cedeu muita posse à Colômbia e sofreu com pressão no próprio campo, esse padrão pode se repetir.

A Costa Rica deve responder em bloco médio-baixo, alternando entre 4-1-4-1 e 5-4-1 nas fases defensivas. Orlando Galo será a referência entre as linhas, enquanto Ugalde ficará encarregado de segurar a bola nas transições. O problema é que a seleção sofreu muito quando tentou adiantar a linha contra o Irã.

A vulnerabilidade defensiva recente é evidente. Foram nove gols sofridos nos três jogos sob Batista, com laterais e transição defensiva expostos. A Inglaterra tem perfil para explorar esses espaços com Saka no um contra um pela direita e Gordon atacando profundidade pela esquerda.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Costa Rica