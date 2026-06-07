França x Irlanda do Norte Palpite – Análise e odds (08/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: França vencer ambos os tempos – 2,10 na Betsson Placar provável: França 3 x 0 Irlanda do Norte – 6,50 na Betsson Aposta de valor: França não sofrer gols – 1,60 na Betsson Aposta alternativa: Kylian Mbappé marcar a qualquer momento – 1,57 na Betano Dica com boas chances: Menos de 2,5 cartões – 1,83 na Br4Bet

A França recebe a Irlanda do Norte nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Será o último ensaio dos Bleus em solo francês antes da viagem aos Estados Unidos e também a despedida de Didier Deschamps do público do país como técnico da seleção.

A França chega pressionada pela derrota por 2 x 1 para a Costa do Marfim, em Nantes, a primeira do ciclo Deschamps em amistosos pré-torneio. Do outro lado, a Irlanda do Norte, 70ª colocada no ranking da Fifa e fora do Mundial após cair nos playoffs para a Itália, usa o confronto em Lille como último teste antes da Liga das Nações. Confira os palpites do Lance para o duelo na França e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para França x Irlanda do Norte em Amistoso Internacional

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Análise da partida - França precisa reagir, Irlanda do Norte tenta competir

A França chega a este amistoso como uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo. Didier Deschamps encerra 14 anos no cargo com a missão de levar a seleção a uma terceira final consecutiva, feito raríssimo na história do torneio. Mesmo em reta final de ciclo, o elenco francês segue entre os mais fortes do mundo.

O contexto imediato, porém, exige resposta. Em Nantes, a França abriu o placar com Cherki, mas sofreu a virada da Costa do Marfim no segundo tempo, com gols de Guéla Doué e Amad Diallo. O resultado ligou o alerta, ainda que a escalação tenha sido bastante modificada.

Para o amistoso em Lille, a tendência é de nova gestão física. Jogadores do PSG que disputaram a final da Champions League, como Dembélé, Doué e Barcola, devem ser preservados. Com isso, nomes como Olise, Marcus Thuram e Akliouche podem ganhar mais minutos no ataque e no meio.

O histórico na Décathlon Arena reforça o favoritismo francês. Nos últimos quatro jogos no estádio, os Bleus somam três vitórias e um empate, incluindo o 4 x 1 sobre a Escócia em outubro de 2023. Diante do próprio torcedor e após uma derrota incômoda, a equipe deve buscar controle desde os primeiros minutos.

A Irlanda do Norte chega em reconstrução sob o comando de Michael O'Neill. A equipe foi eliminada dos playoffs europeus pela Itália, mas mostrou sinais positivos no início da Data Fifa ao vencer a Guiné por 1 x 0. O gol de Tom Atcheson, após cruzamento de Isaac Price, reforçou a importância dos jovens no novo ciclo.

O problema está nos desfalques. Conor Bradley, Daniel Ballard, Paddy McNair e Dion Charles não viajaram para este período de amistosos, o que reduz experiência e profundidade em setores importantes. Sem Ballard, Trai Hume deve ganhar função na linha de três defensores.

A proposta norte-irlandesa deve ser clara: bloco baixo, compactação pelo centro e transições rápidas quando recuperar a bola. Isaac Price é a principal peça de ligação entre meio e ataque, enquanto Jamie Donley deve atuar como referência mais avançada. Contra uma França pressionada por resposta, resistir aos primeiros minutos será essencial.

Outros palpites e odds para França x Irlanda do Norte

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Confrontos diretos entre França x Irlanda do Norte

O histórico entre as seleções favorece claramente a França. Em nove confrontos, os Bleus venceram cinco vezes, contra uma vitória da Irlanda do Norte e três empates. O saldo ofensivo também pesa a favor dos franceses: 22 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Os duelos em Copa do Mundo foram ainda mais favoráveis à França. Em 1958, os franceses venceram por 4 x 0. Em 1982, nova vitória, desta vez por 4 x 1. O encontro mais recente entre as seleções terminou com triunfo francês por 1 x 0.

O retrospecto reforça o favoritismo, mas não elimina a necessidade de paciência. A Irlanda do Norte tende a se defender com muitos jogadores atrás da linha da bola, e esse tipo de postura pode travar o jogo nos minutos iniciais. Ainda assim, o peso técnico do elenco francês deve se impor ao longo da partida.

Notícias de França x Irlanda do Norte

França: desfalques e dúvidas

William Saliba é a principal dúvida da França. O zagueiro do Arsenal disputou os 120 minutos da final da Champions League contra o PSG e agravou um problema nas costas. Deschamps afirmou que o defensor estaria apto se fosse necessário, mas a tendência é preservá-lo em Lille.

Os jogadores do PSG que participaram da decisão também devem ter carga controlada. Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola devem ser preservados ou utilizados por poucos minutos. A prioridade é evitar desgaste antes da viagem aos Estados Unidos.

No ataque, Michael Olise e Marcus Thuram ganham espaço. Akliouche, do Monaco, aparece como alternativa criativa no meio-campo, ao lado de Kanté e Rabiot. Kylian Mbappé deve ser mantido como principal referência ofensiva.

Na defesa, Ibrahima Konaté deve formar dupla com Dayot Upamecano. Malo Gusto e Lucas Digne aparecem como opções nas laterais, enquanto Brice Samba pode começar no gol.

Provável escalação da França (4-3-3): Brice Samba; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté e Lucas Digne; N'Golo Kanté, Adrien Rabiot e Maghnes Akliouche; Michael Olise, Kylian Mbappé e Marcus Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Irlanda do Norte: desfalques e dúvidas

A Irlanda do Norte chega a Lille com ausências importantes. A tendência é que O'Neill mantenha boa parte do time que venceu a Guiné. Pierce Charles deve seguir no gol, com uma linha de três defensores formada por Atcheson, McConville e Brown. Trai Hume também aparece como alternativa para reforçar o setor.

Isaac Price é a principal arma ofensiva da equipe. O meia teve boa temporada pelo West Bromwich Albion e é o jogador com maior capacidade de criar passes verticais no elenco. Jamie Donley, que marcou em dois dos últimos três jogos pela seleção, deve ser a referência no ataque.

Com tantos desfalques, a Irlanda do Norte deve priorizar organização. O objetivo será competir em bloco baixo, reduzir espaços entre as linhas e tentar aproveitar bolas paradas ou transições rápidas.

Provável escalação da Irlanda do Norte (3-4-2-1): Pierce Charles; Tom Atcheson, Ruairi McConville e Ciaron Brown; Paul Smyth, Sean McDonnell, Shea Charles e Oisin Devenny; Callum Marshall e Isaac Price; Jamie Donley. Técnico: Michael O'Neill.

Destaques individuais de França x Irlanda do Norte

Jogador destaque · França Kylian Mbappé 56 Gols pela França – a 1 de superar Giroud (57) 12 Gols em Copas do Mundo (2018 e 2022), incluindo hat-trick na final contra a Argentina 25 Gols na La Liga em 2025/26 – artilheiro da competição 15 Gols na Liga dos Campeões 2025/26 – artilheiro da competição Jogador destaque · Irlanda do Norte Isaac Price 10 Gols pela Irlanda do Norte – mais jovem da história a atingir a marca 7 Gols na Championship 2025/26 em 41 jogos pelo West Brom 1,57 Passes decisivos por jogo na Championship – principal criador da equipe 89 Finalizações na Championship 2025/26 – maior volume de chutes do West Brom

Os técnicos - Deschamps se despede, O'Neill reconstrói

Didier Deschamps

Didier Deschamps, de 57 anos, vive os últimos meses de um ciclo iniciado em 2012. Campeão mundial como jogador em 1998 e como treinador em 2018, ele chega à quarta Copa do Mundo no comando dos Bleus.

A trajetória recente inclui o título mundial de 2018 e a final de 2022, perdida para a Argentina nos pênaltis. O amistoso em Lille tem peso simbólico porque marca sua última apresentação diante do público francês antes da viagem para os Estados Unidos.

Michael O'Neill

Michael O'Neill está em sua segunda passagem pela Irlanda do Norte. O treinador que levou a seleção à Euro 2016 tenta agora conduzir uma renovação mais profunda, após a eliminação nos playoffs para a Itália. O'Neill aposta em um grupo jovem, intenso e competitivo. Contra a Guiné, utilizou uma equipe com média de idade muito baixa, reforçando a ideia de preparar a seleção para o médio prazo.

O confronto contra a França será um teste de resistência. Mais do que o resultado, o técnico busca entender como seus jovens jogadores reagem contra um adversário de elite, em ambiente de pressão e com pouca posse de bola.

Análise tática de França x Irlanda do Norte

A França deve atuar no 4-3-3, mesmo com rotação no time inicial. Olise pela direita e Thuram como referência central devem dar mobilidade ao ataque, enquanto Mbappé parte da esquerda com liberdade para atacar o corredor central.

No meio-campo, Kanté e Rabiot oferecem equilíbrio físico e cobertura. Akliouche pode ser o jogador responsável por acelerar entre linhas e aproximar o setor ofensivo. Contra um adversário que deve defender em bloco baixo, a França precisará circular a bola com paciência.

A Irlanda do Norte deve responder em um 3-4-2-1. O foco será fechar o eixo central, proteger a entrada da área e obrigar a França a procurar cruzamentos. Price será a principal saída para conectar transições e acionar Donley.

O ponto de atenção para os norte-irlandeses está nos corredores. Sem Bradley e Ballard, a equipe perde força defensiva e experiência. As combinações entre Olise, Mbappé e os laterais franceses podem explorar esses espaços ao longo do jogo.

Prognóstico de placar exato para França x Irlanda do Norte